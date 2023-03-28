Kivu Consulting, Inc. объявляет о стратегическом партнерстве с Microsoft

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Kivu Consulting

Mar 28, 2023, 11:00 ET

Десятилетия предоставления профессионального обслуживания, сбора информации о киберугрозах и создания продуктов для снижения киберрисков для организаций любого размера и в любом месте

БЕРКЛИ (BERKELEY), Калифорния, 28 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Kivu Consulting, Inc., ведущая компания-поставщик решений в области кибербезопасности и надежный партнер страховых и юридических фирм, с радостью объявляет о начале стратегического партнерства с Microsoft. Обе стороны обязались сотрудничать и помогать организациям во всех отраслях бороться с киберпреступностью и повышать киберустойчивость по всему миру.

«Киберпреступность никогда не прекратится. Мы должны сотрудничать, создавать кадровый резерв, делиться разведданными (знаниями) и работать вместе с нашими коллегами из государственного сектора для защиты организаций от киберугроз. Наш альянс с Microsoft Security объединяет наши сильные стороны, и мы можем оказывать большее влияние практически на любую возможную проблему в области кибербезопасности», — заявил Шейн Симс (Shane Sims), генеральный директор Kivu Consulting, Inc. «Теперь мы готовы быстро снизить бизнес-риск, возникающий из-за постоянно меняющегося натиска киберугроз, нацеленных на любую организацию в любой отрасли и на любом континенте».

Благодаря этому партнерству Microsoft и Kivu будут совместно работать над несколькими способами реагирования на кибератаки клиентов. Kivu будет рассматривать Microsoft в качестве основного варианта для оказания услуг по восстановлению после взлома, когда они понадобятся клиентам Kivu, а Microsoft будет рассматривать Kivu в качестве надежного партнера для решения вопросов, связанных с программами-вымогателаями, для клиентов, которые нуждаются в такой услуге.

«Наша миссия заключается в обеспечении безопасности мира для процветания наших клиентов. Обеспечение безопасности — это командный вид спорта, а реагирование на инциденты является одной из наиболее важных областей для совместной работы лидеров отрасли, — заявил Келли Бисселл, CVP Security Services в Microsoft. «Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Kivu и другими партнерами для обеспечения безопасности клиентов от всех кибератак. Клиенты могут быть уверены, что их потребности в реагировании на инциденты будут удовлетворены, чтобы их бизнес мог процветать».

Совместными усилиями компании будут внедрять решения в области кибербезопасности на основе программного обеспечения каждой компании, десятилетий анализа угроз и взаимоотношений страховых/юридических/государственных органов, что ускорит путь организации к киберустойчивости и снизит бизнес-риски, возникающие из-за киберпреступности. 

Информация о компании Kivu

Kivu — одна из ведущих международных компаний в сфере кибербезопасности, основанная в 2009 году, которая предлагает полный комплекс услуг в области кибербезопасности и специализируется на реагировании на криминалистические инциденты, восстановлении бизнеса после кибератак, переговорах о выкупе, а также на круглосуточных управляемых операциях по обеспечению безопасности. Kivu является надежным партнером для страховых, юридических и правительственных организаций по всему миру.

Более подробную информацию можно узнать на сайте KIVUCONSULTING.COM или по электронной почте [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1602232/Kivu_Logo_Logo.jpg

SOURCE Kivu Consulting

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