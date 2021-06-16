Компания Solis получает несколько наград на SNEC 2021

НИНБО, Китай, 16 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Исключительные результаты XV международной конференции и выставки по фотоэлектрической генерации и интеллектуальной энергии SNEC 2021 были высоко оценены представителями отрасли. Участие в выставке SNEC, которая завершилась в Шанхае 5 июня, стало прекрасной возможностью для компании Solis, чья продукция получила отличные оценки за выдающийся дизайн, а сама компания успела подписать несколько меморандумов о взаимопонимании и контрактов со своими клиентами. Компания Solis представила платформу для нетворкинга и обмена информацией. Инновационные сильноточные высокомощные инверторы Solis — это экономичные и надежные решения, которые полностью удовлетворяют потребность клиентов в экологически чистой энергии.

3 июня компания Solis провела две презентации своих новых продуктов, которые отражают интеллектуальные и технологические достижения в солнечной энергетике. Более подробная информация представлена в соответствующем пресс-релизе.

В ходе крупнейшей в мире международной конференции в области солнечной энергетики было вручено множество наград. За свои технологические достижения компания Solis была удостоена премии APVIA Honorable Award — Technology Achievement (for Enterprise) на пятом ежегодном конкурсе Азиатской ассоциации фотоэлектрической промышленности (APVIA) в 2021 году.

Помимо этого, Solis получила премию 2020 Global Top PHOV Brand (PVBL) и заняла 5-е место в рейтинге брендов-производителей инверторов. Также компания Solis была отмечена наградой Национального центра контроля качества фотоэлектрических элементов (CPVT) – Доказательной базы на открытом воздухе (Иньчуань).

На выставке SNEC компания Solis представила свою разработку для солнечных батарей и аккумуляторов Flexi-ONE. Это новый продукт для аккумулирования энергии, совместимый с различными марками аккумуляторов и отличающийся эстетичным дизайном. Данное интеллектуальное и удобное решение полного цикла с солнечными батареями и накопителями (PV-ES) вошло в топ-10 лучших продуктов выставки SNEC. Flexi-ONE был удостоен премии Terawatt Grade Diamond Award, одной из высших наград на выставке.

При разработке своей продукции компания Solis ставит перед собой глобальные цели и ориентируется на удовлетворение потребностей клиентов при переходе к чистой энергии, помогая сделать этот процесс более эффективным, безопасным и надежным. Отраслевые награды на престижных конференциях, таких как SNEC, лишний раз доказывают необходимость наших усилий, особенно приятно получать такие награды от коллег. Эти награды становятся дополнительным источником вдохновения для достижения целей компании по обеспечению плавного перехода к чистой энергии на всех рынках присутствия Solis.

SOURCE Ginlong Solis