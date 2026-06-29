Kehua, ESN et TÜV Rheinland publient conjointement un livre blanc sur le stockage énergétique grid-forming lors de l'Intersolar Europe 2026

MUNICH, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'expansion rapide des infrastructures de centres de données basées sur l'IA est en train de remodeler la demande mondiale en électricité, ce qui alourdit les défis liés à la stabilité du réseau déjà posés par l'intégration accélérée des énergies renouvelables. Dans ce contexte, Kehua Digital Energy,Energy-Storage.news et TÜV Rheinland ont présenté le livre blanc intitulé « Renforcer la stabilité des systèmes grâce aux technologies de stockage énergétique grid-forming » lors de l'Intersolar Europe 2026.

Le besoin croissant pour des capacités grid-forming en Europe

Les réseaux électriques européens sont de plus en plus mis à rude épreuve par la pénétration croissante des énergies renouvelables, la baisse de l'inertie et la détérioration de l'état des réseaux. Ce livre blanc met en évidence trois enjeux essentiels : la diminution de l'inertie du réseau, le déséquilibre géographique croissant entre les zones de production riches en énergies renouvelables et les centres de consommation, ainsi que les niveaux extrêmement bas du ratio de court-circuit dans les zones où le réseau est fragile.

Le stockage d'énergie contribuant à la stabilité du réseau s'impose comme une technologie clé pour stabiliser les réseaux électriques modernes, caractérisés par une forte pénétration des énergies renouvelables et des conditions de charge en constante évolution. Contrairement aux systèmes conventionnels qui suivent le réseau, il assure un soutien intrinsèque de la tension et de la fréquence, renforçant ainsi la résilience du réseau, tant au niveau des réseaux de transport que de distribution.

Stockage d'énergie grid-forming pour tous les scénarios

La solution grid-forming de Kehua est conçue pour offrir une couverture complète dans tous les scénarios, englobant l'ensemble des applications :

Énergies renouvelables + stockage : pour stabiliser la variabilité et renforcer le soutien au réseau

: pour stabiliser la variabilité et renforcer le soutien au réseau Stockage autonome : pour assurer la régulation de la fréquence et de la tension dans les réseaux faibles ou isolés

: pour assurer la régulation de la fréquence et de la tension dans les réseaux faibles ou isolés Microréseaux : pour soutenir la transition vers un fonctionnement en îlotage et en réseau, ainsi que la capacité black-start

: pour soutenir la transition vers un fonctionnement en îlotage et en réseau, ainsi que la capacité black-start Scénario AIDC : offrant une réactivité ultra-rapide et une protection contre les perturbations du réseau pour les opérations des centres de données pilotées par l'IA

Points de vue d'experts : validation indépendante et analyse du secteur

En tant qu'organisme tiers indépendant, TÜV Rheinland a réalisé une évaluation technique approfondie de l'architecture grid-forming, de la stratégie de contrôle et des performances de Kehua. « Le stockage énergétique grid-forming devient indispensable pour les futurs réseaux électriques à forte part d'énergies renouvelables. À mesure que cette technologie se généralise, une validation indépendante renforce la crédibilité technique aux yeux des acteurs mondiaux », explique Mario Comboni, directeur mondial du Centre technologique des services liés aux produits d'électronique de puissance du groupe TÜV Rheinland.

« Le grid-forming est un concept qui a fait ses preuves depuis près de deux décennies pour assurer la stabilité des réseaux en cas de forte pénétration des énergies renouvelables sur les îles et dans les régions isolées du monde entier. Il est apparu clairement que la technologie grid-forming sera essentielle pour atteindre les mêmes objectifs dans toutes les régions raccordées au réseau », déclare Andy Colthorpe, rédacteur à Energy-Storage.news.

« Certains pays et certaines zones de service de transport en Australie, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni font déjà des progrès en matière d'adoption de cette technologie, tandis que l'association européenne des gestionnaires de réseaux de transport, l'ENTSO-E, élabore actuellement des normes techniques en vue de la mise en œuvre à grande échelle des capacités grid-forming sur l'ensemble de ses réseaux.

Pourtant, les ressources destinées au secteur industriel qui permettent de mieux comprendre les applications parfois complexes et la modélisation des systèmes requise sont encore relativement rares. C'est pourquoi Energy-Storage.news est très fier de s'être associé à Kehua Digital Energy et à TÜV Rheinland pour proposer ce livre blanc sponsorisé à ses lecteurs. »

Renforcement du leadership mondial dans le domaine du stockage d'énergie grid-forming

Kehua a livré plus de 10 GW de systèmes de stockage d'énergie grid-forming au S1 2026 et déployé plus de 400 microréseaux à travers le monde, avec des projets de l'ordre du GW en Asie, en Europe et dans les Amériques, couvrant des îles à forte proportion d'énergies renouvelables, des sites miniers isolés et des applications sur des réseaux fragiles, démontrant ainsi ses capacités de bout en bout en matière de PCS, d'intégration de systèmes et de soutien dynamique au réseau.

Publication mondiale et accès

Le livre blanc est désormais disponible en téléchargement gratuit via le site officiel de Kehua Digital Energy et sur la plateforme Energy-Storage.news.

À propos de Kehua Digital Energy Fondée en 1988, Kehua propose des solutions diversifiées dans les domaines du photovoltaïque, du stockage d'énergie, des microréseaux et des services énergétiques intégrés. À la fin de l'année 2025, les installations photovoltaïques mondiales de Kehua dépassaient les 68 GW et ses installations de stockage d'énergie les 53 GW. Classée n°1 des fournisseurs de PCS (> 500 kW) (S&P Global Energy), fournisseur de premier rang dans le domaine du stockage d'énergie et dans le top 10 des fabricants d'onduleurs solaires (BloombergNEF), Kehua s'engage à promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale grâce à des solutions innovantes en matière d'énergies renouvelables.

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