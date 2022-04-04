Компания Risen Energy запустила производство ультранизкоуглеродных солнечных элементов

НИНБО (Китай), 4 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd., ведущий производитель солнечных модулей в Китае, провела пресс-конференцию в Нинхае, провинция Чжэцзян, посвященную запуску последней линейки фотоэлектрических устройств, интегрированных в здания (BIPV), включая модули Super Top и Super Tile, а также новейшего модуля Hyper-ion с технологией гетероперехода (HJT). Вся линейка нацелена на дальнейшее сокращение углеродных выбросов и повышение эффективности производства электроэнергии, что значительно расширяет возможности для разработки и внедрения продуктов BIPV и HJT.

Интегрированные фотоэлектрические устройства для строительства «зеленых»‎ крыш

После того как китайское правительство установило цели по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, все отрасли промышленности в Китае включились в борьбу за сокращение выбросов углерода. В 2021 году правительство приступило к реализации ряда стратегий по сокращению углеродных выбросов, нацеленных на строительный сектор, чтобы стимулировать строительство более экологичных и низкоуглеродных зданий и помещений и подготовить сектор к наступлению эры углеродного пика и углеродной нейтральности. В ответ компания Risen Energy, лидер и первопроходец в сфере солнечной энергетики, представила два ключевых продукта: модель Super Top для крыш промышленных и коммерческих зданий и модель Super Tile для крыш жилых домов. Эти два продукта полностью отвечают задачам строительства в Китае экологичного и экологически ответственного жилья: они безопасны, надежны, экономичны, разнообразны в применении, просты в установке и имеют эстетичный внешний вид.

Уникальной особенностью модели Super Top является новый метод сборки стального листа и фотоэлектрического модуля, благодаря которому такие модули отвечают требованиям сталелитейной промышленности к цветному покрытию и могут полностью интегрироваться в процессе строительства, а не монтироваться после его завершения. Данная модель включает новые бескаркасные модули с двойным остеклением и ячейками размером 210 мм. Стеклопакеты размером 210+ обеспечивает высокую мощность электрогенерации, отсутствие каркаса предотвращает сбор пыли на верхней части устройства, а ячейки размером 210+ с гетеропереходом обеспечивают увеличение мощности на 7%. Этот модуль мощностью 740 Вт оснащен 360-градусной вертикальной фиксацией, водонепроницаем и не имеет эффекта затенения, что увеличивает выработку электроэнергии еще на 1,5%.

Что касается эстетики модуля, то модель Super Top поставляется с дополнительными алюминиево-цинково-магниевыми или стальными пластинами с цветным покрытием и индивидуальными цветами по выбору конечных пользователей. Модули просты и быстры в установке, которая может быть выполнена одним человеком, а требования к их эксплуатации и обслуживанию после установки минимальны. Устойчивая к коррозии конструкция модулей и их превосходная ветро- и огнестойкость позволяют снизить частоту технического обслуживания, обеспечивая безопасность и отсутствие проблем.

Черепица Super Tile размером 1817 мм х 420 мм выпускается в различных цветах и формах, идеально подходящих для бытовых кровельных систем. Эта модель имеет максимальную мощность 120 Вт и защищенную от пыли конструкцию, которая повышает эффективность выработки электроэнергии на 5%. Как и в случае модели Super Top, монтаж этой модели является простым и быстрым и может быть выполнен одним человеком, что позволяет сэкономить 30% затрат на строительство.

Черепица Super Tile выпускается в двух форматах: для установки «впритык» и «внахлест», в зависимости от предпочтений конечных пользователей. Ее стоимость в основном эквивалентна стоимости бытовой распределенной сети и черепицы той же площади. При практически неизменном уровне затрат по сравнению с более старыми решениями низкоуглеродная черепица Super Tile лучше отвечает текущему рыночному спросу.

Технология Hyper-ion повышает экологическую ценность солнечных элементов с технологией гетероперехода (HJT).

Высокие затраты всегда были сложной проблемой и до сегодняшнего дня препятствовали развитию технологий HJT. Основываясь на передовых технологиях в области физики полупроводников, упаковки полупроводников, исходных материалов и дизайна оборудования, после тысяч проб и ошибок компания Risen Energy наконец-то представила продукт, которым может гордиться. В новом продукте — ячейке Hyper-ion — используется технология 210 HJT с половинным срезом 120 микрон и микрокристаллическая технология, что позволяет достичь сверхвысокой эффективности, превышающей 25,2%. На основании расчетов по проекту мощностью 100 МВт в провинции Хайнань, долгосрочное производство электроэнергии с использованием технологий с гетеропереходом позволяет снизить нормированную стоимость электроэнергии более чем на 10% и, возможно, даже больше, при сравнении как разовых инвестиционных затрат, так и текущих накладных расходов, связанных с традиционными технологиями.

Опираясь на достижения в методе пассивации, устройство имеет открытое напряжение выше 750 мВ и ультратонкие пластины, толщина которых значительно меньше, чем у моделей TOPCon и PERC, а также тонкие ячейки с гетеропереходом, углеродный показатель которых почти на 30% ниже, чем у PERC. Благодаря использованию каркаса из высокопрочной легированной стали, показатель углеродного следа модуля Hyper-ion снижен с более чем 570 на кВт до менее чем 400 на кВт без применения специальных кремниевых материалов, и может быть снижен еще больше, почти до 300 на кВт при использовании специальных кремниевых материалов. Это очень обнадеживающие показатели для отрасли промышленности со сверхнизким уровнем углеродных выбросов.

Производительность модулей с гетеропереходом компании Risen Energy в 5 раз превышает норму технических требований к испытаниям, установленную Международной электротехнической комиссией (МЭК), а показатель углеродного следа, сертифицированный третьей стороной, составляет менее 400 на кВт. При применении подхода, основанного на принципе углеродного следа, потенциальная надбавка при использовании модуля Hyper-ion может достигать 0,01 юаня за ватт при текущей стоимости европейских квот на выбросы углерода в размере около 80 евро за тонну выбросов.

Компания Risen Energy планирует сосредоточиться главным образом на разработке низкоуглеродной линейки продукции, включая дальнейшие исследования и разработки в области BIPV, стальных каркасов и технологий HJT с целью выпуска новых низкоуглеродных продуктов, дальнейшего развития фотоэлектрической «низкоуглеродной вселенной», содействия экологичному и устойчивому развитию и ускорению перехода к эре нулевых углеродных выбросов.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd