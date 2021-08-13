Китайский бренд CHiQ становится глобальным спонсором ФК «Боруссия Дортмунд»

Партнерство BVB и CHiQ предусматривает повышение качества обслуживания за счет тщательно продуманного бренд-маркетинга и контента. Бренд CHiQ планирует запустить рекламную кампанию на телевидении, в сети Интернет и соцсетях, чтобы продемонстрировать продукцию премиум-класса гостям Signal Iduna Park, домашнем стадионе BVB, а также футбольным фанатам по всему миру.

Партнерство открывает новые возможности для продвижения всех видов продукции CHiQ, включая телевизоры, холодильники, морозильные камеры, мониторы и портативные кондиционеры. Товары от CHiQ сделают домашний просмотр игр любимого футбольного клуба еще уютнее благодаря новейшим технологиям, интегрированным компанией в свою бытовую технику, в частности, в телевизоры.

«Мы рады приветствовать бренд CHiQ в нашей большой семье, сотрудничество длится уже три года, — отметил глава Borussia Dortmund по международным партнерствам и коммерческой деятельности Бенедикт Шольц (Benedikt Scholz). — Предполагается, что расширенное партнерство откроет новые возможности для обеих сторон».

«Мы рады стать партнером BVB, одной из самых успешных футбольных команд мира, в которой огромное внимание уделяется воспитанию новых талантов, — заявил генеральный директор международного центра по брендовым операциям компании Changhong У Цзянбо (Wu Jianbo). — Этот шаг стал первым в рамках недавно опубликованной стратегии преимуществ компании +More».

Известный поставщик бытовой электроники Changhong (Китай) представил бренд CHiQ в 2014 году. Компания Changhong была основана в 1958 году. За 63 года своего существования она превратилась в интегрированную транснациональную группу, специализирующуюся на исследованиях и разработках, а также производстве бытовой электроники и связанных с ней ключевых компонентов. Примечательно, что в 2021 году стоимость бренда Changhong выросла до 27 млрд долл. США.

Ориентируясь на создание комплексных домашних систем, с момента выхода на европейский рынок в 2017 году бренд CHiQ сумел закрепиться в 11 европейских странах. Компания планирует расширять свою деятельность в регионе, уделяя особое внимание Италии, Португалии и Соединенному Королевству. CHiQ рассчитывает, что сотрудничество с BVB значительно повысит узнаваемость бренда в Европе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1589793/image1.jpg

SOURCE Changhong Europe