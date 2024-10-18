Kexing Biopharm выступила на CPHI Milan 2024:успешный выпуск Apexelsin® на рынке ЕС

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Kexing Biopharm

Oct 18, 2024, 12:43 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 10 октября в Миланском международном выставочном центре в Италии успешно завершилась выставка International Convention on Pharmaceutical Ingredients and Intermediates Europe Exhibition 2024 года (CPHI Milan 2024), одно из крупнейших и наиболее влиятельных событий фармацевтической отрасли в мире. Kexing Biopharm, китайская высококачественная биофармацевтическая платформа, появилась на мероприятии и привлекла широкое внимание своей разнообразной продуктовой линейкой и передовой инновационной силой.

Компания Kexing Biopharm, возглавляемая генеральным директором Kexing Biopharm г-ном Чжао Яньцином (Zhao Yanqing), продемонстрировала на мероприятии впечатляющий спектр продуктов, охватывающих несколько терапевтических областей, включая онкологию, аутоиммунитет и метаболизм. Демонстрируемые продукты включали человеческий эритропоэтин (EPO), человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (КСФГ), комбинированные бакстерии Clostridium Butyricum и бифидобактерии, живой стабилизированный альбумином паклитаксел (Apexelsin®), бевацизумаб, инфликсимаб, адалимумаб, трастузумаб, лираглутид, палбоциклиб и т. д.

Стоит отметить, что во время выставки компания Kexing Biopharm провела церемонию выпуска связанного с белком паклитаксела (Apexelsin®) в Европейском Союзе. Компания установила новую производственную линию в соответствии с фармацевтическими стандартами GMP ЕС для Apexelsin® и одновременно провела регистрационные работы в нескольких странах. Продукт получил сертификат фармацевтической НПП ЕС в мае этого года и был одобрен для маркетинга в ЕС в конце июля. Поставки начались в августе. Apexelsin® официально вышел на европейский фармацевтический рынок, продемонстрировав возможности зарубежной экспансии компании в области борьбы с раком. Это также является ключевым шагом в постепенном расширении ее коммерческого присутствия за рубежом и постепенном продвижении стратегии «глобализации».

Кроме того, партнер на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, подписала договор на стенде, что ознаменовало дальнейшее углубление сотрудничества между двумя сторонами. Представитель стороны сотрудничества сообщил, что в будущем обе стороны продолжат продвигать сотрудничество по большему количеству продуктов и совместную работу по продвижению развития фармацевтики на Ближнем Востоке.

Kexing Biopharm будет продолжать придерживаться видения развития «инновации плюс интернационализация» и активно лицензировать высококачественные популярные препараты, а также укреплять связь и сотрудничество с глобальными партнерами и совместно продвигать инновации и развитие в фармацевтической промышленности.

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