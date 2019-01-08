Компания Sphera приобретает Petrotechnics, расширяя портфель комплексных решений для управления операционными рисками

Головной офис Petrotechnics расположен в шотландском Абердине. Учрежденная в 1989 году компания помогает обеспечивать безопасность людей, занятых на вредном производстве нефтегазовой, химической, железнодорожной и многих других отраслей промышленности.

Решения Petrotechnics предоставляют компаниям возможность визуализировать и устанавливать связь между процессами производства, технического обслуживания и планирования с помощью передового программного обеспечения для смягчения рисков, оснащенного функциями Safe System to Work (безопасная рабочая система) и Electronic Permit to Work (электронное разрешение на работу). Программные решения компании славятся исключительно обширными опциями визуализации данных, настраиваемыми рабочими процессами, простыми в эксплуатации интерфейсами, разнообразными функциями анализа в режиме реального времени. Petrotechnics также предоставляет профессиональные услуги своих экспертов с многолетним опытом работы.

«Приобретение Petrotechnics расширяет портфель наших решений для управления операционными рисками приложениями для цифровизации и визуализации рисков на уровне операций с применением данных, получаемых от устройств Промышленного интернета вещей, - отметил генеральный директор и президент Sphera Пол Марушка (Paul Marushka). - В основе этой сделки лежит наш продукт SpheraCloud. С помощью разработок Petrotechnics мы сможем расширить возможности решения Integrated Risk Management, перейдя от идентификации рисков до их смягчения».

«Принимая во внимание обширный опыт Sphera и их твердую приверженность высоким стандартам профессиональной деятельности, решение Petrotechnics стать частью продуктов и сервисов Sphera было достаточно простым, - прокомментировал генеральный директор Petrotechnics Фил Мюррей (Phil Murray). - Сочетание нашего программного оборудования с разработками Sphera поможет и нашим клиентам, и клиентам наших партнеров расширить свои возможности в митигации рисков в их глобальной деятельности».

Условия сделки не разглашаются.

О компании Sphera

Sphera - крупнейший мировой провайдер программного обеспечения для интегрированного управления рисками и информационных сервисов в сферах операционных рисков, экологической безопасности и охраны труда, а также обслуживания продукции на всех этапах ее жизненного цикла. На протяжении вот уже более 30 лет компания работает над оптимизацией бизнес-процессов, обслуживая свыше 3 000 клиентов и 1 млн индивидуальных пользователей в 70 странах мира и внося свой вклад в создание более безопасного, экологичного и продуктивного мира.

О компании Petrotechnics

Компания Petrotechnics с головным офисом в шотландском Абердине предоставляет программное обеспечение и экспертные консалтинговые услуги, помогающие персоналу различных организаций принимать более информированные решения и достигать высоких стандартов профессиональной деятельности.

Контактная информация:

Кит Вудвард (Keith Woodward)

312-796-7167

kwoodward@sphera.com

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