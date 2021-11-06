Крупноформатные (210 мм) модули GCLS получают сертификат IEC от TÜV Rheinland
Nov 06, 2021, 13:28 ET
СУЧЖОУ (Китай), 6 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. (далее "GCLSI" или «Компания») (Shenzhen:002506) — одна из ведущих компаний в сфере фотоэлектрической энергетики — объявила о том, что ее односторонние/двусторонние монокристаллические модули (60/66 элементов) нового поколения толщиной 210 мм прошли испытание на соответствие фотоэлектрических модулей требованиям IEC в компании TÜV Rheinland и получили сертификаты соответствия стандарту качества функционирования фотоэлектрических модулей IEC 61215 и стандарту безопасности фотоэлектрических модулей IEC 61730. Поскольку данная сертификация обеспечивает прочную основу для глобального развития GCLSI, она знаменует собой еще один важный этап после завершения НИОКР и запуска в массовое производство модуля серии 182 мм в июне этого года.
Компания GCLSI, являющаяся одним из первопроходцев в сфере возобновляемых источников энергии, давно стремится предоставлять услуги и продукты высочайшего качества по всему миру, а ее дух постоянного совершенствования обеспечил ей место среди ведущих новаторов в области экологически чистой энергетики. Два сертификата Международной электротехнической комиссии (IEC) являются свидетельством высокой компетенции этой компании в сфере разработки фотоэлектрических модулей и компонентов с высочайшими в отрасли эксплуатационными характеристиками и надежностью, а также признанием успешности ее усилий, направленных на вхождение в число ведущих транснациональных компаний, выступающих в авангарде борьбы с изменением климата.
«Наши новые солнечные модули толщиной 210 мм прошли проверку на их высокое качество, безопасность и долговечность через комплекс строгих испытаний с целью убедиться в соответствии их эксплуатационных свойств высочайшим международным стандартам. Признание со стороны TÜV Rheinland — одного из ведущих международных поставщиков технических услуг — свидетельствует о совершенстве нашего прекрасно отлаженного процесса НИОКР. Это укрепляет нашу репутацию, а также дает нам уверенность в создании принципиально новых продуктов, отвечающих высочайшим стандартам качества по всему миру и способствующих развитию новой энергетики», — заявил президент GCLSI Шу Хуа (Shu Hua).
Благодаря широкому спектру передовых производственных технологий, включая высокоплотную упаковку с неразрушающим резанием, продукты новейшего ассортимента GCLSI, входящего в линейку односторонних/двусторонних монокристаллических модулей толщиной 210 мм, отличаются низкой скоростью деградации, высоким КПД и исключительной надежностью при максимальной выходной мощности, достигающей 670 Вт, и предназначены для снижения себестоимости киловатт-часа электроэнергии, а также решения различных проблем, связанных с генерацией солнечной энергии.
Компания GCLSI также получила сертификат TÜV за свою новую производственную базу для выпуска фотоэлектрических модулей в городе Хэфэй (Китай). При общем объеме инвестиций 18 млрд юаней и проектной производственной мощности 60 ГВт в год завод будет строиться в четыре очереди, а производственная линия первой очереди уже скоро будет введена в эксплуатацию. По завершении проекта в 2023 году GCLSI будет иметь крупнейшую в мире производственную мощность для выпуска солнечных модулей.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1679785/GCLSI_in_2021_INTERSOLAR_EUROPE.jpg
SOURCE GCLSI
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