Компания Pylontech включена в индекс MSCI China A Onshore

ШАНХАЙ, 23 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- 11 августа 2022 года в индекс MSCI China была включена компания Pylontech (688063) — специализированный поставщик аккумуляторных систем хранения энергии (BSS), зарегистрированный на Шанхайской фондовой бирже (SSE) на площадке STAR MARKET. Кроме того, Pylontech также включена в индекс MSCI China All Shares.

Компания MSCI, являющаяся одним из ведущих поставщиков инструментов и услуг, помогающих мировому инвестиционному сообществу в принятии критически важных решений, объявила об изменениях в составе индексов акций MSCI в своем квартальном пересмотре индекса за август 2022 года. В этом обзоре в индекс акций материкового Китая MSCI China A Onshore Index было добавлено семь компаний, и Pylontech — одна из трех крупнейших. Это свидетельствует о перспективах роста компании Pylontech.

Будучи первой компанией, производящей аккумуляторные системы накопления энергии (BESS) и зарегистрированной на Шанхайской фондовой бирже, компания Pylontech благодаря своей комплексной стратегии, большой доле рынка и эффективному брендингу заняла 2-е место среди мировых поставщиков BESS по оценке IHS Research и входит в число 50 наиболее инновационных компаний по рейтингу Forbes China. Включение компании Pylontech в индекс MSCI свидетельствует о ее ведущей роли в отрасли производства накопителей энергии и признанием ее всеобъемлющей устойчивости, конкурентоспособности, положения в отрасли, обращении акций и пр. Это также означает, что Pylontech будет использовать больше возможностей и привлекать внимание международных инвесторов своей инвестиционной ценностью и потенциалом развития.

Компания Pylontech гордится тем, что включена в индекс MSCI, и выражает благодарность за признание на рынке капитала. Мы стремимся создавать дополнительную ценность для акционеров, клиентов и других заинтересованных сторон с помощью нашей передовой технологии накопления энергии и надежных продуктов и услуг. Мы воспользуемся этой возможностью и создадим большую экономическую ценность для наших акционеров благодаря быстрому развитию возобновляемой энергетики. «Мы должны делать больше для достижения нулевого уровня углеродных выбросов», — заявил вице-президент компании Pylontech Джеффри Сон (Geoffrey Song).

На фоне глобального энергетического кризиса и перехода к альтернативным источникам энергии экологически чистая энергетика постепенно заменит традиционные ископаемые источники энергии. Хранение энергии станет ключевой технологией, способствующей замене основных источников энергии с ископаемых на возобновляемые.

BloombergNEF считает, что в 2030 году весь мировой рынок накопителей энергии достигнет 58 ГВт/178 ГВт·ч, что в пять раз превышает мощность, достигнутую в 2021 году (10 ГВт/22 ГВт·ч). В течение следующего десятилетия существуют огромные возможности в сфере накопления энергии, что ускорит переход к более устойчивой энергетике. Быстрый рост мощностей накопления энергии по всему миру стимулируется за счет поддержки различных национальных стратегий, предпочтений инвесторов и четкой и устойчивой бизнес-модели. Будучи важной частью новой энергетической системы, накопление энергии станет ценным инвестиционным направлением.

Все изменения в пересмотренный состав MSCI будут внесены по состоянию на 31 августа 2022 года.

Более подробная информация представлена в соответствующем пресс-релизе:

https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_Aug22_QIRPR.pdf

Информация о компании Pylontech

Компания Pylontech была основана в 2009 году в качестве специализированного поставщика аккумуляторных систем хранения энергии (BSS), консолидировав для этого знания и опыт в области электрохимии, энергетической электроники и системной интеграции. Поставляя надежные и недорогие аккумуляторные изделия и решения ESS на мировые рынки, компания вносит значительный вклад в удвоение рынка за 7 лет, что позволяет ей занять место одного из ведущих мировых поставщиков литиевых аккумуляторных систем хранения энергии.

Веб-сайт: https://en.pylontech.com.cn/

SOURCE Pylontech