Компания LONGi опубликовала свой годовой отчет за 2021 год и I квартал 2022 года

Согласно отчету, операционная выручка компании LONGi за 2021 год составила 80,932 млрд юаней, что на 48,27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль, относящаяся к материнской компании, за этот период составила 9,086 млрд юаней, включая 8,826 млрд юаней чистой прибыли, вычитаемой из единовременных прибылей и убытков, относящихся к акционерам котирующихся на бирже компаний. Консолидированная валовая прибыль составила 20,19%, а соотношение активов и пассивов — 51,31%, что на 8,07% меньше по сравнению с предыдущим годом.

По результатам первого квартала 2022 года, операционная выручка компании составила 18,595 млрд юаней, что на 17,29% больше, чем за тот же период прошлого года. Компания остается лидером в сфере солнечной энергетики. Компания LONGi видит значительный потенциал глобального перехода к альтернативным источникам энергии и возможности, связанные со стремлением к достижению глобальной углеродной нейтральности, и ставит перед собой цель получить в 2022 году операционную прибыль в размере более 100 млрд юаней.

В производстве пластин и модулей наблюдается быстрый рост, а поставки остаются на 1-м месте по всему миру

В 2021 году объем поставок пластин LONGi составил 70,01 ГВт, включая 33,92 ГВт на экспорт и 36,09 ГВт на внутренний рынок, а поставки монокристаллических модулей достигли 38,52 ГВт, включая 37,24 ГВт на экспорт и 1,28 ГВт на внутренний рынок. В течение отчетного периода показатели продаж, доля рынка и влияние бренда компании на мировом рынке вывели ее на 1-е место в мире, при этом общий объем поставок модулей на внутренний рынок и на экспорт превысил показатели компании, занявшей 2-е место, более чем на 10 ГВт.

В первом квартале 2022 года компания LONGi осуществила поставку 18,36 ГВт монокристаллических кремниевых пластин, в том числе 8,42 ГВт на экспорт и 9,94 ГВт на внутренний рынок, а также поставила 6,44 ГВт монокристаллических модулей, из которых на экспортные продажи пришлось 6,35 ГВт, а на внутренние 0,09 ГВт.

По состоянию на конец 2021 года производственные мощности компании по выпуску пластин, элементов и модулей достигли 105 ГВт, 37 ГВт и 60 ГВт соответственно, а производственные планы на 2022 год были увеличены до 150 ГВт, 60 ГВт и 85 ГВт.

Компания LONGi установила целевые показатели поставок на 2022 год на уровне 90 ГВт–100 ГВт (включая внутренний рынок) для пластин и 50 ГВт–60 ГВт (включая внутренний рынок) для модулей.

Стратегия глобализации и локализации позволяет деловому рынку вступить в новую фазу

Будучи ключевым игроком в реализации стратегии глобализации и локализации, компания LONGi достигла ведущих позиций по доле рынка в Большом Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, США, на Ближнем Востоке и в Африке и стала мировым лидером по продажам модулей в 2020 году, укрепив свои позиции в 2021 году. В настоящее время компания имеет производственные мощности и торговые сети в более чем 150 странах и регионах мира, в которых работает 49 967 штатных сотрудников, причем 9827 сотрудников работают за пределами материкового Китая, что составляет 7,59% от их общего числа.

В условиях, когда торговые споры (постановления о задержании товара) и другие ситуации отрицательно сказываются на китайской фотоэлектрической промышленности, преимущество компании LONGi состоит в том, что она не зависит от одного рынка, что позволяет ей показывать стабильно высокие результаты и оправдывать ожидания роста. Завершение технического преобразования существующих производственных линий укрепит общую координацию глобальных продаж в различных регионах, сократит время транспортировки продукции и еще больше повысит объемы поставок.

Постоянные инвестиции в технологические исследования и разработки способствуют инновациям в отрасли

Компания LONGi на протяжении многих лет сохраняет приверженность научно-исследовательской деятельности в области технологий. С момента листинга компании в 2012 году до 2021 года совокупный темп годового прироста операционного дохода достиг 53,52%, а общий доход вырос с 1,71 млрд юаней до более чем 80 млрд юаней, то есть в 47 раз. За этот период темпы роста инвестиций в научно-исследовательскую деятельность были почти синхронными и составили 10 млрд юаней.

По состоянию на 2021 год компания LONGi получила в общей сложности 1 387 официальных патентов и инвестировала в технологические исследования и разработки 4,394 млрд юаней, или 5,43% от выручки, что на 69,55% больше, чем в прошлом году. Только за последний год компания LONGi 7 раз побила мировой рекорд по эффективности преобразования ячеек в различных технических дисциплинах и претендует на мировое лидерство в области новых высокоэффективных фотоэлектрических технологий, включая ячейки TOPCon с переходом типа n и типа p и ячейки с гетерогенным переходом типа n и типа p. Новая технология производства солнечных батарей собственной разработки компании будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.

Международные организации признают известный бренд и качество продукции компании LONGi

В 2021 году в своем Индексе фотоэлектрических модулей (PVMI) Американский центр испытания систем с возобновляемыми источниками энергии (Renewable Energy Testing Center, RETC) уже третий год подряд признал компанию LONGi «высокоуспешной». Компания LONGi также получила статус лидера по показателям в рейтинге надежности фотоэлектрических модулей независимой лаборатории PVEL.

На выставке Intersolar 2021 года компания LONGi была признана победителем в номинации «Фотоэлектрические системы» за свой высокоэффективный модуль серии Hi-MO 5 (182 мм). Эта награда присуждается компаниям, вносящим значительный вклад в развитие отрасли посредством технологических инноваций.

В 2021 году компания LONGi вновь получила признание на Конгрессе солнечной энергетики «All Quality Matters», организованном компанией TÜV Rheinland, а ее высокоэффективные модули Hi-MO 4 и Hi-MO 5 завоевали награды за энергоэффективность на открытом воздухе (монолицевые солнечные элементы) и симуляцию энергоэффективности (монокристаллические солнечные элементы), соответственно.

Пропаганда концепции экологической, социальной и управленческой деятельности для достижения устойчивого развития

Компания LONGi принимает активные шаги в области устойчивого развития. В 2021 году на Конференции ООН по биоразнообразию (COP15) компания объявила об амбициозном плане превратить свою производственную базу Баошань в провинции Юньнань в свой первый «завод с углеродной нейтральностью» к 2023 году. Объявление об этом обязательстве ознаменовало начало эры «углеродной нейтральности LONGi» и создание испытательного поля для реализации концепции устойчивого развития компании «Solar for Solar».

Кроме того, в 2021 году на саммите COP26 компания LONGi представила свой первый Проектный документ по вопросам противодействия изменению климата. Согласно этому документу, компания продолжит активно выполнять свои обязательства по содействию реализации четырех международных инициатив: RE100, EV100, EP100 и SBTi.

Кроме того, в годовом отчете за 2021 год также говорится, что компания LONGi достигла использования 40,19% возобновляемой электроэнергии в своей глобальной деятельности и сократила выбросы парниковых газов на 1 687 933 тонны благодаря трем факторам: наличию собственных систем генерации электроэнергии, покупке установок для выработки электроэнергии третьих сторон и контрактов по закупке экологически чистой электроэнергии.

В качестве социально ответственной компании со штаб-квартирой в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, компания LONGi пожертвовала местным органам власти 10 миллионов юаней на борьбу с пандемией COVID-19. Компания также пожертвовала 15 миллионов юаней жителям провинции Хэнань для оказания помощи в ликвидации последствий масштабного наводнения.

В дальнейшем компания LONGi будет продолжать совершенствовать свою стратегию лидерства в области производства, взяв за отправную точку создание потребительской ценности. Компания будет продвигать технологические инновации с амбициозными целями и постоянно работать над снижением стоимости продукции с повышением ее эффективности и качества, продолжая поддерживать высокоинтенсивные инвестиции в исследования и разработки и предоставлять высококлассные результаты клиентам по всему миру.

Примечание. Финансовые показатели в отчете приведены в китайских юанях (CNY).

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SOURCE LONGi Green Energy Technology Co., Ltd