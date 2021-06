L'économie créative à l'honneur pour la première fois à la principale plate-forme commerciale de Russie, le SPIEF

ST PÉTERSBOURG, Russie, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -Le 2 juin, plus de 200 intervenants discuteront des dernières tendances de l'économie créative lors d'un Forum des entreprises créatives (Creative Business Forum) au SPIEF de cette année, notamment : comment structurer un écosystème créatif ; les femmes entrepreneurs dans le secteur ; le développement des villes et des clusters créatifs ; le soutien aux talents émergents ; la numérisation ; les nouveaux médias ; les blogs ; les arts ; l'éducation ; et la mode durable.

Des chefs d'entreprise, des designers, des urbanistes, des professionnels du monde de l'art et des médias exploreront ces questions avec des représentants du gouvernement : Sergey Novikov, chef de la direction présidentielle des projets sociaux ; Olga Lyubimova, ministre de la culture de la Fédération de Russie ; Valery Falkov, ministre des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie ; et Gulnaz Kadyrova, vice-ministre de l'industrie et du commerce de la Fédération de Russie.

Le Forum élabore actuellement une feuille de route pour 2021, prévoyant notamment une présence aux principales plates-formes commerciales russes et à Dubai Expo. La directrice du partenaire international INTERNI, Gilda Bojardi, déclare : « Notre partenariat avec le Forum des entreprises créatives vise à partager les meilleures pratiques, à réaliser des échanges culturels et à établir un environnement de mentorat et d'apprentissage mutuels. La créativité est le lien qui nous unit tous ensemble, de manière durable, quelle que soit la région du monde où nous vivons. »

Le Forum figure sur la feuille de route des Nations unies des événements importants pour l'Année internationale de l'économie créative pour le développement durable, 2021.

La Fondation Innosocium gère le Creative Business Forum et s'associe à la Fondation Education Above All du Qatar. Le Qatar étant le pays invité officiel de SPIEF-2021, une session spéciale de dialogue culturel Russie-Qatar est programmée.

Parmi les intervenants internationaux du forum figurent : Deniz Ova, directeur de la Biennale du design d'Istanbul ; Simon de Pury, spécialiste de l'art ; Stefano Boeri, architecte et conservateur du Salone del Mobile ; Mme Al-Remaihi, directrice générale du Doha Film Institute ; Ratish Nanda, directeur général de l'Aga Khan Trust for Culture, Inde ; Tarek Oliveira Shayya, Dubai Expo 2020 ; Aric Chen, directeur curatorial de Design Miami ; Jovan Jelovac, fondateur de la Belgrade Design Week ; Marina Loshak, musée des beaux-arts Pouchkine ; Timur Bekmambetov, réalisateur ; Pavel Prigara, salle d'exposition centrale du Manège ; et Daniil Milokhin, le célèbre blogueur TikTok.

Anton Kobyakov, conseiller du président de la Fédération de Russie, a déclaré : « La tenue de ce forum à la SPIEF pour la première fois est une reconnaissance majeure de l'importance de ce sujet. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle politique industrielle en Russie et elle sera fondée sur l'économie créative. »

https://creativebusinessforum.com/

https://www.instagram.com/creativebusinessforum/

2-5 juin 2021

SOURCE Innosocium Foundation