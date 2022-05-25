Компания EMQ приняла участие в конференции 2022 Code BEAM в Европе в Стокгольме

Конференция Code BEAM в Европе — ведущая конференция сообщества, целью которой является привлечение лучших умов в области кодирования Erlang и Elixir для обмена знаниями, вдохновения и знакомства с планами на будущее экосистемы Erlang и Elixir.

Насыщенная событиями двухдневная конференция с 30 новейшими докладами и углубленными примерами реального применения Erlang, Elixir и других новых технологий.

Язык BEAM успешно используется на протяжении трех десятилетий и по-прежнему важен. Erlang, самый известный из языков BEAM, лежит в основе высокопроизводительных и масштабных распределенных систем и служит основой для многих успешных высокопрофильных проектов в области интернета вещей (IoT).

Флагманский продукт EMQX компании EMQ — сверхмасштабируемый распределенный брокер с открытым исходным кодом и сообщениями MQTT, написанный на Erlang/OTP. В частности, новейшая версия EMQX 5.0 значительно повышает общую производительность, поддерживая 100 миллионов подключений устройств Интернета вещей в периоды пиковой нагрузки.

Erlang обеспечивает высокую согласованность, длительные процессы и массовую передачу сообщений, предоставляя постоянный и высокоскоростной доступ к Интернету вещей клиентам EMQ по всему миру.

На сегодняшний день компания EMQ вносит значительный вклад в реализацию проектов Erlang с открытым исходным кодом на своем сайте Github. В настоящее время EMQX занимает 1-е место на LibHunt по популярным проектам Erlang с открытым исходным кодом и имеет более 9,6 тыс. звезд на Github.

В ходе конференции инженер-программист EMQ Уильям Ян (William Yang) представил познавательную тему под названием «QUICER: библиотека транспортного протокола следующего поколения для BEAM».

Протокол QUIC, первоначально предложенный Google, в последнее время стал очень популярен.

«Для приложений Интернета вещей протоколы обмена сообщениями должны быть легкими по весу, поскольку устройства Интернета вещей, как правило, ограничены ресурсами. К сожалению, существующие протоколы транспортировки и безопасности, а именно TCP/TLS и UDP/DTLS, не отвечают требованиям в вопросах накладки соединений, задержек и миграции соединений при использовании в приложениях Интернета вещей.

Однако, соединив MQTT с QUIC, мы смогли решить некоторые проблемы, которые не смог решить TCP, что привело к более высокой производительности», —сказал Уильям.

Он также осветил первую в мире реализацию MQTT через QUIC компании EMQ и новую открытую библиотеку NIF — QUICER (GitHub - emqx/quic: QUIC Protocol for Erlang & Elixir), созданную для BEAM.

В другом докладе, сделанном Дмитрием Федосеевым, компания EMQ, говорится о том, как протестировать распространенную постоянную отказоустойчивость с SNABBKAFFE. Дмитрий рассказал о том, как компания EMQ успешно применяет подход, основанный на отслеживании, для практического применения. Компания EMQ глубоко понимает, как функционирует программное обеспечение в реальной рабочей среде, что имеет решающее значение для успеха.

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Информация о компании EMQ

Компания EMQ, основанная в 2017 году, является одним из инновационных поставщиков технологий с глубоким открытым исходным кодом, имеющим корни в инфраструктуре данных Интернета вещей (IoT), обеспечивая ведущие в мире облачные MQTT-сообщения, потоковую базу данных и периферийные вычислительные решения, а также создавая фундамент для цифровой экономики, когда мир ведет свой бизнес, вступив в эпоху Интернета вещей.

Миссия компании EMQ заключается в расширении возможностей организаций с помощью перспективных решений для Интернета вещей за счет унифицированных процессов «подключения, перемещения, обработки и анализа» данных Интернета вещей, от граничных до облачных и многооблачных.

Надежные и гибкие граничные и облачные решения EMQ обеспечивают качество, надежность, безопасность, полосу пропускания, низкую задержку и пропускную способность в промышленном масштабе для обеспечения максимальной продолжительности работы критически важного для вас ресурса Интернета вещей и более плавной цифровой трансформации.

Будучи международной организацией, EMQ разместила свой научно-исследовательский центр в Стокгольме (Швеция) и имеет 10 представительств в Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около 10 тысяч организаций всех размеров используют флагманский продукт компании EMQ (EMQX), охватывающий более 100 миллионов устройств Интернета вещей в более чем 50 странах.

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SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.