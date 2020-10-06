Компания Maxonrow вручает пять призов за внедрение инновационных блокчейн-систем в сфере здравоохранения

ТАЙБЭЙ (Тайвань), 6 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- 3 октября 2020 года компания Maxonrow провела церемонию закрытия своего первого в истории хакатона под названием MAXathon. В конкурсе принимали участие представители более 30 стран, а 17 предварительно отобранных команд представили свои блокчейн-системы для сферы здравоохранения на суд жюри, состоящего из семи человек, и пять команд разыграли между собой призовой фонд в размере 15 тысяч евро.

Победители

По каждой из пяти задач, поставленных компанией Maxonrow перед участниками MAXathon, определялся свой победитель.

В первом соревновании — «Физическое дистанцирование» — победителем стала команда "Move-Safe". Ее участники создали алгоритм, определяющий уровень безопасности и формирующий интерактивную карту, которая позволит пользователям избегать мест большого скопления людей.

Победителем второго соревнования — «Идентификация и выдача справки» — стала команда "VeCura", разработавшая решение с использованием блокчейн-системы компании Maxonrow для хранения результатов тестирования в блокчейн-сети.

Победителем третьего соревнования — «Социальное обеспечение» — стала команда "Well and Fair", разработавшая приложение, в котором любой человек может напрямую обратиться за пособием или стимулирующим пакетом, наиболее соответствующим его потребностям.

Победителем четвертого соревнования — «Виртуализация новой нормальности» — стала команда "010". В ее проекте используется криптографический протокол с нулевым разглашением для формирования криптографических обязательств и доказательств подлинности.

Приз за победу в последнем соревновании — «UI/UX» — был присужден команде "Med-Chain" за ее платформу с машинным обучением, обеспечивающую формирование оптимальных схем организации поставок для медицинских организаций.

Судьи и наставники мирового уровня

За выбор победителей из более чем 40 представленных проектов отвечало жюри из семи судей. В состав жюри входили:

Холгер Шмидт ( Holger Schmidt ), партнер компании Strategy&, входящей в сеть PwC.

), партнер компании Strategy&, входящей в сеть PwC. Ниса Амуаль ( Nisa Amoils ), венчурный инвестор, юрист по ценным бумагам, Блокчейн + ИИ + Интернет вещей, компания Grasshopper Capital

), венчурный инвестор, юрист по ценным бумагам, Блокчейн + ИИ + Интернет вещей, компания Grasshopper Capital Мальте Шёнфельд ( Malte Schoenfeld ), менеджер по развитию венчурного бизнеса компании Audi

), менеджер по развитию венчурного бизнеса компании Audi Роберт Вьеко ( Robert Wiecko ), главный операционный директор Dash.org

), главный операционный директор Dash.org Карло Чун ( Carlo Chung ), технический директор компании Maxonrow

), технический директор компании Maxonrow Себастьян Дьакону ( Sebastian Diaconou ), глава компании Avantas Tech

), глава компании Avantas Tech Мухаммед Салман Анджум ( Mohammad Salman Anjum ), управляющий директор компании Avantas Tech

На протяжении всего хакатона длительностью в один месяц его участников сопровождали 19 наставников, проводивших сеансы связи с глазу на глаз для обсуждения их проектов:

Эмбер Уркухарт ( Amber Urquhart ), директор по развитию бизнеса компании TDX Strategies

), директор по развитию бизнеса компании TDX Strategies Габриэль Дымовски ( Gabriel Dymowski ), глава компании Doxychain

), глава компании Doxychain Стивен Буйлан ( Steven Boylan ), предприниматель, консультант, куратор стартапов

), предприниматель, консультант, куратор стартапов Джошуа Гленн ( Joshua Glenn ), серийный предприниматель и креативный директор

), серийный предприниматель и креативный директор Расих Морани (Rasikh Morani), соучредитель и глава компании Arcadia Group

Рафаэль Шульц ( Rafael Schultz ), глава компании Blockchainpunklabs

), глава компании Blockchainpunklabs Массимо Буономо ( Massimo Buonomo ), международный эксперт ООН по блокчейну

), международный эксперт ООН по блокчейну Алекс Пюиг ( Alex Puig ), технический директор компании Caelum Labs

), технический директор компании Caelum Labs Скотт Маккензи ( Scott McKenzie ), эксперт по юридическим аспектам применения блокчейна, докторант Университета Британской Колумбии

), эксперт по юридическим аспектам применения блокчейна, докторант Университета Британской Колумбии Д-р Амин Ороджи (Amin Oroji), старший специалист по обработке и анализу данных компании Maxonrow

Сик Джин Сун (Sik Jean Soon), главный инженер компании Maxonrow

Чиев Мэй Ли ( Chiew Mey Lee ), руководитель проектов компании Maxonrow

), руководитель проектов компании Maxonrow Луи Тан ( Louis Tan ), старший проектировщик UI/UX компании Maxonrow

), старший проектировщик UI/UX компании Maxonrow Риккардо Ламанна ( Riccardo Lamanna ), соучредитель CryptoWalletCheck

), соучредитель CryptoWalletCheck Мустафа Седагат Чжу ( Mostafa Sedaghat Joo ), блокчейн-архитектор компании Maxonrow

), блокчейн-архитектор компании Maxonrow Нагарадж Манджунат ( Nagaraj Manjunath ), старший разработчик блокчейн-систем компании Maxonrow

), старший разработчик блокчейн-систем компании Maxonrow Фуа Джин Шэн ( Phua Ging Sheng ), руководитель отдела разработки и эксплуатации компании Maxonrow

), руководитель отдела разработки и эксплуатации компании Maxonrow Бенджамин Ли ( Benjamin Lee ), технический директор компании Maxonrow

), технический директор компании Maxonrow Йенхун Тан (YenKhoon Tan), разработчик блокчейн-систем компании Maxonrow

Что дальше?

MAXathon имел большой успех у видных поклонников блокчейна в плане создания систем для использования в условиях пандемии. Компания Maxonrow продолжит планирование мероприятий, предназначенных для ее растущего сообщества разработчиков и имеющих реальное воздействие на социальную среду.

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