Компания Proya передала медицинскому персоналу провинции Хубэй свыше 90 000 защитных масок европейского производства

Режим карантина в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса 2019-nCOV, был введен накануне Китайского Нового года. В тот же день компания Proya сформировала специальную группу экстренного реагирования. При личном участии соучредителя и генерального директора Фана Юйю (Fang Yuyou) предприятие также учредило благотворительный публичный фонд в размере 15 млн юаней (около 2,2 млн долл. США), средства которого будут направлены на оптимизацию контроля и профилактики дальнейшего распространения смертельно опасного вируса. Кроме 110 000 защитных масок Proya пожертвовала городам Ухань, Вэньчжоу и Лэцин денежные средства в размере 4 млн юаней. Фирма планирует и дальше прилагать максимум усилий для удовлетворения потребностей региона и содействия борьбе с дальнейшим распространением заболевания.

Закупка медтоваров в Европе для целевой благотворительной помощи

По словам г-на Фана, предыдущая помощь выделалась пострадавшим регионам главным образом в виде наличных денежных средств. Внезапно возникшая эпидемия коронавируса 2019-nCoV совпала по времени с празднованием Китайского Нового года и привела к резкому дефициту товаров медицинского назначения по всему Китаю. Именно поэтому компания Proya в дополнение к денежным пожертвованиям сделала акцент на закупке необходимых товаров.

68 000 масок из 110-тысячной партии, приобретенной предприятием в Европе, были переданы 2-й Народной больнице Сишуй в г. Хуанган, поскольку этот населенный пункт пострадал от эпидемии практически в той же мере, что и сам Ухань. По состоянию на 3 февраля в Хуангане зафиксировано 1 422 случая заболевания, 210 из которых приходятся на второй по численности населения уезд Сишуй.

Закупка масок оказалась отнюдь не простой задачей. Сразу после объявления карантина в Ухане руководство Proya поручило главе европейского представительства бренда Паню Сяну (Pan Xiang) создать специальную группу специалистов по закупке. Принимая во внимание ограниченные запасы средств медицинской защиты у европейских поставщиков, членам группы пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы выкупить необходимые объемы в различных странах Европы. Задача осложнялась еще и тем фактом, что все приобретенные изделия должны были отвечать внутренним стандартам медицинских учреждений Китая.

"Мы посетили ряд европейских предприятий-производителей защитных масок. В частности, в рамках этого проекта мы проделали десятичасовой путь на машине из Парижа в Милан. Мы часто засиживались на работе допоздна, проводя переговоры с китайскими коллегами, находящимися в другом часовом поясе", - поделился г-н Пань.

Эффективная логистика как залог своевременной поставки

Еще одной трудностью стала доставка закупленных средств медицинскому персоналу в эпицентре эпидемии.

Cотрудники Proya проделали колоссальную работу, обеспечив оперативный сбор пожертвований в сотрудничестве с ведущими банками Гонконга и материковой части КНР, согласовав с получателями помощи все вопросы поставки и организовав специальный авиарейс для транспортировки груза в Китай. Логисты компании лично встречали груз в аэропорту, приложив максимум усилий для скорейшего оформления всех таможенных процедур. Генеральный директор производственной базы Proya Ван Цзяньжун (Wang Jianrong) сопровождал партию масок на всех этапах перевозки. Персонал компании трудился днем и ночью, обеспечивая своевременную доставку жизненно необходимых товаров в Хубэй.

Каждое подразделение по собственной инициативе и с большой готовностью приняло на себя часть корпоративной социальной ответственности и делает все возможное в сложившейся ситуации. Как подчеркнул г-н Фан, своими решительными действия Proya в очередной раз подтверждает стремление помогать людям.

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SOURCE Proya