Комитет по присуждению премий мира Sunhak принимает предложения кандидатур на 5-ю Премию
May 12, 2021, 09:00 ET
- Предложения принимаются до 31 июля 2021 года
СЕУЛ (Южная Корея), 12 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Премия мира Sunhak вручается выдающимся деятелям или организациям, внесшим значительный вклад в дело мира и благополучия будущих поколений. В частности, при оценке кандидатов Комитет рассматривает три основные сферы достижений: устойчивое развитие человеческого потенциала, урегулирование конфликтов и охрана окружающей среды. Лауреаты премий Sunhak отбираются раз в два года международным комитетом и получают премию в размере 1 миллиона долларов США.
Д-р Хак Джа Хан Мун (Hak Ja Han Moon) основала премию мира Sunhak в продолжение дела своего покойного мужа, Преподобного д-ра Мун Сон Мёна (Sun Myung Moon), основавшего Федерацию за всеобщий мир и посвятившего свою жизнь содействию делу мира. 5-я церемония вручения премий состоится в 2022 году.
Критерии оценки кандидатов:
- Вклад в такие области, как устойчивое развитие человеческого потенциала, урегулирование конфликтов или охрана окружающей среды
- Повышение качества жизни людей различных национальностей, расовой принадлежности, вероисповеданий и культур на благо мира
Комитет по присуждению премий примет окончательное решение о лауреате(-ах) премии мира Sunhak в декабре 2021 года. Вскоре после этого будет сделано официальное заявление. Церемония вручения премий состоится в апреле 2022 года в Южной Корее. Форма для предложения кандидатур представлена для загрузки на официальном сайте мероприятия по адресу: http://sunhakpeaceprize.org/.
Впервые премия мира Sunhak была присуждена в 2015 году г-ну Аноте Тонгу (Anote Tong), бывшему президенту Республики Кирибати, за его усилия по повышению осведомленности об изменении климата и повышении уровня моря и д-ру Модадугу Виджаю Гупте (Modadugu Vijay Gupta), обеспечившему повышение производительности рыбных хозяйств за счет разработки методов аквакультуры.
В 2017 году вторая премия, посвященная глобальному миграционному кризису, была вручена итальянскому хирургу д-ру Гино Страде (Gino Strada) и преподавателю д-ру Сакене Якуби (Sakena Yacoobi).
В 2019 году лауреатами третьей премии, посвященной вопросам мира и развития в Африке, стали д-р Акинвуми Адезина (Akinwumi Adesina), президент Африканского банка развития, и Варис Дирие (Waris Dirie), основательница фонда «Цветок пустыни».
Премия мира Sunhak 2020 года была вручена президенту Республики Сенегал Маки Саллу (Macky Sall) и почетному президенту международной коалиции «Религии за мир» епископу Мунибу А. Юнану (Munib A. Younan). По случаю столетнего юбилея Преподобного Мун Сон Мёна была учреждена специальная премия в честь столетия основателя, которой удостоился бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Контактная информация
[email protected]
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1507395/Sunhak_Peace_Prize_image.jpg
SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee
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