Компания Maxonrow вручает пять призов за внедрение инновационных блокчейн-систем в сфере здравоохранения
Oct 06, 2020, 12:31 ET
ТАЙБЭЙ (Тайвань), 6 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- 3 октября 2020 года компания Maxonrow провела церемонию закрытия своего первого в истории хакатона под названием MAXathon. В конкурсе принимали участие представители более 30 стран, а 17 предварительно отобранных команд представили свои блокчейн-системы для сферы здравоохранения на суд жюри, состоящего из семи человек, и пять команд разыграли между собой призовой фонд в размере 15 тысяч евро.
Победители
По каждой из пяти задач, поставленных компанией Maxonrow перед участниками MAXathon, определялся свой победитель.
В первом соревновании — «Физическое дистанцирование» — победителем стала команда "Move-Safe". Ее участники создали алгоритм, определяющий уровень безопасности и формирующий интерактивную карту, которая позволит пользователям избегать мест большого скопления людей.
Победителем второго соревнования — «Идентификация и выдача справки» — стала команда "VeCura", разработавшая решение с использованием блокчейн-системы компании Maxonrow для хранения результатов тестирования в блокчейн-сети.
Победителем третьего соревнования — «Социальное обеспечение» — стала команда "Well and Fair", разработавшая приложение, в котором любой человек может напрямую обратиться за пособием или стимулирующим пакетом, наиболее соответствующим его потребностям.
Победителем четвертого соревнования — «Виртуализация новой нормальности» — стала команда "010". В ее проекте используется криптографический протокол с нулевым разглашением для формирования криптографических обязательств и доказательств подлинности.
Приз за победу в последнем соревновании — «UI/UX» — был присужден команде "Med-Chain" за ее платформу с машинным обучением, обеспечивающую формирование оптимальных схем организации поставок для медицинских организаций.
Судьи и наставники мирового уровня
За выбор победителей из более чем 40 представленных проектов отвечало жюри из семи судей. В состав жюри входили:
- Холгер Шмидт (Holger Schmidt), партнер компании Strategy&, входящей в сеть PwC.
- Ниса Амуаль (Nisa Amoils), венчурный инвестор, юрист по ценным бумагам, Блокчейн + ИИ + Интернет вещей, компания Grasshopper Capital
- Мальте Шёнфельд (Malte Schoenfeld), менеджер по развитию венчурного бизнеса компании Audi
- Роберт Вьеко (Robert Wiecko), главный операционный директор Dash.org
- Карло Чун (Carlo Chung), технический директор компании Maxonrow
- Себастьян Дьакону (Sebastian Diaconou), глава компании Avantas Tech
- Мухаммед Салман Анджум (Mohammad Salman Anjum), управляющий директор компании Avantas Tech
На протяжении всего хакатона длительностью в один месяц его участников сопровождали 19 наставников, проводивших сеансы связи с глазу на глаз для обсуждения их проектов:
- Эмбер Уркухарт (Amber Urquhart), директор по развитию бизнеса компании TDX Strategies
- Габриэль Дымовски (Gabriel Dymowski), глава компании Doxychain
- Стивен Буйлан (Steven Boylan), предприниматель, консультант, куратор стартапов
- Джошуа Гленн (Joshua Glenn), серийный предприниматель и креативный директор
- Расих Морани (Rasikh Morani), соучредитель и глава компании Arcadia Group
- Рафаэль Шульц (Rafael Schultz), глава компании Blockchainpunklabs
- Массимо Буономо (Massimo Buonomo), международный эксперт ООН по блокчейну
- Алекс Пюиг (Alex Puig), технический директор компании Caelum Labs
- Скотт Маккензи (Scott McKenzie), эксперт по юридическим аспектам применения блокчейна, докторант Университета Британской Колумбии
- Д-р Амин Ороджи (Amin Oroji), старший специалист по обработке и анализу данных компании Maxonrow
- Сик Джин Сун (Sik Jean Soon), главный инженер компании Maxonrow
- Чиев Мэй Ли (Chiew Mey Lee), руководитель проектов компании Maxonrow
- Луи Тан (Louis Tan), старший проектировщик UI/UX компании Maxonrow
- Риккардо Ламанна (Riccardo Lamanna), соучредитель CryptoWalletCheck
- Мустафа Седагат Чжу (Mostafa Sedaghat Joo), блокчейн-архитектор компании Maxonrow
- Нагарадж Манджунат (Nagaraj Manjunath), старший разработчик блокчейн-систем компании Maxonrow
- Фуа Джин Шэн (Phua Ging Sheng), руководитель отдела разработки и эксплуатации компании Maxonrow
- Бенджамин Ли (Benjamin Lee), технический директор компании Maxonrow
- Йенхун Тан (YenKhoon Tan), разработчик блокчейн-систем компании Maxonrow
Что дальше?
MAXathon имел большой успех у видных поклонников блокчейна в плане создания систем для использования в условиях пандемии. Компания Maxonrow продолжит планирование мероприятий, предназначенных для ее растущего сообщества разработчиков и имеющих реальное воздействие на социальную среду.
SOURCE Maxonrow