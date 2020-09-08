Компания Absen вошла в рейтинг китайских предприятий с лучшим управлением-2020

Программа BMC представляет собой международную инициативу, в задачи которой входит определение и признание частных компаний, воплощающие в жизни передовые управленческие концепции и демонстрирующие превосходные финансово-экономические результаты деятельности. Среди ключевых факторов при оценке менеджмента компании учитываются стратегическое планирование, организационный потенциал, приверженность поставленным целям и финансовая стабильность. В этом году перечень критериев оценки пополнился устойчивостью к влиянию пандемии Covid-19. Компания Absen продемонстрировала высокую компетенцию во всех аспектах, что позволило ей устоять перед лицом непредвиденного глобального кризиса.

Имея репутацию разработчика высококачественных светодиодных дисплеев, Absen, которая в будущем году отметит свое 20-летие, вот уже 11 лет подряд занимает первую строчку в рейтинге экспортеров. Absen располагает сверхсовременной производственной базой, способной выпускать 300 000 кв.м экранов в год, и делает акцент на НИОКР и инновациях. Предприятию удалось сформировать развитую сеть центров клиентского обслуживания, включающую 15 филиалов в Китае и за рубежом.

На протяжении всего 2020 года Absen продолжила оптимизировать собственную управленческую структуру, ИТ-системы и комплексные производственные процессы в стремлении стать поистине клиентоориентированной организацией со стабильной корпоративной культурой и продуманным финансовым менеджментом. Компания активно вкладывает средства в подготовку кадрового резерва и разработку практики социальной ответственности.

По словам управляющего партнера ВМС Чжао Цзяня (Zhao Jian), устойчивость обеспечивает предприятиям стабильную ценность. Бизнесы с давней историей пережили не один экономический цикл и располагают более комплексными и продуманными стратегиями. Чем амбициознее долгосрочные цели предприятия, тем более жизнеспособным оно является. "Высокоустойчивые компании" обладают мощным иммунитетом против внешних угроз.

Комментируя очередное достижение, финансовые директор Absen Эшли Ли (Ashley Li) отметила: "Эксперты ВМС анализируют каждый аспект деятельности организации, и мы очень гордимся, что Absen соответствует всем критериям программы. Эта престижная награда служит лучшим признанием общего успеха Absen в вопросах четкой стратегии развития и продуманной организационной структуры, выдающихся результатов хозяйственной деятельности, обширных возможностей в сфере управления рисками и вдохновляющей корпоративной культуры. Столь высокая оценка укрепляет нашу уверенность и решимость в дальнейшей оптимизации управления нашей деятельностью, а также в усовершенствовании наших продуктов и сервисов".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1250060/Absen.jpg

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