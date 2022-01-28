Компания Vazyme, готовящаяся выйти на ближневосточный рынок, представляет свои решения для тестирования на COVID-19 на выставке Medlab Middle East 2022 

ДУБАЙ (ОАЭ), 28 января 2022 г. /PRNewswire/-- С 24 по 27 января ведущая китайская биотехнологическая компания Vazyme (688105.SH) приняла участие в выставке Medlab Middle East 2022 в Дубайском Всемирном торговом центре (DWTC) — одной из ведущих лабораторных и флагманских выставок и конференций, на которых представлены лучшие лабораторные инновации и технологии. На стенде № Z5.H20 компания представила полный ассортимент своих продуктов для тестирования на COVID-19, а также передовые продукты в сфере диагностики in-vitro (IVD) посетителям мероприятий как в виртуальном, так и в традиционном формате. Из более чем 500 посетителей большинство прибыли с Ближнего Востока, а остальные — из Индии, Турции и т.д. Наиболее популярным из представленных продуктов был набор для быстрой самодиагностики на антитела против COVID-19, обеспечивающий результат в течение 10 минут с точностью 99,81%.

«По мере распространения штамма омикрон на больницы и тестовые центры ложится все большая нагрузка, что подчеркивает настоятельную необходимость ускорения производства быстрых и надежных тестов на COVID-19 для обнаружения новой растущей волны заболевания. Мы хотим помочь медицинским сообществам в регионе Ближнего Востока и Африки в решении этой проблемы, представив наши высококачественные продукты и решения для тестирования на COVID-19 на выставке Medlab 2022 в рамках наших усилий по укреплению региональных мер по борьбе с пандемией», — заявил руководитель международного отдела компании Vazyme Дженни Цзян (Jenny Jiang).

На этом мероприятии компанией Vazyme был представлен весь ассортимент решений для обнаружения нуклеиновых кислот, а также другие продукты для обнаружения COVID-19, включая серию наборов для обнаружения антигенов, средства для оценки антител против COVID-19 и сырьевые продукты решений. Один из самых интересных экспонатов выставки — система автоматического извлечения нуклеиновых кислот Vazyme — получила одобрение правительств ОАЭ и Саудовской Аравии, а ее тест-комплект для определения 2019-nCoV Triplex RT-qPCR также недавно был допущен на рынок ОАЭ.

За десять лет своего существования компания Vazyme закрепила свое лидерство в биотехнологической отрасли Китая с достаточной производственной мощностью IVD, эквивалентной 1 миллиону единиц продукции в день. В состав подразделения MENA компании Vazyme входят специалисты по продукции IVD, которые предлагают комплексные услуги и индивидуальные рекомендации для местных потребителей. В 2021 году компания Vazyme расширила свое глобальное присутствие, основав свой первый зарубежный филиал в Индонезии, находящийся в полной собственности Vayzme, представительства и склады которого находятся в США, ЕС и САР Гонконг с обслуживанием и поддержкой клиентов по всему миру.

«В этом году мы будем отмечать 10-летие нашей компании с момента ее основания. Миссия компании Vazyme, являющейся одним из лидеров внедрения инноваций в медико-биологическую науку, заключается в использовании достижений науки и техники для улучшения здоровья и жизни, удовлетворения глобальных медицинских потребностей при соблюдении самых высоких стандартов этики, ответственности и профессионализма. Наш подход, ориентированный на исследования и разработки, позволяет нам непрерывно внедрять инновации и предлагать клиентам новые продукты и решения. Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами по всему миру, опираясь на наши предыдущие усилия по укреплению медицинских возможностей в борьбе с серьезными заболеваниями», — заявил Дженни Цзян.

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