Конференция International Forum on One Korea: анализ перспектив для воссоединения нации на фоне глобальной пандемии, социальных потрясений и геополитических изменений

"Со стратегической точки зрения Соединённым Штатам следует признать необходимость в принципиальном объединении как долгосрочном решении для сокращения ядерного оружия и обеспечения мира в регионе. Возглавляемый Южной Кореей процесс воссоединения нации требует экономической и геополитической поддержки, "примером которой можно по праву назвать план Маршалла после Второй мировой войны".

Д-р Мун Хён Джин обнародовал свое обращение в ходе International Forum on One Korea - международной онлайн-конференции, проходившей параллельно со встречами лидеров гражданского общества по случаю 75-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства в конце Второй мировой войны. Д-р Мун является основателем и руководителем организации Global Peace Foundation, выступившей одним из спонсоров конференции.

По словам учредителя американского фонда "Наследие" д-ра Эдвина Фёльнера (Edwin Feulner), сегодня Корея стоит на пороге важного переходного этапа. "Все чаще ученые и политологи, анализируя неудачи прошлых лет, отмечают, что воссоединение корейской нации - единственно верный и остро необходимый шаг для достижения прогресса", - подчеркнул он.

Ccылаясь на национальный бестселлер д-ра Муна "Корейская мечта", посвященный общим ценностям и культуре корейского народа, д-р Фёльнер отметил, что настало время вывести процесс единения нации за рамки правительственных переговоров и добиться поддержки самих корейцев.

В своей книге д-р Мун призывает к возрождению исходных принципов основания корейского государства как этического связующего звена, способного преодолеть разрыв между южнокорейскими консерваторами и сторонниками прогрессивных взглядов, а в конечном итоге - и между народами Северной и Южной Кореи.

Единая Корея, как новая нация, должна опираться на "прочный фундамент универсальных духовных принципов и моральных ценностей, - подчеркивает д-р Мун. - Именно такие принципы и ценности формируют основу для истинной свободы. "Хонгик Инган" - стремление посвятить свою жизнь достижению всеобщего блага для человечества, - основополагающая философия корейского народа".

В конференции приняли участие ведущие корейские эксперты, политики и лидеры гражданского общества. Участники мероприятия под тематическим названием "Перестроение на фоне глобальных изменений: новые возможности для создания свободной и единой Кореи" обсудили новые пути достижения прогресса в вопросах единения корейской нации. Форум состоялся 15 августа 2020 года.

По мнению Ана Хо-Янга, бывшего посла Южной Кореи в США и текущего президента Университета северокорейских исследований, первым шагом к объединению нации является достижение национального консенсуса, основанного на ценностях свободы, демократии и прав человека, а также праве на свободу вероисповедания.

Г-н Ан подчеркнул, что фундаментом для воссоединения немецкой нации стало тесное партнёрство между президентом Бушем и канцлером Колем с общим пониманием нужд и стремлений всех задействованных в этом процессе народов.

Эксперты из США выразили серьезную озабоченность растущим ядерным потенциалом и закрытостью Северной Кореи для внешнего мира, отметив важную роль гражданского общества в преодолении разногласий между двумя Кореями.

"Кроме колоссальных рисков текущий кризис приносит и новые возможности: для радикального и окончательного отказа от оружия массового поражения на Корейском полуострове; для предоставления Китаю шанса сыграть конструктивную роль в качестве новой сверхдержавы; для приветствия народа Северной Кореи в мире ответственных наций и, в долгосрочной перспективе, для воссоединения корейского народа под управлением правительства, поддерживающего принципы свободы и демократии", - заявил экс-президент Института "Восток-Запад" д-р Уильям Паркер (William Parker).

Конференция проходила при спонсорской поддержке организаций Global Peace Foundation, Action for Korea United и американского Alliance for Korea United. Мероприятие стало первым из серии форумов, запланированных на осень 2020 года. Больше информации см. по ссылке www.globalpeace.org/international-forum-one-korea .

Контактная информация:

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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Zs4MwvDl3e8

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1228862/Global_Peace_Foundation_International_Forum_on_One_Korea.jpg

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SOURCE Global Peace Foundation