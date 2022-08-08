Компания Haitai Solar провела IPO на Пекинской фондовой бирже

ПЕКИН, 8 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Haitai Solar, один из ведущих поставщиков решений в сфере новой энергетики и солнечных модулей, сегодня объявила о завершении первичного публичного размещения и начале торговли своими акциями на Пекинской фондовой бирже 8 августа 2022 года с кодом 835985.

Haitai Solar

Дебют Haitai Solar на Пекинской бирже поможет компании еще больше укрепить свое лидерство в быстрорастущем секторе возобновляемой энергетики и привлечь средства для своих ключевых инвестиционных проектов. Привлеченные средства будут направлены на поддержку НИОКР и массовое производство модулей Haitai Solar мощностью 2 ГВт и 1 ГВт, а также расширение исследовательского центра в рамках плана компании по наращиванию своего инновационного и производственного потенциала.

«Мы рады тому, что Haitai Solar с успехом провела листинг на Пекинской фондовой бирже, что знаменует собой важную веху на пути к превращению компании в нового лидера энергетического сектора. Новые вливания капитала в сочетании с дополнительным вниманием к Haitai Solar на мировой арене и быстрорастущим масштабом значительно усилят наши конкурентные преимущества и помогут нам укрепить лидирующие позиции в отрасли», — заявил председатель правления компании Haitai Solar Ван Юн (Wang Yong).

«Заглядывая в будущее, мы уверены в способности компании Haitai Solar достичь устойчивого роста в долгосрочной перспективе посредством стратегии, сосредоточенной на расширении производства, повышении качества и технологических инновациях», — добавил он.

Компания также представила новейший слоган: "Single or Infinite? Double = More!" («Один или бесконечность? Два = больше!» Сочетание двух противоположных по значению слов, «один» и «бесконечность», идеально объясняет, как односторонний модуль способен обеспечивать безграничные возможности, сохраняя при этом максимальное качество. Модули серии Taihe полностью и точно выражают идею «больше», так как эти изделия оснащаются большим количеством передовых технологий, могут обеспечивать более высокую выходную мощность и могут применяться к большему числу сценариев, обеспечивая тем самым больше дополнительных выгод для клиентов. Вооруженная новым слоганом, компания Haitai Solar привержена созданию дополнительной ценности для своих акционеров, существующих и будущих партнеров. Она также помогает миру достичь цели по нетто-нулевым выбросам, будучи движущей силой глобального перехода к альтернативным источникам энергии.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.haitai-solar.com/

Информация о компании Haitai Solar

Haitai Solar — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на возобновляемой энергетике и состоящее из пяти подразделений: фотоэлектрические модули, коммунальные электростанции, опоры для фотоэлектрических модулей, системы накопления/хранения энергии и водородная энергетика. С момента своего основания в 2006 году компания стремится систематически повышать свою ценность для клиентов и партнеров по всему миру. Компания Haitai Solar, общемировая производственная мощность которой составляет 8 ГВт, была признана BNEF изготовителем модулей первого эшелона и вошла в десятку ведущих компаний в сфере солнечной энергетики Китая по объему поставок. Будучи поставщиком интеллектуальных новых источников энергии, Haitai Solar продолжит стимулировать разработку новых энергоносителей за счет повышения премиального качества и технологий с целью совершения революции в сфере экологически чистой энергетики.

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Facebook: @haitaisolar

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1871955/1.jpg

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