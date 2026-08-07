KOWIN presenta su completa gama de soluciones de almacenamiento en FMS 2026

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KOWIN

Aug 07, 2026, 16:49 ET

-KOWIN presenta su completa gama de soluciones de almacenamiento en FMS 2026: los productos de almacenamiento de alto rendimiento impulsan la innovación en IA

SAN JOSE, Calif., 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En FMS 2026 (Future of Memory and Storage), KOWIN presentó su completa gama de soluciones de almacenamiento: almacenamiento integrado, SSD, módulos DRAM y almacenamiento extraíble. La compañía ofrece soluciones de almacenamiento de alta fiabilidad para una amplia gama de terminales con inteligencia artificial y dispositivos industriales.

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KOWIN at Future of Memory and Storage 2026
KOWIN at Future of Memory and Storage 2026

Almacenamiento integrado: KOWIN ofrece Small PKG. eMMC diseñado para gafas inteligentes con IA, ePOP para relojes inteligentes y eMMC de grado industrial para sistemas de control industrial robustos. Estos productos permiten un rendimiento ultracompacto, de bajo consumo y de larga duración para diversos escenarios de IA.

Unidades de estado sólido (SSD): Las SSD de alta capacidad están optimizadas para mini PC, lo que permite un arranque rápido del sistema y un acceso instantáneo a los datos. Garantizan una computación de IA estable y eficiente para entornos de escritorio y de borde.

Módulos DRAM: Módulos SODIMM y UDIMM que mejoran significativamente la potencia de procesamiento de portátiles y ordenadores de sobremesa con IA, acelerando el entrenamiento, la renderización y la multitarea de modelos de IA.

Almacenamiento extraíble: Tarjetas microSD y unidades USB flash que satisfacen las necesidades de almacenamiento portátil y transferencia rápida de datos, ideales para el registro de datos de IA, actualizaciones de campo y transferencia de contenido.

Con esta gama de soluciones de almacenamiento de alta gama, KOWIN cubre eficazmente las necesidades de dispositivos portátiles con IA, ordenadores con IA y sistemas de control industrial, impulsando el rendimiento y la fiabilidad para facilitar el crecimiento de la industria global de la IA. La participación de KOWIN en FMS 2026 reafirmó su compromiso de proporcionar soluciones de almacenamiento innovadoras y de máxima fiabilidad que impulsan el mundo inteligente.

Acerca de KOWIN

KOWIN se especializa en la investigación, el diseño y la venta de almacenamiento integrado, módulos de memoria y almacenamiento extraíble. Su cartera de productos abarca eMMC, eMCP, ePOP, nMCP, UFS, LPDDR, DDR, SSD, SSD portátiles, módulos DRAM, tarjetas de memoria y unidades USB flash. Estos productos se utilizan ampliamente en terminales inteligentes, hogares inteligentes, dispositivos portátiles inteligentes, dispositivos de IA, IoT, equipos de comunicación de red, sistemas de control industrial y aplicaciones de aprendizaje/educación inteligentes y videovigilancia inteligente.

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