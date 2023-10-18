KENNAMETAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ МАРКУ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТОЧЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ KENGOLD

News provided by

Kennametal

18 Oct, 2023, 10:59 ET

ПИТТСБУРГ, 18 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Kennametal Inc. (NYSE: KMT) представила свою новую марку материала для точения KCU10B, являющуюся инновационным обновлением платформы KCU10 с улучшенной технологией нанесения покрытия KENGold™ для защиты кромок. Это универсальное режущее решение предназначено для операторов станков, работающих на рынках аэрокосмической и оборонной отраслей, автомобилестроения, энергетики и общего машиностроения и нуждающихся в максимальной производительности при резке широкого ассортимента тяжело поддающихся механической обработке материалов.

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Switch up materials, not tools, with this grade’s newly engineered PVD multilayer coating that improves wear resistance and enhances process security.
Switch up materials, not tools, with this grade’s newly engineered PVD multilayer coating that improves wear resistance and enhances process security.

«Мы сконструировали это новое решение для точения, чтобы достичь превосходной финишной обработки поверхности в различных отраслях, — сказал Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по маркетингу, глобальное управление продуктами. — Разработанная с использованием нашей технологии нанесения многослойного наноструктурного покрытия осаждением паров (PVD), марка материала KCU10B позволяет выполнять механическую обработку с более высоким качеством и постоянным усилием большего количества материалов и с более длительным сроком службы инструмента».

Марка KCU10B включена в ассортимент KENGold компании, обеспечивающий последовательную резку различных материалов и отличающийся повышенной износостойкостью и безопасностью обработки, — в том числе при обработке обычной стали и нержавеющей стали различных сортов. Эта инновационная технология покрытия была представлена компанией Kennametal в прошлом году с маркой материала для точения KCP25C, определив новый стандарт для точения стали.

О компании Kennametal
Опираясь на более чем 80-летний опыт лидера промышленных технологий, компания Kennametal Inc. предлагает своим заказчикам высокую эффективность производства за счет применения материаловедческих, инструментальных и износостойких решений. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности, а также предприятия, работающие в сфере земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта, обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Ежедневно примерно 8700 сотрудников компании помогают клиентам из почти 100 стран мира поддерживать высокую конкурентоспособность. Прибыль компании Kennametal в 2023 финансовом году составила 2,1 млрд долларов США. Ознакомьтесь с дополнительной информацией на сайте  www.kennametal.com . Подписывайтесь на каналы @Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2249629/KCU10B_Priority_photo.jpg

SOURCE Kennametal

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