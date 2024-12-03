Kymera International приобретает Coating Center Castrop GmbH

-- Kymera расширяет присутствие Surface Technologies в Европе, расширяя доступ клиентов к передовым решениям для термического напыления --

RESEARCH TRIANGLE PARK, Северная Каролина, 3 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Kymera International (Kymera), ведущая мировая компания в области специальных материалов и технологий обработки поверхностей, объявила сегодня об успешном приобретении Coating Center Castrop GmbH (CCC), комплексной компании по термической и прецизионной обработке, предоставляющей комплексные решения по проектированию, изготовлению и чистовой обработке для аэрокосмического, морского, фармацевтического и общепромышленного рынков. Расположенная в Кастроп-Раукселе, Германия, компания CCC предоставляет своим европейским клиентам передовые инженерные и термические сервисные решения, которые смягчают влияние экстремального износа на дорогостоящие компоненты.

Kymera International strengthens position in thermal spray market and expands footprint in Europe with latest Surface Technologies acquisition of Coating Center Castrop GmbH.

Это стратегическое приобретение укрепляет позиции Kymera на рынке услуг термического напыления, принося значительную выгоду обеим компаниям за счет расширения технологических возможностей и глобального присутствия, которое в настоящее время включает США, Канаду и Германию. Добавление CCC обеспечивает передовые возможности проектирования компонентов, изготовления и обработки с ЧПУ для бизнеса Kymera Surface Technologies и европейского сервисного центра HaloJet ID HVOF™, что позволяет локализовать обслуживание аэрокосмических шасси для ключевых клиентов в регионе.

«Бизнес Kymera Surface Technologies отличается способностью предоставлять высокопроизводительные, комплексные и индивидуальные решения для термического напыления с превосходным обслуживанием и поддержкой, — говорит Бартон Уайт (Barton White), генеральный директор Kymera International. — Приобретение CCC еще больше укрепляет нашу способность предоставлять региональные услуги в глобальном масштабе и поддерживать наши стратегические инициативы роста в аэрокосмической промышленности с помощью нашей технологии HaloJet ID HVOF™ ».

«Приобретение CCC помогает ускорить траекторию бизнеса Kymera Surface Technologies, — добавляет Адам Шебитц Adam Shebitz), партнер и глава отдела промышленности Palladium Equity Partners. — Мы ожидаем, что его идеально расположенное немецкое присутствие откроет будущий рост в европейском аэрокосмическом секторе, что позволит расширить технологию HaloJet от Kymera».

«Мы рады, что нашли партнера в лице компании Kymera, которая продолжит наш путь и дополнит его дальнейшими инновационными технологиями распыления, — комментирует команда CCC. — Это позволит нам предложить клиентам еще более широкий спектр процессов и услуг по нанесению покрытий».

Условия сделки не разглашаются.

О Kymera International

Kymera International благодаря приобретениям может проследить свои корни до 1800-х годов. Сегодня Kymera International является ведущим мировым американским разработчиком и производителем передовых специальных материалов и высокоэффективных поверхностных покрытий. Kymera продает свою технически разработанную продукцию на самых разных конечных рынках, включая аэрокосмический, оборонный, медицинский, электронный, химический, специальный автомобильный, аддитивное производство и многочисленные промышленные применения. Kymera International имеет производственные мощности в США, Канаде, Австралии, Европе, Великобритании, Азии и Бразилии. Для получения дополнительной информации посетите www.kymerainternational.com.

О компании Coating Center Castrop GmbH

Основанная в 1999 году, компания CCC предлагает надежные износостойкие и коррозионностойкие решения для различных отраслей промышленности. Работая в Кастроп-Раукселе, Германия, CCC предоставляет кислородное топливо для высокоскоростного напыления, плазменное, проволочное и порошковое пламя, а также дуговые напылительные покрытия в дополнение к инженерным, проектным, производственным и механическим решениям. Для получения дополнительной информации посетите www.coating-center.de.

О компании Palladium Equity Partners, LLC

Palladium — это частная инвестиционная компания среднего размера с активами под управлением более 3 миллиардов долларов. Фирма стремится приобретать и развивать компании в партнерстве с учредителями и опытными управленческими командами, предоставляя капитал, стратегическое руководство и операционный надзор. С момента своего основания в 1997 году компания Palladium инвестировала в более чем 220 компаний (41 платформу и более 180 дополнений). Для получения дополнительной информации посетите https://www.palladiumequity.com.

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