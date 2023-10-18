KENNAMETAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ МАРКУ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТОЧЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ KENGOLD
18 Oct, 2023, 10:59 ET
ПИТТСБУРГ, 18 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Kennametal Inc. (NYSE: KMT) представила свою новую марку материала для точения KCU10B, являющуюся инновационным обновлением платформы KCU10 с улучшенной технологией нанесения покрытия KENGold™ для защиты кромок. Это универсальное режущее решение предназначено для операторов станков, работающих на рынках аэрокосмической и оборонной отраслей, автомобилестроения, энергетики и общего машиностроения и нуждающихся в максимальной производительности при резке широкого ассортимента тяжело поддающихся механической обработке материалов.
«Мы сконструировали это новое решение для точения, чтобы достичь превосходной финишной обработки поверхности в различных отраслях, — сказал Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по маркетингу, глобальное управление продуктами. — Разработанная с использованием нашей технологии нанесения многослойного наноструктурного покрытия осаждением паров (PVD), марка материала KCU10B позволяет выполнять механическую обработку с более высоким качеством и постоянным усилием большего количества материалов и с более длительным сроком службы инструмента».
Марка KCU10B включена в ассортимент KENGold компании, обеспечивающий последовательную резку различных материалов и отличающийся повышенной износостойкостью и безопасностью обработки, — в том числе при обработке обычной стали и нержавеющей стали различных сортов. Эта инновационная технология покрытия была представлена компанией Kennametal в прошлом году с маркой материала для точения KCP25C, определив новый стандарт для точения стали.
О компании Kennametal
Опираясь на более чем 80-летний опыт лидера промышленных технологий, компания Kennametal Inc. предлагает своим заказчикам высокую эффективность производства за счет применения материаловедческих, инструментальных и износостойких решений. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности, а также предприятия, работающие в сфере земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта, обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Ежедневно примерно 8700 сотрудников компании помогают клиентам из почти 100 стран мира поддерживать высокую конкурентоспособность. Прибыль компании Kennametal в 2023 финансовом году составила 2,1 млрд долларов США. Ознакомьтесь с дополнительной информацией на сайте www.kennametal.com . Подписывайтесь на каналы @Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2249629/KCU10B_Priority_photo.jpg
SOURCE Kennametal
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