Компания Kohler представляет глобальные инновации на мебельной выставке Salone del Mobile

КОЛЕР (штат Висконсин, США), 17 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler, являющаяся одним из мировых брендов и лидером в области производства продукции для кухни и ванной, дебютирует на выставке мебели Salone del Mobile 2022 года с инновационными продуктами, роскошными, удобными и полезными.

Ознакомиться с интерактивным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/9050651-kohler-salone-del-mobile-milan-design-week/

На стенде H15 H19 компании Kohler в выставочном зале 22 представлены новые дизайнерские решения, расцветки и виды отделки, а также новые технологии для ванных комнат в широком спектре продуктов по всему миру, включая:

Смелая коллекция для душа предлагает широкий выбор продукции оригинальных форм и размеров. Инновационные насадки для душа повышают качество, а универсальная совместимость означает, что система работает в любой стране мира, где она установлена. Коллекция, вдохновленная легендарной мебелью и дизайном, с мягкими удобными формами, создает особый уют и потрясающую эстетику помещения.

Ручки и переключатели Anthem, каждый аспект которых продуман и разработан для того, чтобы дать пользователям по-настоящему захватывающее ощущение, сохраняя высокие технические характеристики и возможности изменения параметров в соответствии с потребностями. Благодаря наличию двух вентильных платформ (цифровой и механический) и тщательно продуманной конструкции в соответствии с глобальными стандартами в области сантехники эти высокоточные системы превращают банальное принятие душа в чувственное наслаждение, расширяя передовой подход Kohler к цифровизации душа.

Интеллектуальные туалеты, включая Numi 2.0, оснащенные функциями индивидуальной очистки, освещением и аудиосистемой, создающие в помещении атмосферу спа, с автоматическим открытием/закрытием и смывом, встроенным голосовым помощником, а также интеллектуальные туалеты Veil, Eir и Innate, предлагающие оптимальную личную гигиену и поразительный, элегантный дизайн.

Ванна Stillness, предлагающая приятные впечатления от купания благодаря сочетанию воды, ароматерапии, света и тумана, навеяна японской практикой лесного купания.

Доступная по всему миру коллекция смесителей для ванны Occasion предлагает широкий ассортимент смесителей для туалетов и ванн, а также тщательно подобранные к ним аксессуары и эффектные элементы отделки для создания приятной атмосферы в ванной комнате.

Коллекция ванн Brazn сочетает в себе простоту минимализма с элегантными функциональными решениями; предлагается как в черном, так и в белом цвете.

Кроме того, компания Kohler предлагает виртуальные впечатления от посещения своего стенда — теперь гости могут зарегистрироваться на площадке StudioKohler перед открытием 7 июня.

Кроме того, в честь Миланской недели дизайна компания Kohler сделала пожертвование на проекты организации Water Mission в Индонезии, способствуя обеспечению безопасной питьевой водой и санитарией до 10 000 человек в рамках 15 проектов WASH в 2022 году. Благодаря впечатляющей продукции и вдохновляющим партнерствам компания Kohler использует свою платформу «Верим в лучшее» для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений с помощью дизайна, мастерства и инноваций.

С 12:00 до 22:00 со вторника, 7 июня, по воскресенье, 12 июня, посетители могут познакомиться с дизайном Kohler и увидеть мировую премьеру «Разделенных слоев» Даниэля Аршама в Сенатском дворце (адрес Via Senato 10).

СМИ, интересующиеся эксклюзивными возможностями в каком-либо из этих мест, могут связаться с пиар-отделом компании Kohler.

С пресс-папкой Kohler по Миланской неделе дизайна можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году. На сегодняшний день у нее более 50 производственных площадок по всему миру. Она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия). Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

Контакты для прессы

Вики Вальдез Хафенштайн (Vicki Valdez Hafenstein)

[email protected]

SOURCE Kohler Co.