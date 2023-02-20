KT&G, Türkiye'deki Depremzedeler için Yardım Gerçekleştirdi

SEUL, Güney Kore, 20 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Güney Kore merkezli global bir firma olan ve Türkiye iştiraki de bulunan KT&G, Türkiye'deki depremzedelere ve deprem sonrası yardım çalışmalarına destek olma amacıyla toplamda 4.5 Milyon Türk Lirası yardım gerçekleştirdi.

KT&G, bu tutarı 10 Şubat'ta, Kore Uluslararası Yardım Örgütü aracılığı ile yardım malzemeleri ve enkazdaki çalışmaların fonlanması için bağışladı. Çalışanların gönüllü katılımı ve aynı orandaki şirket desteğiyle toplanan bu bağış, yine şirket çalışanlarının öncülüğünde kurulan KT&G Sangsang Fonu aracılığıyla sağlamıştır.

Geçtiğimiz yıllarda da ülkede yaşanan salgın ve afetler sonrasında Türkiye'ye yardım elini uzatan KT&G; hastanelere 4.800 adet test kiti ulaştırmış, İzmir'de yaşanan deprem sonrası yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 0.7 Milyon Türk Lirası yardımda bulunmuştu.

KT&G Türkiye Başkanı Kim Kwan-Jung, "Çok üzgünüz. Umuyoruz bu desteğimiz, bizi kardeş ülke bilen Türkiye'deki insanlara bir nebze yardımcı olur. Bizler Türk halkının bir parçası olarak, sizlere katkı sağlayacak sosyal sorumluluklarımızı devam ettireceğiz." dedi.

KT&G 2007 yılında, yaklaşık 700 Milyon Türk Lirası yatırımla ilk okyanus ötesi üretim merkezini İzmir Tire, Türkiye'de kurdu. 145.000 metrekarelik alana kurulmuş olan KT&G Türkiye fabrikası, gerçekleştirdiği üretim ile Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat gerçekleştiriyor.

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SOURCE KT&G Corporation