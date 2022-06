L'OCCITANE präsentiert „Vergessene Parfümpflanzen: Duftstoff-Erforschung für Innovation" am World Perfumery Congress 2022

Seit Jahrhunderten werden eine Vielzahl von Pflanzen für die Herstellung von Parfüm verwendet, die mit der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Heute stellen diese Pflanzen eine interessante Innovationsquelle für die Entwicklung von natürlichen Inhaltsstoffen dar. L'OCCITANE en Provence arbeitet mit dem Chemieinstitut von Nizza und dem internationalen Parfüm-Museum in Grasse zusammen an einem Forschungsprojekt, das nicht nur wertvolles historisches Erbe wieder aufleben lässt, sondern auch Einblicke in die Verbindung zwischen der Beschaffung von Inhaltsstoffen und der Regeneration der Biodiversität verschafft.