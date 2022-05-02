Компания LTI получила статус ведущего партнера в партнерской сети AWS

Кроме того, она прошла сертификацию AWS по компетенциям в области интернета вещей (IoT) и энергетики

МУМБАИ, Индия, 2 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), международная компания, специализирующаяся на техническом консалтинге и разработке цифровых решений, получила статус ведущего партнера в партнерской сети AWS Partner Network (APN), международном сообществе партнеров Amazon Web Services (AWS), использующих программы, экспертные знания и ресурсы для создания, продвижения и продаж предложений клиентам. Компания LTI получила это признание за содействие предприятиям в достижении их целей в области облачных технологий в сложных клиентских ландшафтах.

Как один из ведущих консалтинговых партнеров, компания LTI продемонстрировала способность помогать предприятиям в полной мере использовать потенциал AWS, ускоряя их путь в облачной среде. Получение статуса ведущего консалтингового партнера отличает LTI как партнера AWS с глубоким опытом и достижениями в оказании клиентам помощи в проектировании, архитектуре, построении, миграции и управлении своими рабочими нагрузками на базе AWS.

Недавно LTI также прошла сертификацию AWS по компетенциям в области энергетики и интернета вещей (IoT) при оказании клиентам помощи в оптимизации всей производственно-сбытовой цепочки, включая геофизический анализ и анализ коллекторов, производственную деятельность и оптимизацию, эксплуатацию трубопроводов и оптимизацию производства солнечной и ветровой возобновляемой энергии. Для подтверждения компетенций партнеры AWS проходят проверку и анализ на соответствие различным критериям.

Генеральный и управляющий директор LTI Санджай Джалона (Sanjay Jalona) заявил следующее: «Мы гордимся тем, что получили статус ведущего консалтингового партнера партнерской сети AWS. LTI обеспечивает цифровую трансформацию, предлагая предприятиям автоматизированные и масштабируемые пути для достижения облачных инноваций. Завершение процесса демонстрации наших знаний и опыта в области услуг AWS, включая длительный процесс аккредитации и сертификации, демонстрирует, что наша команда стремится помогать компаниям в достижении их технологических целей, используя преимущества гибкости, широкого спектра услуг и темпов внедрения инноваций, доступных в AWS».

«Мы с радостью признаем LTI в качестве ведущего консалтингового партнера AWS, — заявил Крис Салливан (Chris Sullivan), глобальный директор Amazon Web Services (AWS) по системным интеграторам и стратегическим альянсам WW. — LTI помогает предприятиям по всему миру ускорить процесс миграции и модернизации. Их достижения демонстрируют нашу взаимную приверженность оказанию клиентам помощи в преобразовании их бизнеса с учетом масштаба, безопасности и гибкости AWS».

Старший вице-президент по глобальной инфраструктуре и облачным операциям компании ViacomCBS Джеймс Харрисон (James Harrison) заявил следующее: «Мы в Paramount поздравляем LTI с достижением статуса ведущего консалтингового партнера AWS. LTI является важным партнером в реализации нашей стратегии внедрения облачных технологий, демонстрирует превосходное понимание ассортимента услуг AWS и способность эффективно использовать свою экосистему. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с LTI и AWS в рамках нашего амбициозного облачного пути».

Для того чтобы стать одним из ведущих партнеров AWS, компании проходят тщательный процесс утверждения посредством аккредитации и сертификации, демонстрируют долгосрочные инвестиции в свои отношения с AWS, а также должны обладать обширным опытом в области внедрения клиентских решений AWS. LTI еще раньше прошла сертификацию AWS по компетенциям в таких областях, как DevOps, миграция, данные и аналитика, финансовые услуги, машинное обучение, Microsoft Workloads и SAP.

Информация о компании LTI:

LTI (NSE: LTI) — международная компания, специализирующаяся на технологическом консалтинге и разработке цифровых решений, которая помогает более чем 485 клиентам успешно работать в мире, построенном на множестве взаимосвязей. Работая в 33 странах, мы делаем все возможное для наших клиентов и ускоряем для них процесс цифровой трансформации. Компания была основана в 1997 году в качестве дочернего предприятия Larsen & Toubro Limited, и эта уникальная историческая основа предоставляет нам непревзойденный опыт работы в реальных условиях для решения самых сложных задач, стоящих перед предприятиями во всех отраслях. Ежедневно наша команда, насчитывающая более 45 000 сотрудников, позволяет нашим клиентам повышать эффективность своей коммерческой и технологической деятельности и приносить пользу их клиентам, сотрудникам и акционерам. Более подробную информацию вы найдете на сайте http://www.Lntinfotech.com, или следите за нашими новостями на @LTI_Global.

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