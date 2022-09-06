Компания Wemade обновила Артефакт дракона для игры MIR4

6 сентября вышли новые Артефакты дракона, включающие 5 типов снаряжения

Токен HYDRA конвертируется в Сталь дракона для добычи Артефакта дракона

Объявлено об обновлении «Сервера завоевания» для игроков уровня 90 и выше

СЕУЛ, Южная Корея, 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Wemade 6 сентября обновила Артефакт дракона для своей знаменитой глобальной многопользовательской онлайновой ролевой игры (MMORPG) MIR4, добавив новое снаряжение для повышения силы персонажей.

Новое снаряжение Артефакта дракона, дающее всю мощь дракона, включает пять предметов: Скипетр величия (скипетр), Плащ величия (плащ), Корону величия (корона), Печать величия (королевская печать) и Книгу величия (книга). Все игроки могут использовать снаряжение, независимо от класса персонажей.

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Для добычи Артефакта дракона в качестве базовых материалов необходимы Бусина дракона, Сталь дракона, Темная сталь, Материал дракона и Вечный материал. Новый материал, Сталь дракона, может использоваться в игре различными способами, например, для создания и усиления Артефакта дракона или для Особого зачарования.

Особое зачарование — это функция, которая позволяет усилить существующее снаряжение благодаря Стали дракона. К снаряжению эпического или более высокого класса добавляется слот зачарования, что с определенной вероятностью улучшает его возможности.

Новая система позволит конвертировать игровой токен HYDRA в Сталь дракона. Кроме того, если Septaria достается НИП из Деревни духов Аркадии, пользователи могут получить Сундук из стали дракона.

Компания также объявила о планах обновления «Сервера завоевания» для продвинутых игроков уровня 90 и выше на каждом сервере игры MIR4.

Более подробная информация об игре MIR4 Global представлена на официальном сайте и в сообществе игры.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1891411/1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg

SOURCE Wemade