KUBTEC® annonce la première installation du système PICASSO® Plus en Europe, à l'hôpital de Falun, en Suède

STRATFORD, Connecticut, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- KUBTEC® est fier d'annoncer l'installation du premier système de radiographie de spécimens PICASSO® Plus d'Europe au Falu Lasarett, le plus grand hôpital du comté de Dalarna, en Suède. Cette étape importante marque l'expansion de la technologie d'imagerie pathologique de nouvelle génération de KUBTEC sur le marché européen et confirme l'adoption croissante de la radiographie dédiée aux échantillons dans les laboratoires de pathologie du monde entier.

Clinical Staff, Falu Lasarett, Region Dalarna, Sweden

Le système PICASSO® Plus est un système d'imagerie de prélèvements destiné aux laboratoires de pathologie, qui fournit des images radiographiques d'une qualité inégalée en mammographie. Il est également doté d'une large gamme de fonctionnalités exclusives de gestion des flux de travail, telles que le très apprécié Image Blender™, qui utilise la technologie « Dual Specimen Imaging » (imagerie double échantillon), combinant des images radiographiques et optiques, afin d'aider les pathologistes et leurs assistants à localiser rapidement les agrafes chirurgicales, les marges et les microcalcifications.

À l'hôpital Falu Lasarett, le système est installé au service de mammographie, où les radiologues sont les premiers à examiner les images, et où les pathologistes peuvent également les consulter si nécessaire.

Au cours de l'installation à Falu Lasarett, alors que l'équipe traitait ses premiers cas sur PICASSO® Plus, elle a fait part de ses impressions :

« PICASSO® Plus est très simple d'utilisation et offre une excellente qualité d'image. » « Même les très petits échantillons biopsiques conservés dans des récipients en plastique remplis de formol permettent de mettre clairement en évidence des microcalcifications ».

— Équipe clinique, Falu Lasarett, région de Dalarna, Suède



L'adoption par Falu Lasarett de la solution PICASSO® Plus témoigne du besoin croissant en technologies d'imagerie des échantillons conçues pour faciliter l'efficacité des processus de travail dans les salles d'autopsie et permettre une évaluation fiable des échantillons.

KUBTEC® tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Falu et de la région de Dalarna pour la confiance qu'elle lui accorde et se réjouit de pouvoir répondre à ses besoins pendant de nombreuses années encore.

À propos de KUBTEC

Chez KUB Technologies, Inc., opérant sous le nom commercial KUBTEC® , nous nous consacrons avec passion au développement de technologies révolutionnaires qui permettent la chirurgie oncologique de précision et améliorent les résultats pour les patients. Depuis plus de 20 ans, nous sommes à la pointe de la technologie en matière d'imagerie des échantillons et d'évaluation des marges, et proposons la gamme la plus complète de systèmes de radiographie d'échantillons destinés aux blocs opératoires, aux laboratoires de pathologie et aux salles de biopsie. Nos technologies innovantes et exclusives, telles que la tomosynthèse 3D des échantillons mammaires, l'imagerie radiographique haute résolution des échantillons et les fonctionnalités de gestion des flux de travail comme Image Blender™, redéfinissent la radiographie des échantillons pour le XXIe siècle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kubtec.com