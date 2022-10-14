Компанії EasyPicky та Customertimes об'єднують зусилля, щоб запропонувати клієнтам передові цифрові послуги у сфері роздрібної торгівлі

НЬЮ-ЙОРК,, 14 жовтня 2022 р. /PRNewswire/ -- Стартап EasyPicky, що базується в Монпельє (Франція) та був засновником технології штучного інтелекту на базі миттєвого розпізнавання відеозображень, а також компанія Customertimes, інтегратор глобальних систем і розробник корпоративного програмного забезпечення, об'єднали свої зусилля для того, щоб запропонувати найвичерпніше вирішення з розпізнавання цифрових зображень на ринку. За результатами двох років спільної роботи компанії EasyPicky та Customertimes офіційно заявили про партнерську взаємодію на платформі Dreamforce з однією спільною метою — вихід на світовий рівень.

Стратегічний альянс між гравцями на ринку технологій роздрібної торгівлі

Цей альянс є логічним кроком розвитку високопродуктивного партнерства між двома гравцями. Компанії EasyPicky та Customertimes спільно працювали над реалізуванням декількох стратегічних проєктів у сфері роздрібної торгівлі починаючи з 2020 р., зокрема в харчовій і косметичній промисловості.

Новітня технологія компанії EasyPicky, яка основана на використанні штучного інтелекту й функціонує миттєво в режимах онлайн та офлайн, органічно інтегрується з програмними застосунками компанії Customertimes, призначеними для персоналу, який займається продажем на місцях. Завдяки цьому альянсу було створено найбільш усеохопний цифровий застосунок на ринку роздрібної торгівлі.

Зазначене комбіноване вирішення дає змогу кардинально змінити щоденне життя торгового персоналу. Застосунок працює в цілковито автономному офлайн-режимі й забезпечує унікальний досвід забезпечення продажу на місцях «за один захід» для користувачів, а також дає змогу цілковито автоматизувати одне з найбільш трудомістких і часовитратних завдань — планування використання поличного простору й сортування. Використовуючи технологію CT Mobile компанії Customertimes і технологію миттєвого розпізнавання відеозображень компанії EasyPicky в поєднанні, інші гравці на ринку можуть забезпечити працівників своїх комерційних відділів унікальним технічним вирішенням.

«Компанія EasyPicky з гордістю заявляє про свою співпрацю з компанією Customertimes. Завдяки нашим спільним цінностям, баченню технологій і тісному спільному використанню технологічних ресурсів ми можемо дійсно ефективно співпрацювати над спільними проєктами в глобальному масштабі. Ми концентруємо всі наші зусилля в напрямі надання виробникам і торговим агентам можливості використання найефективнішого цифрового вирішення. Наше партнерство проголошує світанок нової доби цифрового трансформування для наших клієнтів у всьому світі!" - Ренод Пакул, співзасновник і генеральний директор компанії EasyPicky

«Партнерство з компанією EasyPicky дає нам змогу забезпечувати наших клієнтів найкращою у своєму класі технологією розпізнавання зображень, яка цілковито інтегрується з нашою власною технологією та сумісна з продуктом Consumer Goods Cloud. Наші клієнти отримують високоавтоматизоване вирішення для реалізування практики роздрібної торгівлі, доступне в режимах онлайн та офлайн. Ми дуже раді, що можемо використати всі переваги цього партнерства для того, щоб кардинально змінити життя наших клієнтів». - Алекс Патско, генеральний директор компанії CT Software

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Про компанію Customertimes

Корпорація Customertimes — член глобального партнерства у сфері інтегрованих вирішень і постачальників інформаційних послуг. Вона присвятила свою діяльність наданню клієнтам доступних IT-технологій найвищого рівня. Ми вже реалізували 4000 проєктів. На нас працюють понад 1600 висококваліфікованих спеціалістів. Наші вирішення розроблено для того, щоб допомогти клієнтам у дійсному трансформуванню своїх компаній і в забезпеченні максимальної прибутковості своїх інвестицій. Корпорація Customertimes Corp уже давно присутня в консультативному й імплементаційному просторі Salesforce у Східній Європі та є організацією, яка розробляє продукцію та дістала багатьох нагород. Наша штаб-квартира — у Нью-Йорку, а регіональні офіси – у Лондоні, Парижі, Торонто, Києві, Познані, Ризі й Подгориці. Дізнатися більше можна тут: www.customertimes.com .

Про компанію EasyPicky

Компанія EasyPicky — це стартап, заснований 2017 р. Ренодом Пакулем і Марін Бібал задля розвитку штучного інтелекту на базі технології миттєвого розпізнавання відеозображень, що може функціонувати без Інтернет-з'єднання та використовуватись у складі будь-якої вбудованої системи. Численні контакти цієї компанії з професіональними гравцями на ринку роздрібної торгівлі надихнули її на створення специфічного застосунку для свого вирішення, спрямованого на підтримку торгового персоналу сегменту супермаркетів у процесі інспектування ними поличного простору. Технологію штучного інтелекту понад три роки розробляли Ренод Пакуль і Марін Бібал. На цю технологію отримано міжнародний патент 2019 р. Її вже придбали понад двадцять провідних груп у різних секторах роздрібної торгівлі. У складі компанії EasyPicky наразі є 35 працівників у Монпельє (де розташовано її штаб-квартиру) і в Парижі. https://easypicky.com/

Контакти для ЗМІ:

Меріел Сікора (Meriel Sikora)

Customertimes

212-520-0059

[email protected]

SOURCE Customertimes