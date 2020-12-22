Компания Plintron получила лицензию оператора виртуальной сети мобильной связи (MVNO) для работы в России

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Plintron

Dec 22, 2020, 02:00 ET

МОСКВА, 22 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Федеральное агентство связи (Россвязь) при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выдало компании Plintron лицензию оператора виртуальной сети мобильной связи (MVNO) для осуществления деятельности на территории России.

Компания Plintron рассчитывает на расширение конкурентоспособного российского рынка с населением около 150 миллионов человек и более чем 10 миллионами абонентов MVNO. Компания Plintron планирует запустить свои услуги мобильной связи в России к I кварталу 2021 года.

Информация о компании Plintron 

Компания Plintron, мировой лидер в сфере CPaaS («коммуникационная платформа как услуга»), является крупнейшим в мире транснациональным поставщиком комплексных решений MVNE и MVNA, предлагающим телекоммуникационные услуги — SaaS и TaaS — таким клиентам, как MNO, MVNO, корпоративный сектор и Интернет вещей (IoT). Компания Plintron, предоставляющая услуги мобильной связи в 30 странах на 6 континентах при поддержке более чем 1000 специалистов в области телекоммуникаций, запустила более 120 MVNOs и имеет свыше 140 миллионов абонентов мобильной связи.

Посетите сайт компании по адресу: www.Plintron.com

Контакты для прессы:

Shamik Biswas (Шамик Бисвас)
[email protected]

SOURCE Plintron

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