Хакатон Kawaiiverse 2022: создание игровой экосистемы Kawaiiverse
Jul 13, 2022, 08:29 ET
В целях развития Метавселенной аниме, принадлежащей сообществу, Kawaiiverse недавно запустила свой первый в истории хакатон (марафон программирования), чтобы собрать через игровые проекты перспективные таланты со всего мира.
РОД-ТАУН (Англия), 13 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Команды разработчиков игр и отдельные энтузиасты получат возможность выиграть первоначальный приз в размере 5000 долларов США и возможности дальнейшего развития своей игры при поддержке SmartML, чтобы стать участниками Kawaiiverse — главного центра для создателей аниме и манги в блокчейне. Игровая экосистема будет только началом этой метавселенной, и в настоящее время в ней открываются возможности для более заинтересованных разработчиков.
Kawaiiverse — это совместное предприятие известной игровой компании Imba с многими успешными играми и Oraichain — первого в мире интеллектуального и безопасного решения для развивающихся платформ Web3, масштабируемых децентрализованных приложений Dapps и децентрализованного искусственного интеллекта. В 2021 году Kawaiiverse начала с ролевой игры в стиле аниме Kawaii Islands, планируя создать Метавселенную аниме, где каждый сможет играть, создавать, общаться и зарабатывать. После нескольких изменений в экономике игра Kawaii Islands в настоящее время работает по устойчивой модели, обеспечивающей защиту токенов от гиперинфляции и решение одной из главных проблем игр P2E.
Наряду со сбалансированной экономикой Метавселенная аниме имеет свою собственную подсеть на Oraichain при полной поддержке EVM и Cosmos, и ее команда закладывает прочную основу для будущего развития.
В настоящее время команда разработчиков, преисполненная решимости расширить игровую экосистему, являющуюся одним из столпов Kawaiiverse, проводит первый в истории проекта хакатон. Все независимые разработчики игр и студии по всему миру приглашаются присоединиться, разработать прототип для игры по своему выбору и процветать вместе с постоянно развивающейся экосистемой.
Преимущества
Присоединившись к хакатону, участвующие команды имеют шансы получить:
- Личное консультирование специалистов Kawaii по вопросам разработки игр и блокчейна;
- Первоначальный грант в размере не менее 5000 долл. США на разработку проекта, который может быть далее профинансирован в будущем;
- Эксклюзивный доступ к инструментам разработки Kawaiiverse с персональным обучением от инженеров компании Oraichain;
- Поддержка NFT-продаж в Kawaiiverse с долгосрочной структурой распределения прибыли;
- Распределение доходов от NFT-рынка и от разрабатываемой ими игры.
Более подробная информация представлена на сайтеhttps://hackathon.kawaii.global/.
Команды независимых разработчиков и студий, подготовьте свою идею, прототип и будьте готовы стать участниками Kawaiiverse.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1857331/Kawaiiverse_Hackathon_2022___Bouncing_Anime_Metaverse.jpg
SOURCE Kawaii Islands
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