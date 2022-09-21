Компания GWM, спонсор Чемпионата мира по регби-7 2022 года, представила модель HAVAL H6 GT

БАОДИН (Китай), 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- 9 сентября автомобиль HAVAL H6 GT компании GWM был представлен на Чемпионате мира по регби-7 2022 года в ЮАР, вызвав бурный энтузиазм по поводу внешнего вида купе-внедорожника.

Бренд HAVAL оборудовал стационарную зону для знакомства с автомобилем HAVAL H6 GT рядом со стадионом в Кейптауне, предоставив любителям регби и другим зрителям возможность ближе познакомиться с уникальным дизайном спортивного купе.

HAVAL H6 GT Makes an Impressive Appearance, GWM Sponsors Rugby World Cup Sevens 2022

Эстетический дизайн автомобиля HAVAL H6 GT черпает вдохновение в биологии. Форма кузова напоминает очертания акулы, благодаря чему автомобиль выглядит очень спортивно. Боковые стороны автомобиля HAVAL H6 GT украшены множеством деталей индивидуального дизайна, включая плавные и четкие линии, форму фастбэка и двойные задние спойлеры. Эти детали подчеркивают стильность и спортивность модели.

В первую неделю сентября был организован тест-драйв автомобиля HAVAL H6 GT для прессы в Южной Африке. Издания TopGear.co.za, SAGMJ и другие авторитетные местные СМИ положительно отозвались об этой модели.

«Модель HAVAL H6 GT сочетает в себе практичность традиционного автомобиля H6 с современным стилем. Нет сомнений в том, что он будет хорошо принят местными покупателями внедорожников», — написал местный специализированный автомобильный веб-сайт TopGear.co.za.

«Модель HAVAL H6 GT меняет внешний вид внедорожников. Эта более спортивная модель представляет собой новую версию внедорожника H6, а также дополняет уникальный на сегодня стилистический язык модели HAVAL H6», — написала Южноафриканская гильдия автожурналистов (SAGMJ).

Модель HAVAL H6 GT также оснащена трековым режимом вождения и системой, воспроизводящей звуки выхлопа, что дает участникам тест-драйвов по всему миру более спортивный опыт вождения.

Конрад Грюневальд (Conrad Groenewald), главный операционный директор марки HAVAL в Южной Африке, заявил: «Марка HAVAL представляет бренд потребителям в формате, который находит отклик на рынке, спонсируя такие мероприятия, как Чемпионат мира по регби-7».

В июле этого года автомобиль HAVAL H6 GT также был представлен во время забега Red Bull Quicksand в ЮАР, где зрители смогли вблизи ощутить все очарование нового купе-внедорожника. На австралийском рынке марка HAVAL делает свои модели ближе потенциальным покупателям благодаря постоянному сотрудничеству с популярным среди молодежи забегом City2Surf.

Кроме автомобиля HAVAL H6 GT, марка HAVAL H6 постоянно выпускает новые модели, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей по всему миру, и расширяет свою линейку продукции, включая версию модели H6 на традиционном топливе и гибридную/подзаряжаемую гибридную версию.

Марка HAVAL H6 компании GWM планирует в ближайшем будущем выпустить различные версии своих автомобилей на многие рынки мира и надеется предоставить персонализированное обслуживание большему количеству пользователей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1902863/image_1.jpg

SOURCE GWM