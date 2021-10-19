Компания Huawei совместно с Informa Tech проводит саммит "Green ICT for Green Development"

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Huawei

Oct 19, 2021, 14:39 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- На саммите Better World Summit (BWS), организованном компанией Huawei совместно с компанией Informa Tech, руководитель отдела маркетинга компании Huawei Business Group Боб Цай (Bob Cai) произнес вступительную речь под названием "Green ICT for Green Development" («Экологически чистые ИКТ в интересах экологически безопасного развития»). «Компания Huawei, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры ИКТ и интеллектуальных устройств, интегрирует экологически чистое развитие во всё, что мы делаем. Мы рассматриваем это как часть нашей социальной ответственности. Кроме того, компания Huawei готова стать лучшим партнером для операторов в их усилиях по достижению углеродной нейтральности, — заявил г-н Цай. — Наши инновационные продукты и решения помогут операторам сократить углеродные выбросы и повысить энергоэффективность своих сетей. Мы также хотим работать с операторами и использовать ИКТ, чтобы дать возможность другим отраслям быстрее сократить углеродные выбросы и достичь углеродной нейтральности».

Bob Cai speaks at the BWS
Bob Cai speaks at the BWS

В июне 2021 года компании Huawei и Informa Tech совместно выступили с инициативой Network Carbon Intensity (NCI), в рамках которой углеродные выбросы на единицу данных определяются в качестве нового показателя для экологически безопасных сетей. Компания Huawei подчеркнула, что стремление людей к лучшей жизни должно быть сбалансировано необходимостью сокращения углеродных выбросов, поэтому компания предложила эту инициативу для более эффективного управления и оценки дорожных карт по сокращению углеродных выбросов.

На этом саммите компания Huawei подчеркнула необходимость создания платформы для промышленного сотрудничества в области экологически безопасного развития и заявила, что BWS является хорошим примером. Эта платформа будет регулярно объединять отраслевых партнеров и операторов для обмена инновационными технологиями и новейшей практикой в области сокращения углеродных выбросов и содействия развитию более экологичной отрасли ИКТ. По данным Цай, на выставке MWC Barcelona 2022 компания Huawei продолжит проведение Форума по экологически безопасному развитию со своими партнерами для обмена отраслевыми практиками и новейшими решениями, и все отраслевые партнеры и операторы будут рады принять участие в этом форуме.

«Мы убеждены в том, что BWS в Дубае — это хорошее начало. В перспективе мы продолжим сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами и операторами в целях содействия экологически безопасному развитию всех отраслей с использованием наших инновационных технологий, — заявил в конце своей речи Цай. — По мере того, как мы представляем себе тему нашего флагманского выставочного зала в Дубае под названием "Lighting up the Future" («Зажечь будущее»), мы убеждены в том, что вместе мы зажжем более экологичное будущее».

В числе других участников мероприятия был Ричард Махони (Richard Mahony), вице-президент по рынкам услуг компании Informa Tech; д-р Дена Ассаф (Dena Assaf), координатор-резидент ООН в Объединенных Арабских Эмиратах; Томми Стадлен (Tommy Stadlen), соучредитель компании Giant Ventures; д-р Ахмед Бин Али (Ahmed Bin Ali), вице-президент компании Etisalat, Херве Сукет (Hervé Suquet), вице-президент Group Energy компании Orange, Дирк Карл (Dirk Karl), директор по снабжению компании MTN, Танвеер Мохаммед (Tanveer Mohammad), вице-президент подразделения Global Operation компании Telenor, и Аарон Джанг (Aaron Jiang), вице-президент Huawei Wireless Product Line (линейка беспроводной продукции).

Информация о компании  Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков умных устройств и продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры. В компании работают более 197 тыс. сотрудников, а ее деятельность ведется более чем в 170 странах и регионах, охватывая более трех миллиардов человек по всему миру.

Концепция и миссия Huawei заключаются в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Для этого компания стремится содействовать повсеместному подключению связи и равному доступу к сетям; привносить облачный и искусственный интеллект во все уголки земли, чтобы обеспечить превосходные вычислительные мощности там, где это необходимо и когда это необходимо; создавать цифровые платформы, помогающие всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переосмысливать пользовательский опыт в области искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни независимо от того, находятся ли они дома, в офисе или в дороге. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нашими новостями в социальных сетях:
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1663080/Bob_Cai_speaks_BWS.jpg

SOURCE Huawei

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