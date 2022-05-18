Компания LTI расширяет глобальное партнерство с Google Cloud

Компания создаст специальный отдел для ускорения перехода на платформу Google Cloud

МУМБАИ (Индия), 18 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), специализирующаяся на техническом консультировании и разработке цифровых решений, расширяет свое глобальное партнерство с Google Cloud. Компания LTI создает специальный отдел для реализации шести ключевых компонентов решений Google Cloud: модернизация приложений, управление данными, модернизация инфраструктуры, интеллектуальная аналитика, искусственный интеллект и безопасность.

Отдел LTI по работе с Google Cloud будет разрабатывать ультрасовременную интеллектуальную собственность и отраслевые решения по ускорению процессов совместно со специальной группой экспертов Google Cloud, удовлетворяя потребности клиентов по всему миру в преобразованиях. Компания LTI также представит свои решения на торговой площадке Google Cloud Marketplace.

Для дальнейшего укрепления своего положения в Google Cloud компания LTI запустила Canvas Eureka для ускорения процесса модернизации данных в Google BigQuery и содействия инновациям в сфере искусственного интеллекта/машинного обучения для предприятий. LTI Canvas Eureka — это система автоматизации, обеспечивающая бесперебойный и быстрый переход от устаревших хранилищ и озер данных к Google BigQuery. Она помогает в оценке текущего ландшафта и определении целевой архитектуры. Кроме того, она позволяет автоматизировать выполнение таких задач, как миграция схем, преобразование кодов и проверка данных.

Президент и член исполнительного совета LTI Судхир Чатурведи (Sudhir Chaturvedi) заявил следующее: «Предприятия ищут более быстрые и инновационные способы перехода на облачные технологии. Мы расширяемся, чтобы помочь им в этом максимально широко и быстро. Мы видим огромный потенциал в партнерстве с Google Cloud и будем инвестировать в дальнейшее развитие этих возможностей».

Директор по бизнесу и руководитель отдела облачного бизнеса LTI Сиддхарт Бохра (Siddharth Bohra) заявил следующее: «Google Cloud быстро набирает обороты, и наше заявление подтверждает намерение компании LTI продолжать разрабатывать собственные инновационные решения в этой области. Отдел по работе с Google Cloud поможет нашим клиентам быстро и уверенно использовать проверенный передовой опыт».

Вице-президент глобальной экосистемы Google Cloud Кевин Ихпурани (Kevin Ichhpurani) заявил следующее: «Опыт в области облачных технологий и решений Google Cloud позволяет компании LTI давать организациям поддержку, необходимую для успешного осуществления стратегий цифровой трансформации. Мы очень рады тому, что компания LTI продолжает вкладывать усилия и развивать свою практику в связи с Google Cloud. Открытие отдела по работе с Google Cloud в компании LTI будет обеспечивать инновационные решения и услуги для клиентов по всему миру в целях ускорения их перехода на облачные технологии».

Благодаря инвестициям в облачные технологии компания LTI накопила опыт работы с несколькими облачными продуктами и инструментами Google Cloud, такими как Google Cloud Compute, Google Cloud Databases, Open Source Technology, Cloud Native Application Development и SAP на Google Cloud. Компания LTI — партнер Google Cloud, подтверждающий свои знания и возможности в области разработки инновационных решений. Более подробная информация о предложениях компании LTI в связи с Google Cloud представлена здесь.

Информация о компании LTI :

LTI (NSE: LTI) — международная компания, специализирующаяся на технологическом консалтинге и разработке цифровых решений, которая помогает более чем 485 клиентам успешно работать во взаимосвязанном мире. Работая в 33 странах, мы делаем все возможное для наших клиентов и ускоряем для них процесс цифровой трансформации. Компания была основана в 1997 году в качестве дочернего предприятия Larsen & Toubro Limited, и эта уникальная историческая основа предоставляет нам непревзойденный опыт работы в реальных условиях для решения самых сложных задач, стоящих перед предприятиями во всех отраслях. Ежедневно наша команда, насчитывающая более 45 000 сотрудников, позволяет нашим клиентам повышать эффективность своей коммерческой и технологической деятельности и приносить пользу своим клиентам, сотрудникам и акционерам. Более подробную информацию вы найдете на сайте http://www.Lntinfotech.com, или следите за нашими новостями на @LTI_Global.

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