Компания Midea представила новую сплит-систему кондиционирования воздуха Midea GAIA

Современные люди около 90 % времен проводят в помещениях, при этом спрос на более гигиеничные дома и высокое качество воздуха резко повысился после пандемии COVID-19. Согласно одному недавно опубликованному отчету, каждый пятый потребитель очень обеспокоен качеством воздуха у себя дома. Однако традиционные системы кондиционирования воздуха, которые, по общепринятому мнению, способны повышать качество воздуха в помещении, фактически поддерживают только циркуляцию воздуха в нем. Поэтому относительно высокие концентрации углекислого газа в помещениях могут приводить как к физическому, так и к психологическому дискомфорту.

Midea GAIA решает эти задачи, сочетая в себе системы кондиционирования воздуха с усовершенствованной вентиляцией, которая обеспечивает приток свежего воздуха извне, чтобы можно было наслаждаться каждым глотком воздуха, находясь в помещении. Инновационная система OxygenFresh Air Exchange при определенных условиях установки обеспечивает подачу в помещение до 60 м³ очищенного свежего воздуха в час с использованием фильтра H13 HEPA с эффективностью фильтрации 99,95 %. Благодаря свежему очищенному воздуху домашние хозяйства будут иметь хорошо вентилируемое внутреннее пространство для повседневной жизни.

Кроме того, разработанное компанией Midea GAIA антибактериальное решение, сертифицированное по стандарту UL, обеспечивает качественную дезинфекцию, убивая 99,9 % бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Psudomonas Ariginosa и Klebsiella psymoniae.

В Midea считают, что наилучшее качество воздуха дается нам природой и что лучший кондиционер должен имитировать природу и обеспечивать дыхание свежего воздуха. Благодаря новейшим научно-техническим достижениям кондиционер Midea GAIA имитирует силы природы, обеспечивая тысячи домов свежим и чистым воздухом.

В дополнение к системе OxygenFresh Air Exchange кондиционер оснащен передовой в отрасли функцией i-Clean, а также технологией Breezeless, преобразующей мощный воздушный поток в тысячи более мелких потоков. Благодаря этому ощущения от воздуха максимально приближены к природным, даже для наиболее чувствительных членов семьи, включая стариков и детей.

Кондиционер Midea GAIA подключается и легко управляется с помощью приложения MSmartHome на смартфонах пользователей или с помощью голосовых команд через Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Благодаря таким удобным функциям как дистанционное управление, мониторинг данных и напоминания, послепродажное обслуживание и информационный хаб, приложение MSmartHome представляет собой по-настоящему универсальное решение, делающее кондиционер Midea GAIA частью умного дома в нашу эпоху Интернета вещей (IoT). Кроме того, приложение может подключаться к другим устройствам Midea и технике других зарубежных брендов, включая Toshiba, Comfee и Arctic King. Эти возможности подключения будут постепенно способствовать реализации распределенного и независимого взаимодействия между различными бытовыми приборами.

Midea GAIA является лидером в области разработки кондиционеров для жилых домов, адаптированных к местным рынкам. За последние пять лет компания Midea инвестировала в исследования и разработки более 45 млрд юаней (около 7 млрд долларов США), а ее философия гуманизации технологий и подход к НИОКР, ориентированный на пользователей, учитывают местные факторы на каждом этапе процесса разработки концепций и оптимизации решений, адаптированных к потребностям пользователей.

Midea уже имеет несколько научно-исследовательских центров в Европе, последний из которых был открыт в Штутгарте (Германия). Кроме того, компания создала европейский научно-исследовательский и инновационный центр в Австрии. Новый центр специализируется на исследованиях и разработках для европейских рынков, непрерывно создавая и внедряя инновации для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей европейских домохозяйств.

Контактная информация: Шарлотта Лю (Charlotte Liu), [email protected], +86-13106836020

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1840512/RAC_GAIA_split_TVC_full_version.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1838003/image.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division