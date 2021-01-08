Компания HEISHA представляет удобный для использования дрон в комплекте и приглашает к сотрудничеству эксклюзивных партнеров по всему миру

Зарядная станция DNEST размером 1 кубический метр и массой 40 килограмм легко размещается в саду или на крыше дома. В отличие от других промышленных продуктов этой компании DNEST является удобным изделием, ориентированным исключительно на потребительский рынок. Это готовый к полету аппарат с зарядной станцией, квадрокоптером DJI Mavic 2 Zoom и готовым к работе программным обеспечением. Не имея никаких навыков пилотирования, пользователи могут легко управлять аппаратом DNEST с целью наблюдения за своими объектами с воздуха из любого места и в любой момент времени.

В связи с этим глава компании HEISHA Лин Лу (Ling Lu) заявил следующее: «Одновременно с выпуском этого нового изделия мы также приглашаем к сотрудничеству эксклюзивных партнеров по всему миру. Причиной эксклюзивности является необходимость обеспечения устойчивости и рентабельности для присоединяющихся к нам новых эксклюзивных партнеров. Затем эти партнеры будут получать больше стимулов для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов. HEISHA не просто ищет дилеров, но и сотрудничает с теми, кто может создавать превосходную продукцию вместе с нами».

Устройство DNEST, разработанное с единственной целью создания удобной в использовании зарядной станции для дронов, оснащается зарядной площадкой для дронов шестого поколения и контроллером третьего поколения. Это устройство с центром дистанционного управления CLOUD CENTURY Freesky и облачными сервисами Amazon позволяет пользователям вести просмотр с высоты птичьего полета в любое время по мере необходимости.

Система зарядки дронов серии HEISHA D представляет собой полностью открытую платформу с низким уровнем затрат и высокой надежностью, обеспечивающую экономию времени и средств на разработку.

Более подробная информация об изделии представлена на странице по адресу: https://www.heishatech.com/dnest-hardware-for-drone-in-a-box-solution/

YouTube:

ознакомительный видеоролик о DNEST: https://www.youtube.com/watch?v=1e9Yhzak56A&feature=youtu.be

Правила работы с эксклюзивными партнерами DNEST: https://www.youtube.com/watch?v=miSnCHK1eNM

Информация о компании HEISHA

Компания технологического профиля HEISHA Tech является одним из ведущих производителей самозарядных станций для дронов. Компания специализируется на создании продукции, имеющей реальную ценность для повседневной жизни, с использованием достижений научно-технического прогресса. Имея в своем распоряжении производственный объект площадью более 1700 квадратных метров и современное испытательное и технологическое оборудование, компания HEISHA предоставляет экономичные и времясберегающие решения для широкого круга разработчиков, а также готова к сотрудничеству с изготовителями комплектного оборудования (OEM) и созданию деловых партнерств.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396212/HEISHA_DNEST.jpg

SOURCE SHENZHEN HEISHA