KYMCO представит новую версию своего макси-скутера KYMCO AK 550

Модель AK550 создана для того, чтобы расширить границы опыта вождения и совершать путешествия мечты. Макси-скутер AK 550 был впервые выпущен в 2016 году и сразу привлек внимание мировой индустрии двухколесных транспортных средств, став самой желанной моделью. Обновленный дизайн и усовершенствованное электронное управление AK 550 знаменуют собой еще одну важную веху в отрасли автомотоспорта.

«Учитывая ограничения, с которыми связаны поездки по миру в настоящее время, я особо благодарен KYMCO за возможность впервые продемонстрировать новый макси-скутер AK 550 на выставке EICMA в Милане, — отметил глава компании KYMCO Аллен Ко (Allen Ko). — В это непростое время, когда мир борется с пандемией, хочется добавить азарта в свои путешествия. Мы рады представить последние разработки компании KYMCO, за счет которых мы стремимся удовлетворить потребности тех водителей, которые согласны только на лучшее в своем классе».

Инновационная конструкция и передовые технологии

Модель AK 550, названная так в честь 50-летия KYMCO, наглядно демонстрирует уровень технологического мастерства и опыт, накопленный компанией более чем за 50 лет. Макси-скутер спроектирован для максимального удобства пользователя, сочетая в себе черты спортивного и премиального стилей. AK 550 предлагает беспрецедентный опыт вождения в стиле Super Touring, для этого была учтена каждая деталь.

Новая модель выводит на новый уровень концепцию Thrills of Touring за счет уникальной конструкции подвески, новаторского многослойного дизайна плавающих панелей, модернизированных дневных ходовых огней и использования новейших технологий для электронного управления. В новом макси-скутере все сделано для того, чтобы водители получали удовольствие от вождения.

Принципиально новый дизайн ТС делает модель AK550 еще более стильной. Классический внешний вид центральной консоли AK 550 вдохновлен клавишами фортепиано и отличается удобством и интуитивно понятным функционалом. С помощью кнопок водители могут управлять наиболее часто используемыми операциями: открыть крышку топливного бака, отрегулировать высоту сиденья, отобразить данные о пробеге или заблокировать руль.

Кроме того, новый макси-скутер AK 550 оснащен системой Cornering ABS, которая обеспечивает безопасное прохождение поворотов. Также скутер может похвастаться системой трекшн-контроля, предотвращающей пробуксовку колес на мокрой дороге и неровной поверхности. Среди новых функций — электропривод, круиз-контроль и возможность электронного управления ветровым стеклом. AK550 стал еще безопаснее и комфортнее, чем модели предыдущего поколения.

«Новый макси-скутер AK 550 KYMCO расширяет границы возможного, когда речь идет о путешествиях и транспортировке, — заявил глава компании KYMCO Аллен Ко. —В своей работе KYMCO ориентируется на потребности клиентов. Новый макси-скутер AK 550 — это результат тех усилий, которые мы прилагаем, чтобы завоевать сердца потребителей во всем мире».

Информация о компании KYMCO

KYMCO — международная группа компаний, занимающаяся производством техники для автомотоспорта. Ее деятельность охватывает более сотни стран. Продукция компании включает в себя электровелосипеды, скутеры, мотоциклы, квадрациклы и транспортные средства общего пользования. KYMCO привержена устойчивому развитию. Уже более 20 лет компания работает над расширением ассортимента техники на базе электродвигателей. Компания KYMCO стремится создать личные транспортные средства, которые покорят сердца пользователей из разных стран мира. Более подробная информация о компании KYMCO представлена на ее официальном сайте: www.kymco.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707310/New_AK550__Allen_Ko__KYMCO_Chairman.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707309/New_AK550.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1707308/KYMCO_LOGO_Logo.jpg

SOURCE KYMCO