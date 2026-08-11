Kingstone Capital AG (Suisse) met fin à sa coentreprise avec Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin (VZB)

Gravity Capital Hong Kong devient le nouvel actionnaire. La transaction a été finalisée le 30 juin 2026, marquant ainsi la fin de l'ancienne structure de coentreprise avec VZB.

ZURICH, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- À la suite du rachat de sa filiale aux Émirats arabes unis par Gravity Capital, Kingstone Capital AG Suisse s'est entièrement retirée de l'ancienne structure de coentreprise avec Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin (VZB). La société des Émirats arabes unis détenait une participation de 70,3 %dans Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. aux Pays-Bas et servait de plateforme d'investissement pour la coentreprise.

Martin R. Smura, Founder & Chairman, Grand Metropolitan Hotels

À compter du 30 juin 2026, les administrateurs de l'ancienne société Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. ainsi que les membres de son conseil de surveillance ont démissionné de leurs fonctions respectives. Par ailleurs, la société a perdu le droit d'utiliser le nom « Grand Metropolitan » et exercera désormais ses activités sous le nom « Gravity Capital Hospitality ».

Pour le groupe international de gestion hôtelière et de marques Grand Metropolitan Hotels, ce changement de propriétaire constitue un résultat majeur : Le Groupe pourrait se retirer de la coentreprise et va désormais se consacrer entièrement à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance internationale de manière indépendante.

Par le biais du rachat de Kingstone Capital UAE, Gravity Capital a acquis indirectement l'ancienne participation de 70,3 % détenue dans Grand Metropolitan Hotels Holding B.V., la société néerlandaise (BV) issue de l'ancienne coentreprise. Cette opération concerne exclusivement cette participation indirecte.

Kingstone Capital Holding AG (Suisse) reste un investisseur stratégique du groupe Grand Metropolitan Hotels et continuera à soutenir l'expansion internationale du groupe, conformément à sa stratégie d'entreprise à long terme, et ce, en dehors de toute structure de coentreprise antérieure.

Gravity Capital est une société d'investissement active à l'échelle internationale, spécialisée dans les entreprises à vocation technologique, la propriété intellectuelle, les solutions logicielles et les investissements dans les secteurs du tourisme, de la médecine, de l'immobilier et de l'hôtellerie. Dans le cadre de cette opération, Gravity Capital a acquis des participations majoritaires dans les entreprises spécialisées dans les technologies pour l'hôtellerie suivantes : (Genesis AI), (Room Hub) et (Xenios). Depuis, la société a été rebaptisée « Gravity Hospitality Holding » et a nommé une nouvelle équipe de direction.

Indépendamment de cette transaction, Grand Metropolitan 1931 AG, filiale à 100 % de Kingstone Capital AG Suisse et détentrice mondiale des droits de marque Grand Metropolitan , a résilié la licence autorisant la coentreprise néerlandaise à utiliser la marque Grand Metropolitan Hotels .

Il reste à voir comment le financement futur de la coentreprise — jusqu'à présent financée exclusivement par Kingstone Capital Switzerland en raison des difficultés rencontrées par la VZB — sera organisé entre les nouveaux actionnaires.

« Lorsque nous avons créé la coentreprise, nous étions convaincus d'avoir trouvé en VZB un partenaire fiable et durable. Cependant, les événements de ces derniers mois ont montré qu'il n'était plus possible de poursuivre ce partenariat », a déclaré Martin R. Smura, fondateur du Grand Metropolitan Hotels Group.

Selon l'entreprise, la coentreprise se trouvait dans une impasse prolongée après que plusieurs solutions proposées par les actionnaires n'ont pas réussi à recueillir un soutien mutuel. Parmi celles-ci figuraient des propositions visant l'acquisition réciproque des participations détenues par chacune des parties, ainsi qu'un projet d'augmentation de capital. Par ailleurs, plusieurs résolutions importantes de l'entreprise n'ont pas pu être mises en œuvre.

« Nous regrettons sincèrement cette situation. Notre objectif commun était de mettre en place et de développer cet investissement sur le long terme. Cependant, dès qu'il est apparu clairement qu'il n'existait plus de base viable pour une coopération, la séparation est devenue la seule issue logique », a ajouté Martin R. Smura.

Avec la finalisation de la transaction, Grand Metropolitan Hotels considère que la séparation d'avec l'ancienne structure de coentreprise est achevée et se concentre désormais pleinement sur la poursuite de l'expansion de ses activités internationales de gestion hôtelière et de développement de marques.

Le Groupe reste fidèle à sa stratégie « asset-light » en se concentrant sur la gestion hôtelière, la stratégie de marque, la franchise, les partenariats et les solutions numériques pour l'hôtellerie. La croissance future continuera d'être soutenue par les investissements stratégiques de Kingstone Capital Holding AG (Suisse).

Parallèlement, Grand Metropolitan Hotels poursuit la prochaine étape de son expansion internationale. Selon la société, le Groupe mène actuellement des négociations exclusives en vue d'acquérir une autre entreprise dans le secteur de l'affiliation hôtelière. Une annonce est attendue en septembre 2026.

Gravity Capital Limited est une société d'investissement à vocation internationale spécialisée dans les secteurs à forte croissance, notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les services médicaux et le développement de plateformes numériques. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, Gravity Capital allie son expertise technologique à un réseau international afin d'accompagner le développement, la transformation numérique et la croissance évolutive des marques du secteur.

À propos de Grand Metropolitan Hotels

Grand Metropolitan Hotels est un groupe international spécialisé dans la gestion hôtelière et les marques hôtelières, qui applique un modèle économique « asset-light ». Le Groupe propose aux propriétaires d'hôtels et aux investisseurs des services dans les domaines de l'image de marque, de la gestion hôtelière, de la franchise, des partenariats et des solutions numériques pour l'exploitation hôtelière. Son portefeuille comprend TOP INTERNATIONAL Hotels, Voile d'Or Hotels & Resorts, Signature Hotels, Park Avenue Hotels, Grand Metropolitan Hotels, Private Selection Hotels, ainsi que d'autres marques et investissements stratégiques. Le groupe Grand Metropolitan Hotels est détenu à 100 % par Kingstone Capital AG Suisse, la holding familiale du groupe.

www.grandmethotels.com

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