Китай чествует врачей-героев и намеревается продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Известный эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) был удостоен Ордена Республики - высочайшей государственной награды Китая. В 2003 году д-р Чжун выявил вирус SARS, а сегодня возглавляет правительственную программу по борьбе с COVID-19.

Еще трем медикам было присвоено почетное звание «Народный герой». В их число вошли Чжан Боли (Zhang Boli), специалист по традиционной китайской медицине, руководивший процессом разработки протокола лечения новой коронавирусной инфекции с помощью комбинации препаратов китайской и западной медицины; Чжан Динюй (Zhang Dingyu) , главный врач уханьского центра лечения пациентов с коронавирусом больницы "Цзиньитань", и Чэнь Вэй (Chen Wei), военный врач, добившийся заметных успехов в фундаментальных исследованиях, а также разработке вакцин и профилактических препаратов от COVID-19.

"Медики - истинные ангелы и самые достойные любви люди в новую эпоху, - отметил глава КНР Си Цзиньпин в своей речи на церемонии награждения. - Их имена и подвиги никогда не будут забыты нацией и навсегда войдут в анналы истории нашей республики".

По словам генерального секретаря ЦК КПК и председателя Центрального военного совета, миллионы медицинских работников сражались с COVID-19 на передовой по всей стране, включая 540 000 человек в центрально-китайской провинции Хубэй и ее столице Ухане, ставшей эпицентром эпидемии.

Совместные усилия по решению глобальной проблемы

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет плечом к плечу со всем мировым сообществом бороться с глобальным кризисом, вызванным пандемией.

Отметив, что COVID-19 стал причиной самой серьезной пандемией на планете за последние сто лет, он подчеркнул вклад КНР во всемирную борьбу с вирусом.

По его словам, с момента первой вспышки заболевания Китай действовал "открыто, прозрачно и ответственно", активно выполняя свои международные обязательства.

Власти КНР "добровольно и максимально оперативно предоставляли информацию о неизвестной болезни Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), другим странам и региональным учреждениям, а китайские специалисты кратчайшие возможные сроки определили геномную последовательность нового коронавируса".

Китай провел свыше 70 мероприятий по обмену информацией и опытом противоэпидемической борьбы с представителями различных стран и международных организаций.

Правительство КНР предоставило два транша материальной помощи ВОЗ на общую сумму в 50 млн долл. США; 34 группы медицинских специалистов были направлены в 32 страны мира и оказали необходимую помощь 150 государствам и четырем профильным организациям; за период с 15 марта по 6 сентября Китай отправил за рубеж 151,5 млрд защитных масок, 1,4 млрд защитных костюмов, 230 млн пар очков, 209 000 аппаратов ИВЛ, 470 млн тест-систем и 80,14 млн инфракрасных термометров.

Пандемия наглядно показала, что человечество - это сообщество людей, готовых быть рядом друг с другом в горе и радости, и лидер КНР призвал весь мир к солидарности и совместной борьбе против кризиса.

Китай и дальше будет всячески способствовать международному сотрудничеству в вопросах борьбы с эпидемией, оказывать поддержку ВОЗ как главному звену в этой борьбе, а также вносить свой вклад в создание глобального здорового общества.

Неуклонное стремление к светлому будущему

Председатель КНР кратко проанализировал принятые Китаем меры по борьбе с вирусом и призвал нацию к единению вокруг общих целей и задач.

За последние семь месяцев свыше 80 000 китайцев заразились новым вирусом, а 4 700 человек не смогли побороть болезнь. Эти показатели могли бы быть гораздо выше без решительных действий, предпринятых на различных уровнях, а также без самопожертвования медицинского персонала, социальных работников и простого населения, строго соблюдавшего все карантинные ограничения.

"Чуть более чем за месяц нам удалось сдержать распространение вируса; за два месяца ежедневные показатели новых случаев заболевания снизились до однозначных чисел; а за три месяца нам удалось окончательно победить эпидемию в Хубэе и Ухане", - подчеркнул Си Цзиньпин.

После окончания эпидемии власти страны внедрили ряд политических мер, направленных на поддержку предприятий, создание новых рабочих мест, стимулирование инвестиций и потребления, а также на дальнейшее сокращение масштабов нищеты.

Во втором квартале 2020 года вторая по величине экономика мира продемонстрировала рост на 3,2 процента по сравнению с прошлогодним уровнем, частично нивелировав 6,8-процентное падение в первые месяцы года.

"Китай стал первой крупной экономикой, которой удалось вернуться к росту с начала пандемии", - заявил глава государства.

По словам Си Цзиньпина, в дальнейшем КНР следует продолжить принимать регулярные меры по борьбе с эпидемией и стремиться к полной победе над COVID-19.

Он подчеркнул необходимость расширения институциональных гарантий для защиты жизни и здоровья населения, призвав к оптимизации государственной системы здравоохранения и профилактики эпидемий.

Он также потребовал от государственных властей нарастить усилия по обеспечению стабильного экономического роста и повышения качества жизни людей, отметив обязательность выполнения целей и задач национального развития.

Правительство Китая намеревается к концу 2020 года полностью устранить проблему бедности и завершить процесс создания общества с умеренным достатком.

Вместе с этим, Си Цзиньпин подчеркнул важность повышения уровня осведомленности населения о рисках и приверженности практичному мышлению, а также необходимость расширять потенциал по предотвращению и смягчению различных рисков на пути национального развития.

Он выразил уверенность в блестящем будущем Китая в новую эпоху. "Ни одна сила не сможет воспрепятствовать китайскому народу на пути к лучшей жизни!", - заявил глава КНР.

Оригинальная статья: https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-fighters-vows-to-carry-on-fighting-COVID-19-TCeSeTaCze/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=u8O1-cWAA_M

SOURCE CGTN