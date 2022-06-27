Компания Hisense поддержит чемпионат UEFA Women's Euro 2022

Благодаря сотрудничеству с чемпионатом и непрерывным инвестициям в местный рынок компания Hisense установила прочные отношения с европейскими потребителями. За десять дней до начала Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года компания Hisense запускает мотивирующие кампании, которые помогут привлечь заслуженное внимание к большему количеству футболисток, а также установить более глубокую эмоциональную связь с европейскими потребителями.

Интерактивная и благотворительная кампания

Международная компания Hisense, будучи одним из глобальных партнеров Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года, запустила кампанию #RememberTheName, которая пройдет с июня по август как в режиме онлайн, так и в традиционном формате, чтобы вдохновить женщин и прославить все невероятные моменты их жизни, а также дать возможность болельщикам по всему миру еще больше подбодрить и поддержать всех футболисток и женщин, увлеченных футболом.

Во время чемпионата компания Hisense и УЕФА будут публиковать на страницах социальных сетей серию цифровых клипов под общим названием Hisense Vision. Эти ролики покажут футбольным болельщикам самые фантастические моменты с участием футболисток в каждый день проведения матчей.

Чтобы повысить уровень вовлеченности болельщиков, зрители, участвующие в кампаниях, смогут выиграть билеты на матчи, официальные мячи, используемые во время чемпионата, и другие призы.

Кроме того, рынок сбыта компании Hisense также привлекает более широкие слои общественности для расширения возможностей женских видов спорта за счет благотворительных пожертвований на социальные нужды. В Великобритании покупатели могут получить денежное вознаграждение в размере от 30 до 500 фунтов стерлингов, если приобретут продукцию Hisense в Интернете или в магазине в период с 1 июня по 26 июля. Компания Hisense предлагает потребителям жертвовать определенную сумму кешбэка в благотворительную организацию, которая поддерживает развитие женского спорта, Women in Sport, чтобы сделать свой вклад в поддержку женщин, которые любят футбол, и создать лучшую спортивную среду для всех.

Локализация продукции и менеджмента в Европе

Компания Hisense стремится удовлетворить потребности местных потребителей с помощью маркетинговых кампаний и осуществляя локализацию. Для удовлетворения потребностей различных рынков компания Hisense провела обширные исследования и модифицировала свою продукцию с учетом местных потребностей.

В прошлом году холодильники Hisense хорошо продавались в Европе. Такой замечательный успех был достигнут благодаря пониманию, что из-за климата существует дефицит местных продуктов зимой, поэтому спрос на холодильники с морозильной камерой будет расти. Поэтому компания Hisense разработала для европейских потребителей холодильники, в которых морозильная камера занимает половину объема, что позволило резко увеличить продажи холодильников.

В компании Hisense понимают важность установления эмоциональной связи с местными потребителями и предоставления превосходной продукции для успеха ее бизнеса. Благодаря партнерству с Чемпионатом Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года компания Hisense намерена подарить болельщикам великолепные впечатления от женских футбольных матчей и покорить мир передовыми технологиями и еще лучшими товарами.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=gqdSuWg0c3w

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1846966/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1846967/image_2.jpg

SOURCE Hisense