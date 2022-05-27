Компании Univar Solutions и ANGUS расширяют дистрибьюторское соглашение в Европе

Клиенты Univar Solutions по всей Европе получат доступ к специальным добавкам компании ANGUS, таким как AMP™ (аминометил пропанол) и кристаллы TRIS AMINO™ (трометамин), которые предназначены для повышения производительности, безопасности и устойчивости чистящих средств, даже в самых сложных условиях. В соответствии с расширенным соглашением, компания Univar Solutions также будет предлагать аминоспирты ANGUS сорта ULTRA PC™ своим клиентам из отрасли производства бытовых и промышленных чистящих средств, которым необходимо сырье с низким содержанием вторичных аминов.

«Компания Univar Solutions поддерживает производителей бытовых и промышленных чистящих средств по всему миру с помощью узловой модели комплексных центров, предлагающих моделирование, подбор тенденций, оценку и разработку состава специализированных и базовых химикатов, а также техническую помощь, — заявил вице-президент подразделения Homecare & Industrial Cleaning компании Univar Solutions Аарон Ли (Aaron Lee).— Благодаря обширному ассортименту веществ от ряда ведущих мировых поставщиков специализированных и базовых химикатов, компания Univar Solutions сможет содействовать разработке более эффективных и экологически чистых средств для стирки, стеклоочистителей и других уникальных видов продукции; это соглашение обеспечит дополнительную поддержку производственно-сбытовым цепочкам и разработчикам продукции по всей Европе».

Cоглашение расширяет отношения Univar Solutions с компанией ANGUS, которая обслуживает клиентов на рынке косметики и средств личной гигиены (BPC), на рынке покрытий, клеящих материалов, герметиков и эластомеров (CASE) , а также на рынке добавок для резины и пластика. Компания ANGUS предлагает уникальный ассортимент зарегистрированных по всему миру аминоспиртовых добавок, которые удовлетворяют сложным требованиям к составу продукции на рынке бытовых и промышленных чистящих средств и дополняют широкий ассортимент специализированных ингредиентов и решений, предлагаемых компанией Univar Solutions.

«Наш ассортимент специальных добавок сочетает в себе превосходную производительность с видимыми и ощутимыми преимуществами в широком спектре сфер конечного применения, от ухода за посудой, тканями и домашними животными до интенсивной уборки поверхностей,— заявил старший вице-президент компании ANGUS Chemical Company по Европе, Ближнему Востоку, Африке и Индии Лиам Доэрти (Liam doherti). — Мы с радостью расширяем наше существующее соглашение с компанией Univar Solutions, а также ее обширную сеть и богатый опыт на рынке бытовых и промышленных чистящих средств, для повышения качества обслуживания разработчиков и производителей по всей Европе, использующих химикаты ANGUS».

Компания Univar Solutions и ее группа ученых, экспертов по составу и специалистов по применению помогают поддерживать здоровье, питание, чистоту и безопасность сообществ, внося свой вклад в разработку и поставку более экологичных чистящих средств. На фоне возросшего спроса потребителей на более экологичные продукты с исключительными характеристиками наша команда экспертов по всей сети глобальных комплексных центров сосредотачивает свои усилия на том, чтобы помочь сократить время, затрачиваемое на вывод продукции на рынок, решать возникающие проблемы и обеспечивать новаторство ингредиентов за счет человеческой изобретательности.

Более подробная информация о подразделении Homecare & Industrial Cleaning компании Univar Solutions представлена на веб-странице https://www.univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning.

Информация о компании Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) — один из ведущих мировых дистрибьюторов специализированных химических веществ и ингредиентов, представляющий один из лучших ассортиментов продукции ведущих мировых производителей. Благодаря самому большому в отрасли парку частных транспортных средств и техническим специалистам по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативно-правового регулирования, разработке составов и рецептов, а также ведущим цифровым инструментам компания имеет хорошие возможности для предложения индивидуальных решений и дополнительных услуг для широкого спектра рынков, отраслей и приложений. Выполняя свою задачу по поддержанию здоровья, питания, чистоты и безопасности населения, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточиться на проекте Growing Together. Подробная информация представлена на веб-сайте univarsolutions.com.

Информация о компании ANGUS Chemical Company

Компания ANGUS входит в число ведущих мировых производителей и поставщиков специализированных ингредиентов для биотехнологических, фармацевтических, потребительских и промышленных целей. Компания внедряет инновации с помощью своих уникальных нитроалканов, включая флагманские многофункциональные добавки AMP™ (аминометил пропанол) и кристаллы TRIS AMINO™ (трометамин), которые производятся в Соединенных Штатах Америки и Германии на полностью интегрированных производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001. Компания ANGUS обслуживает клиентов по всему миру через шесть региональных клиентских центров, расположенных в Чикаго (штат Иллинойс, США), Париже (Франция), Сан-Паулу (Бразилия), Сингапуре, Шанхае (Китай) и Мумбае (Индия). Штаб-квартира компании находится в Буффало-Гроув (штат Иллинойс, США). www.angus.com

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся некоторые заявления, касающиеся будущих событий и наших намерений, убеждений, ожиданий и прогнозов на будущее, которые являются «прогностическими заявлениями» по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и статьи 21E закона 1934 года о биржах ценных бумаг с поправками. Прогностические заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Прогностические заявления основаны на ожиданиях и убеждениях и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от описанных. Подробное обсуждение этих факторов и неопределенностей содержится в документах компании, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам. К числу потенциальных факторов, которые могут повлиять на такие прогностические заявления, относятся, в частности: максимальное географическое распространение пандемии COVID-19; длительность и тяжесть пандемии COVID-19; действия, которые могут быть предприняты государственными органами для устранения или иного смягчения последствий пандемии COVID-19; потенциальное негативное воздействие COVID-19 на мировую экономику и наших клиентов и поставщиков; общее воздействие пандемии COVID-19 на наш бизнес, результаты операций и финансовое положение; другие колебания общего экономического положения, в частности, в промышленном производстве и в соответствии с потребностями наших клиентов; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в деятельности наших клиентов; усиление конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; существенные изменения в ценах, спрос и наличие химических веществ; уровень нашей задолженности, ограничения, налагаемые нашими долговыми инструментами, и наша способность получать дополнительное финансирование, когда это необходимо; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, которыми мы руководствуемся, включая широкий спектр экологических законов, законы и нормативно-правовые акты в области охраны здоровья и техники безопасности; неспособность интегрировать бизнес и системы компаний, которые мы приобретаем, в том числе Nexeo Solutions Inc., или реализовать ожидаемые выгоды от таких приобретений; возможные сбои в работе и нарушения безопасности, включая случаи нарушения кибербезопасности; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; рост транспортных расходов и расходов на топливо, а также изменения в наших отношениях со сторонними поставщиками; несчастные случаи, сбои в обеспечении безопасности, ущерб окружающей среде, вопросы качества продукции и ответственности и напоминания; серьезные или системные сбои в доставке, связанные с нашей дистрибьюторской сетью или продуктами, которые мы носим; операционные риски, от которых мы не можем быть должным образом застрахованы; текущие судебные процессы и другие правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность колебаниям процентных ставок и валютных курсов; потенциальное нарушение доброжелательности; обязательства, связанные с приобретением, венчурные проекты и стратегические инвестиции; негативные изменения, влияющие на наши пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с работой профсоюзной части нашей рабочей силы; и другие факторы, описанные в документах, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем пресс-релизе, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем пресс-релизе. Кроме того, прогностические заявления, как правило, можно определить с помощью таких терминов, как «может», «планировать», «искать», «ожидать», «намереваться», «оценивать», «предполагать», «полагать» или «продолжать», а также с помощью их отрицательных вариантов или аналогичной терминологии. Любая информация о перспективах, изложенная в настоящем пресс-релизе, представлена только на дату публикации настоящего пресс-релиза, и компания не принимает на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру какой-либо перспективной информации с целью отражения изменений в допущениях, возникновении непредвиденных событий или иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1826273/Univar_Solutions_and_ANGUS_Expand_Distribution_Agreement.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.