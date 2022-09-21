Компания GWM, спонсор Чемпионата мира по регби-7 2022 года, представила модель HAVAL H6 GT

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GWM

Sep 21, 2022, 21:50 ET

БАОДИН (Китай), 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- 9 сентября автомобиль HAVAL H6 GT компании GWM был представлен на Чемпионате мира по регби-7 2022 года в ЮАР, вызвав бурный энтузиазм по поводу внешнего вида купе-внедорожника.

Бренд HAVAL оборудовал стационарную зону для знакомства с автомобилем HAVAL H6 GT рядом со стадионом в Кейптауне, предоставив любителям регби и другим зрителям возможность ближе познакомиться с уникальным дизайном спортивного купе.

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HAVAL H6 GT Makes an Impressive Appearance, GWM Sponsors Rugby World Cup Sevens 2022
HAVAL H6 GT Makes an Impressive Appearance, GWM Sponsors Rugby World Cup Sevens 2022

Эстетический дизайн автомобиля HAVAL H6 GT черпает вдохновение в биологии. Форма кузова напоминает очертания акулы, благодаря чему автомобиль выглядит очень спортивно. Боковые стороны автомобиля HAVAL H6 GT украшены множеством деталей индивидуального дизайна, включая плавные и четкие линии, форму фастбэка и двойные задние спойлеры. Эти детали подчеркивают стильность и спортивность модели.

В первую неделю сентября был организован тест-драйв автомобиля HAVAL H6 GT для прессы в Южной Африке. Издания TopGear.co.za, SAGMJ и другие авторитетные местные СМИ положительно отозвались об этой модели.

«Модель HAVAL H6 GT сочетает в себе практичность традиционного автомобиля H6 с современным стилем. Нет сомнений в том, что он будет хорошо принят местными покупателями внедорожников», — написал местный специализированный автомобильный веб-сайт TopGear.co.za.

«Модель HAVAL H6 GT меняет внешний вид внедорожников. Эта более спортивная модель представляет собой новую версию внедорожника H6, а также дополняет уникальный на сегодня стилистический язык модели HAVAL H6», — написала Южноафриканская гильдия автожурналистов (SAGMJ).

Модель HAVAL H6 GT также оснащена трековым режимом вождения и системой, воспроизводящей звуки выхлопа, что дает участникам тест-драйвов по всему миру более спортивный опыт вождения.

Конрад Грюневальд (Conrad Groenewald), главный операционный директор марки HAVAL в Южной Африке, заявил: «Марка HAVAL представляет бренд потребителям в формате, который находит отклик на рынке, спонсируя такие мероприятия, как Чемпионат мира по регби-7».

В июле этого года автомобиль HAVAL H6 GT также был представлен во время забега Red Bull Quicksand в ЮАР, где зрители смогли вблизи ощутить все очарование нового купе-внедорожника. На австралийском рынке марка HAVAL делает свои модели ближе потенциальным покупателям благодаря постоянному сотрудничеству с популярным среди молодежи забегом City2Surf.

Кроме автомобиля HAVAL H6 GT, марка HAVAL H6 постоянно выпускает новые модели, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей по всему миру, и расширяет свою линейку продукции, включая версию модели H6 на традиционном топливе и гибридную/подзаряжаемую гибридную версию.

Марка HAVAL H6 компании GWM планирует в ближайшем будущем выпустить различные версии своих автомобилей на многие рынки мира и надеется предоставить персонализированное обслуживание большему количеству пользователей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1902863/image_1.jpg 

SOURCE GWM

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