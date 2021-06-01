科学报道奖学金计划提升下一代科学记者多元化

波士顿2021年6月1日 /美通社/ -- 美国领先的健康、科学和医学出版物STAT与麻省理工大学Knight Science Journalism Program（奈特科学新闻奖项目）今天联合宣布启动Sharon Begley-STAT Science Reporting Fellowship（贝格利-STAT科学报道奖学金）计划，旨在推进科学和健康新闻记者队伍的多元化，并促进更好地报道与所有人密切相关的科学。Chan Zuckerberg Initiative（CZI）将提供22.5万美元支持上述计划的最初两年运营，该计划以屡获殊荣的STAT科学作家Sharon Begley（沙伦·贝格利）的名字命名，她于2021年1月因肺癌并发症辞世，终年64岁。

这项为期九个月的奖学金计划将面向此行业中来自于代表不足的种族和族裔人群的资历较浅的美国新闻记者，为他们在科学新闻领域的职业成功做好准备。该计划将结合STAT的有偿新闻报道工作职位和麻省理工大学著名的Knight Science Journalism（KSJ）项目提供的教育内容。该奖学金计划目前正在接受申请，首批贝格利奖学金获得者将于2021年9月开始学习，并计划在2022年再选择两名奖学金获得者。

科学新闻界反映出我们社会中的结构性和系统性不平等，黑人、西班牙裔/拉丁裔和土著记者往往得不到白人记者所获得的相关体验机会。根据两家领先专业组织的最新会员数据，大约80%的科学新闻记者是白人，6%为亚裔或太平洋岛民，1%-4%为黑人，3%-4%为西班牙裔或拉丁裔，1%为美洲原住民。

“使我们的专业和工作场所更具多元化和包容性的最佳方式是新闻机构培养自己的人才——这正是Sharon的目标，”STAT编辑主任Gideon Gil在说明STAT为何决定创立该奖学金时表示。“Sharon醉心于指导年轻科学记者，她培养出的具有职业精神的后辈在美国各地新闻机构工作，因此，除此之外，我们想不出更好的方法来向她致敬。"

CZI提供的资金可使STAT在未来两年内向奖学金获得者支付全职工资。STAT也开始努力筹集更多资金，以支付奖学金获得者的报道工作开支和课程的管理成本，并在未来几年保持该奖学金计划的运转。奖学金获得者们将在STAT波士顿办事处工作，与经验丰富的科学和健康记者和编辑团队合作，进行报道和撰写文章，并有更多机会在团队之间建立关系、接受辅导和学习。KSJ和麻省理工大学还为该项目中的大学课程部分提供支持，该部分可提供培训研讨会和其他奖学金社区活动、进入大学图书馆以及参加麻省理工大学审计课程的机会。贝格利-STAT科学报道奖学金计划的目的在于树立一个榜样，其他出版物可以进行复制并扩大科学新闻领域的种族多元化。

麻省理工大学KSJ计划总监Deborah Blum表示：“KSJ很荣幸能成为这项开创性奖学金计划的合作伙伴，这是向Sharon Begley的杰出工作致敬，并为支持优秀和包容性强的科学和健康新闻工作提供了新的机会。“我们赞赏Chan Zuckerberg Initiative对改善我们社区的种族和族裔多元化做出的贡献，我们认为这对于更明智、更具包容性的科学研究报道至关重要。我们很高兴能与今天最佳健康新闻出版物之一的STAT合作，以确保该项目的成功。”

STAT的资深科学作家Begley是美国最优秀的科学记者之一，她以对下一代的指导和教学热情而闻名。她特别渴望帮助其他女性在一个不欢迎她们的行业内取得进展。当她于1977年开始担任《新闻周刊》研究员时，情况便是如此。她后来在《华尔街日报》和路透社工作，随后于2015年在STAT成立之初加入其中。她的遗产包括强有力支持有色人种，例如她在2016年和2017年撰写了一篇连载报道，讲述了被科学家、政府资助者、药物制造商和医院所忽视的镰状细胞疾病患者，在美国他们主要是黑人。这项奖学金是对她杰出的职业生涯表示敬意，同时可为下一代科学记者铺平道路。

“Sharon热爱STAT的工作，发表了一些最佳报道，而且指导年轻记者是她的才华以及优先事项之一，”她的丈夫Ned Groth表示。“因此，成为STAT中的Sharon Begley奖学金获得者，与Sharon指导过的、现在将指导您的同事一起磨炼新闻技能，似乎是对她的完美致敬。"

CZI科学传播经理Leah Duran表示：“为参与新闻工作的种族和族裔记者提供支持，将为新闻机构带来重要的视角，并为与更多社区相关的新叙述和故事提供支持，这不仅可使生物医学报道得更好、更准确，而且还有助于鼓励历史上被边缘化的人群对科学给予更大的信任。我们很荣幸能够支持STAT和麻省理工大学对这一令人兴奋的计划提供支持，以培养人才并扩大科学新闻领域的代表性。” 2019年，CZI支持加州大学圣克鲁兹分校在其科学新闻课程中增加多元化、包容性和代表性。

贝格利-STAT科学报道奖学金计划将于2021年6月1日星期二上午9时（美国东部时间）开始接受申请， 截止时间为2021年6月30日下午5时 （美国东部时间）。有关更多信息和申请说明，请访问STAT和麻省理工大学的门户网站。

关于STAT

STAT于2015年成立，是一家数字媒体公司，专注于为每月800多万网站访客和Apple News应用上的2000万读者提供关于生命科学的快速、深入和客观的新闻。STAT将带读者走进学术实验室、生物技术公司会议室和政策的幕后，以批判的眼光看待科学发现，仔细检查企业战略，并记录人才、资金和市场份额的激烈争夺战。凭借屡获殊荣的新闻编辑室，STAT致力于提供有关技术、知名人士、权力掮客和政治力量不可或缺的见解和独家故事，推动生命科学行业以及人类健康革命的大规模变革。STAT的主要新闻编辑室位于波士顿，并向华盛顿特区、纽约市、克里夫兰、明尼阿波利斯、旧金山和洛杉矶派驻记者。

关于麻省理工大学的Knight Science Journalism Program（奈特科学新闻课程）

Knight Science Journalism Program成立于1983年，致力于为公众利益推进科学新闻工作。该课程机构接待了来自世界各地的300多位科学新闻奖学金获得者；出版了屡获殊荣的数字杂志《Undark》；并提供从科学编辑到事实检查等主题的培训课程，旨在培养和提高记者的能力，使其准确、沉稳地阐述科学及其与人类文化的交集。

关于Chan Zuckerberg Initiative

Chan Zuckerberg Initiative成立于2015年，致力于帮助解决社会面临的一些最严峻的挑战——从根除疾病和改善教育到满足我们当地社区的需求。我们的使命是为每一个人建设一个更具包容性、公正和健康的未来。如需了解更多信息，请访问www.chanzuckerberg.com。

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SOURCE Chan Zuckerberg Initiative