Китайский Чэнду предлагает финансирование строительства всемирно известного города и культурного центра в размере 42,3 млрд долларов США

Предстоящее мероприятие пройдет в зале киберспорта (E-sports Hall) культурного центра Fanmate Creative Area, расположенного на восточной окраине города. В рамках данного мероприятия будут представлены в общей сложности 51 целевая программа поддержки, инвестиционные возможности в размере 284,8 млрд юаней (42,3 млрд долл. США), 100 новых продуктов и 100 событий, связанных с культурой, спортом и туризмом.

Целевые программы и инвестиционные возможности отражают усилия властей города Чэнду, направленные на его превращение во всемирно известный культурно-творческий, туристический, спортивный, кулинарный, музыкальный и выставочный центр. Во всех этих шести секторах наблюдается двукратный рост показателей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По имеющимся данным, во время недавнего празднования Дня образования КНР город Чэнду стал вторым по популярности туристическим направлением в стране.

На этом мероприятии местная компания CoCo Cartoon, выпустившая самый кассовый в Китае мультфильм "Ne Zha" («Нэчжа»), продемонстрирует новое комбинированное мультреалити-шоу, поставленное совместно с расположенным в Чэнду музеем «Мавзолей Юнлин». В шоу примут участие музыканты и танцоры, которые исполнят произведения, сочиненные более тысячи лет назад, в шести местах, символичных для Чэнду.

Другой особенностью данного мероприятия является посещение популярного в Чэнду киберспортивного центра, завоевавшего добрую славу за выдающиеся результаты в профессиональных лигах компьютерных игр Honor of Kings и PlayerUnknown's Battlegrounds, включая одно чемпионское звание и три серебряных медали в лиге King Pro. Впечатляющая мобильная игра Honor of Kings была разработана компанией TiMi Studios из Чэнду.

Кроме того, на мероприятии соберется группа почетных гостей, чтобы поделиться своими идеями по стимулированию развития города как культурного центра. В их числе директор Культурного форума мировых городов (World Cities Culture Forum) Пол Оуэнз (Paul Owens), член Французской академии изящных искусств (Académie des Beaux-Arts) и куратор Чэндунского музея современной фотографии (Chengdu Contemporary Image Museum) Жан-Люк Монтероссо (Jean-Luc Monterosso) и бывший посол Бельгии в Китае и соучредитель Европейско-китайского объединенного инновационного центра (EU-China Joint Innovation Centre) Патрик Нейс (Patrick Nijs).

Данное мероприятие является частью годичной кампании по развитию нового сектора экономики в городе Чэнду, в рамках которой к концу 2020 года будет представлено 1000 новых продуктов и 1000 новых событий в этом секторе. Октябрьское мероприятие организуется рядом органов муниципальной власти города Чэнду и правительством района Лунцюаньи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1312721/The_night_scene_Chengdu.jpg

SOURCE National Business Daily