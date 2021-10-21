Компания GWM демонстрирует технологические инновации на Китайской международной выставке цифровой экономики 2021 года

В частности, технология Alcolock от GWM, представленная в первой зоне, привлекла к себе большое внимание. Эта технология позволяет определять высокое содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе с помощью специального устройства. При содержании алкоголя выше установленной законом нормы это уникальное устройство блокирует включение зажигания. Эта удобная в использовании интеллектуальная технология обеспечивает более полную безопасность вождения.

Компания GWM также представила многофункциональный беспилотный аппарат DV02, являющийся первым в мире многофункциональным беспилотным автомобилем с низкой скоростью, оснащенным системой автономного вождения L4. В таких средах, как интеллектуальные сообщества и индустриальные парки, этот продукт может использоваться для предоставления пользователям услуг интеллектуальной доставки. Кроме того, компания GWM продемонстрировала робота-сопровождающего Follower 150 Loaded Robot, обеспечивающего автоматическое сопровождение с интеллектуальными голосовыми подсказками и помогающего обходить препятствия. Роботы такого типа могут использоваться в жилых помещениях, гостиницах, офисных зданиях и других ситуациях, помогая пользователям управлять перевозками тяжелых грузов с помощью мощных функций самоуправления, подъема и транспортировки грузов.

Помимо выдающихся продуктов в интеллектуально-цифровой выставочной зоне, компания GWM также представила свою технологию автопилотов в зоне интеллектуального вождения.

Компания ORA HAOMAO (на китайском рынке) представила пользователям новейшую систему автономного вождения L4. В моделируемом сценарии движения по непрерывной кривой при активировании пользователем функции автопилота, транспортное средство автоматически вращает руль для корректировки направления и скорости в режиме реального времени в соответствии с заданной кривой. Удивительно, что водитель может управлять автомобилем, не удерживая руль и не нажимая на педаль акселератора или тормоз на протяжении всего процесса демонстрации. Это подчеркивает выдающиеся достижения компании GWM в области автономного вождения.

Автоматическая парковка, продемонстрированная моделью WEY Mocha (для китайского рынка), также является одним из важнейших моментов в сфере интеллектуального вождения. При активации этой функции транспортное средство может автоматически распознавать линию парковки и осуществлять рулевое управление, переключение скоростей и торможение. После парковки в гараже автомобиль автоматически отключается, переключается на стояночную передачу и активируется электронный стояночный тормоз. Эти удобные функции помогают пользователям решать несколько сложных задач, таких как параллельная парковка и парковка задним ходом.

За период проведения выставки эти выставочные площадки GWM привлекли тысячи посетителей, которые активно участвовали в интерактивных мероприятиях и наслаждались удобством, обеспечиваемым интеллектуальной продукцией GWM.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1665407/image.jpg

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