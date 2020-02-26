Компания LC Waikiki ставит перед собой задачу к 2023 году войти в тройку ведущих марок готовой одежды и модных аксессуаров в Европе

Компания LC Waikiki открыла свой 1000-й магазин в первом квартале 2020 года, ставший очередным важным этапом развития международной инвестиционной деятельности компании, начатой в Румынии в 2009 году. 13 февраля 2020 года в киевском ТРЦ River Mall прошла церемония открытия тысячного магазина LC Waikiki с участием председателя совета директоров Вахапа Куджюка (Vahap Küçük), директора по продажам и маркетингу Берны Укьюз Огют (Berna Akyüz Öğüt) и посла Турецкой Республики в Киеве Ягмура Ахмета Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere). На данный момент компания LC Waikiki имеет 35 магазинов в 18 городах Украины и насчитывает 1000 сотрудников. Новый двухэтажный магазин в ТРЦ River Mall станет самым крупным магазином сети в стране с площадью 1800 кв. м. В магазине, объем инвестиций в который составил 1 млн долл. США, будут работать 40 сотрудников.

Анализируя глобальный путь развития бренда, председатель совета директоров компании LC Waikiki Вахап Кючюк (Vahap Küçük) отметил: «Когда мы впервые запустили нашу марку, мы определили для себя следующую миссию: «Каждый заслуживает одеваться хорошо». Нашей целью стало создание модной одежды по доступным ценам с выходом на мировой рынок. Ассортимент нашей продукции подходит для любого возраста, на любой вкус и кошелек и изготавливается с соблюдением всех норм безопасности. На 2023 год мы определили для себя следующую задачу: «Войти в тройку ведущих сетей магазинов модной одежды в Европе».

Отметив, что в этом году компания продолжит освоение новых рынков, Вахап Кючюк заявил: «В августе мы выйдем на новый континент — Южную Америку, и откроем свой первый магазин в Перу. Мы планируем представить нашу продукцию в таких новых странах как Замбия, Кот-д' Ивуар, Гана, Ангола и Сенегал в Африке, Венгрия в Европе, Монголия и Туркменистан в Азии. В 2020 году мы выйдем на 4-й континент — Южную Америку. С учетом 9 новых стран мы планируем открыть в общей сложности 130 новых магазинов: 15 магазинов в Турции и 115 магазинов за рубежом. Таким образом, в 2020 году мы планируем осуществлять свою деятельность в 56 странах на 4 континентах и увеличить количество наших магазинов до 1125. Это означает, что общая площадь наших магазинов достигнет 1950 тысяч кв. м. Кроме того, мы продолжим развитие наших дочерних брендов — сети магазинов LCW Dream и LCW Home. А также в этом году мы поставили перед собой цель увеличить объем экспорта до 1 млрд долларов США».

О компании LC Waikiki

Компания LC Waikiki, основанная в 1988 году в Турции, с 1997 года представляет собой сеть магазинов готовой одежды, миссия которой отражена в ее девизах «Каждый заслуживает одеваться хорошо» и «Доступная мода». 32-летний период роста и развития позволил компании LC Waikiki расширить свое представительство как в Турции, так и за рубежом. Компания LC Waikiki, являющаяся ведущим производителем готовой одежды, на сегодняшний день имеет около 1000 магазинов в 47 странах со штатом в 47700 сотрудников. www.lcwaikiki.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1092038/LC_Waikiki_Kiev.jpg

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https://www.lcwaikiki.com/



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