Хакатон Kawaiiverse 2022: создание игровой экосистемы Kawaiiverse

В целях развития Метавселенной аниме, принадлежащей сообществу, Kawaiiverse недавно запустила свой первый в истории хакатон (марафон программирования), чтобы собрать через игровые проекты перспективные таланты со всего мира.

РОД-ТАУН (Англия), 13 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Команды разработчиков игр и отдельные энтузиасты получат возможность выиграть первоначальный приз в размере 5000 долларов США и возможности дальнейшего развития своей игры при поддержке SmartML, чтобы стать участниками Kawaiiverse — главного центра для создателей аниме и манги в блокчейне. Игровая экосистема будет только началом этой метавселенной, и в настоящее время в ней открываются возможности для более заинтересованных разработчиков.