Ключевая роль Чэнду в товарном сообщении между Китаем и Европой

Чтобы смягчить последствия пандемии COVID-19, в районе была опробована новая модель застройки, предусматривающая параллельное, дополняющее функционирование внутренних и международных маршрутов. Таким образом поддерживается стабильность местных промышленных и снабженческих цепочек, что приводит к росту грузоперевозок и увеличению количества заказов от иностранных компаний.

По данным таможни Чэнду, количество грузовых поездов между Китаем и Европой на маршруте Чэнду, отправленных в течение первых девяти месяцев, выросло до 1600 — плюс 57% по сравнению с предыдущим годом.

Хуан Фей (Huang Fei), глава отдела производства и логистики компании Geely Auto Chengdu Manufacturing, заявил, что обычно компания доставляет грузы по морю, однако при низкой стоимости срок транспортировки настолько велик, что некоторые запчасти даже начинают ржаветь. При этом грузоперевозки между Китаем и Европой по маршруту Чэнду занимают гораздо меньше времени, а с учетом преференциальной политики в области грузоперевозок у компании есть возможность значительно снизить производственные издержки, добавил г-н Фей.

С января по сентябрь компания Geely экспортировала 1740 комплектов автомобильных запасных частей стоимостью более 110 миллионов юаней с помощью грузовых поездов, сэкономив до 4 миллионов юаней на транспортных расходах.

Маршрут Чэнду был открыт для грузовых поездов между Китаем и Европой в 2013 году. С тех пор международная логистическая сеть города существенно разрослась. В настоящее время в Чэнду проложено семь международных железнодорожных линий. Шесть грузовых маршрутов связывают его с 18 китайскими городами и 55 городами за рубежом.

«Большинство наших клиентов перевозят средне-и высокотехнологичную продукцию на грузовых поездах между Китаем и Европой, предъявляя серьезные требования к срокам и безопасности транспортировки. Наша цель состоит в том, чтобы сделать такие грузоперевозки еще быстрее и безопаснее», — заявил Чэнь Зецзюн (Chen Zejun), представитель Chengdu International Railway Service, оператора и управляющего грузоперевозками между Китаем и Европой по маршруту Чэнду.

На сегодняшний день стоимость товаров, перевезенных грузовыми поездами между Китаем и Европой по маршруту Чэнду, достигла почти 200 миллиардов юаней. Среди этих товаров — бытовая техника, продукция таких отраслей, как автомобилестроение и биомедицина.

Компания открыла зарубежные представительства в Нюрнберге и Гамбурге (Германия), Тилбурге (Нидерланды), Праге (Чешская Республика) и Варшаве (Польша). Рабочие часы сотрудников этих отделений совпадают с китайскими, несмотря на разницу между часовыми поясами, чтобы обеспечить эффективное функционирование грузовых поездов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1327377/freight_trains_Qingbaijiang.jpg

SOURCE Qingbaijiang District Government of Chengdu