Компания Huawei совместно с отраслевыми партнерами обнародовала технический доклад 5GDN

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei, Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT), операторы China Mobile, China Telecom и China Unicom недавно обнародовали совместный технический доклад по вопросам отрасли 5GDN. Это первый подобный отчет, опубликованный Альянсом детерминированных сетей 5G (5G Deterministic Networking Alliance (5GDNA)) с момента его учреждения в прошлом году. Комплексный технический документ включает определения, описание концепции, ключевых технологий и успешных сценариев прикладного применения 5GDN. Публикация доклада открывает новую главу в развитии отрасли 5G, способствует разработке дополнительных сценариев развертывания сетей и определяет технологии 5G как ключевой драйвер цифровизации промышленного производства.

Масштабы коммерческого внедрения технологий 5G растут по всему миру, содействуя разработке разнообразных сервисных продуктов, ориентированных как на частных, так и на коммерческих потребителей. Эта тенденция открывает большие перспективы для цифровизации различных отраслей промышленности и бизнеса, и параллельно дает новый толчок развитию бизнеса телекоммуникационных операторов. Как показывают результаты анализа более чем 100 сценариев прикладного применения данных технологий в 10 отраслях, требования к цифровизации для внедрения сетей 5G в различных сферах можно условно разделить на три категории: дифференцированные сети с настраиваемыми функциональными возможностями, выделенные сети с гарантированной безопасностью данных и самообслуживающиеся ("самодельные") сети с автономным управлением.

5GDN представляют собой сети с детерминированным функционалом, создаваемые с учетом особенностей всех трех перечисленных категорий. Данная технология предполагает использование сетевых ресурсов 5G для формирования управляемых, верифицируемых, детерминированных виртуальных частных мобильных сетей, предоставляющих пользователям прогнозированный и персонализированный сервис.

Авторы технического доклада подчеркивают, что процесс создания сети 5GDN может начинаться с базовой сети, позволяющей осуществлять управление всей сетевой топологией, планируя и распределяя сетевые ресурсы в глобальном масштабе. Операторы могут проектировать и формировать базовую сеть на базе концепции CORE: облачной (Cloud Native), одноядерной (one core), интерактивной (real-time) сети периферийных вычислений (edge computing). Сеть 5GDN функционирует на исключительно облачной платформе и поддерживает микросервисную конвергенцию 2G/3G/4G/5G. Используя сверхвысокопроизводительную гетерогенную архитектуру MEC, технологию многомерной динамичной интеллектуальной сетевой нарезки и модуль автоматизации базовой сети, подобная модель способна предоставлять представителям различных отраслей дифференцированные и детерминистские сетевые возможности.

Осуществить развертывание сети 5GDN в один этап невозможно, а сам процесс внедрения операторами сетевых технологий нового поколения по-прежнему находится на весьма ранней стадии. При планировании собственных сетей 5GDN операторам необходимо определить подходящие отрасли и сценарии, изучить перспективы и возможности. Как отмечают авторы доклада, приоритет при развертывании 5GDN должен отдаваться обособленным территориям, - например, производственно-административным комплексам предприятий, морским портам и т.д. Еще одним перспективным направлением для создания первых сетей 5GDN являются системы машинного зрения, тесно интегрированные с видеосервисами в промышленных сценариях. Отрасли промышленности и бизнеса могут самостоятельно принимать решения относительно своевременности развертывания подобных сетей. Некоторые сегменты с высокими требованиями к детерминированности SLA (например, отрасль электроэнергетики), могут отдавать особое предпочтение технологиям 5GDN.

В ходе конгресса MWC Shanghai 2019 в июне прошлого года компания Huawei совместно с отраслевыми партнерами учредили альянс 5GDNA и специализированный инновационный хаб. К концу 2019-го к отраслевой организации присоединились уже более 80 операторов и представителей различных сфер, включая мультимедиа, промышленность, энергетику, здравоохранения и IoV. Деятельность альянса направлена на непрерывное продвижение отраслевого консенсуса и создания соответствующей экосистемы, решение ключевых технологических проблем, затрудняющих внедрение 5G, а также поиск основных отраслевых драйверов для ускоренного продвижения технологий нового поколения. Члены 5GDNA продемонстрировали множество практических сценариев развертывания 5GDN, включая "умный" порт Яншань в Шанхае; смарт-сети государственных энергораспределительных компаний State Grid Corporation of China (SGCC) и China Southern Power Grid (CSG); смарт-фабрику Haier в Циндао; культурно-туристический проект Beijing Expo с использованием технологий дополненной реальности - Фантастическая страна рек и озер; а также рекламную кампанию с элементами дополненной реальности в Шэньчжэньском аэропорту. Все эти кейсы повышают влияние и авторитет 5GDNA в масштабах отрасли.

Для получения дополнительной информации о техническом докладе по вопросам отрасли 5GDN посетите веб-сайт https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/news/5gdn-industry-white-paper-en.pdf

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei