La Celebración del 70.º Aniversario del Disneyland Resort Continuará en 2026 con el Debut de "Bluey's Best Day Ever!", Eventos Por Tiempo Limitado y Mucho Más

El Disneyland Resort continúa celebrando siete décadas de felicidad con nuevas y fascinantes experiencias, entrañables celebraciones de temporada y oportunidades únicas al estilo propio de Disney, para que los visitantes vivan momentos inolvidables junto a sus familiares y amigos en el Lugar más Feliz del Mundo.

La Celebración del 70.º Aniversario del Disneyland Resort Continúa

En 2026, el Disneyland Resort continuará con su histórica Celebración del 70.º Aniversario, ofreciendo a los visitantes una vibrante programación de entretenimiento que regresará con toda su magia y alegría a partir del mes de enero. Además de "World of Color – Happiness!" y "Tapestry of Happiness", que continuarán durante la temporada navideña, los visitantes podrán disfrutar del regreso de "The Celebrate Happy Cavalcade", "Wondrous Journeys" y el desfile "Paint the Night". La Celebración del 70.º Aniversario del Disneyland Resort llegará a su fin el 9 de agosto de 2026.

"Bluey's Best Day Ever!" se estrena el 22 de marzo de 2026

A partir del 22 de marzo de 2026 y a lo largo del año, "Bluey's Best Day Ever!" ("¡El mejor día de Bluey de todos los tiempos!") invitará a los visitantes de Disneyland Park a una celebración inmersiva del corazón y el humor de la aclamada serie animada de Disney+, Bluey, dentro del Teatro Fantasyland de Disneyland Park.

Fantasyland Theatre se transformará en los terrenos de la escuela de Bluey, donde los visitantes podrán unirse a la diversión del mejor día de Bluey. A lo largo del día, Bluey y su hermana Bingo actuarán en directo en el escenario, uniéndose a un grupo de actores cómicos y músicos. Juntos, darán vida a la música popular y los juegos emblemáticos de los queridos episodios de Bluey, inspirando a las familias jóvenes e invitados de todas las edades a participar.

Desde momentos entretenidos de espectáculos musicales en vivo que enlazan sin esfuerzo con juegos icónicos como Keepy Uppy, hasta aventuras interactivas en una Aldea de Gnomos a tamaño real y un Jardín de Hadas, es un momento especial en el que el juego es bienvenido y todos crean recuerdos. Los visitantes pueden entrar en la feria del colegio de Bluey con las Grannies, Chattermax, Unicorse y disfrutar de comidas temáticas favoritas seleccionadas en Troubadour Tavern, inspiradas en la serie animada.

Calendario 2026 de Festivales y Eventos

Lunar New Year in Disney California Adventure (Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure Park del 23 de enero al 22 de febrero) – Para celebrar la llegada del Año del Caballo, el querido personaje Horace Horsecollar (caballo Horacio Horsecollar) hará apariciones especiales durante este alegre festival que honra las tradiciones chinas, vietnamitas y coreanas. Mickey Mouse y Minnie Mouse regresarán para saludar a los visitantes luciendo encantadores atuendos inspirados en la cultura coreana, y este año, por primera vez, varios personajes de Disney estrenarán nuevos trajes con elementos propios de la cultura vietnamita y china. Los visitantes también tendrán la increíble oportunidad de conocer a un personaje de la película de Pixar Animation Studios, Turning Red.

Día de los Anaheim Ducks (22 de febrero) – Este evento favorito de los fans del hockey y tan querido por los visitantes en general regresa por un solo día a Disney California Adventure Park, con la participación de algunos jugadores de los Anaheim Ducks y de su mascota, Wild Wing, junto con entretenimiento y actividades relacionadas con el hockey, oportunidades para tomarse fotos ¡y mucho más!

Celebrate Gospel (20-21 de febrero y 27-28 de febrero) – Por primera vez, este inspirador concierto anual llegará al Downtown Disney District en 2026, para ofrecer dos fines de semana llenos de presentaciones de coros comunitarios del sur de California, con la participación de destacados artistas tales como Hezekiah Walker (21 de febrero) y Yolanda Adams (28 de febrero).

Disney California Adventure Food & Wine Festival (del 6 de marzo al 27 de abril) – Celebrando la abundancia gastronómica del Estado Dorado, los amantes de la buena cocina podrán disfrutar de exquisitas propuestas de comida por tiempo limitado, seminarios sobre bebidas, demostraciones culinarias y entretenimiento para toda la familia.

Disney On the Yard – Yardfest: Presentado por Celebrate Soulfully (19 de junio) – Esta celebración comunitaria regresa por segundo año consecutivo al Downtown Disney District. A lo largo del día, los visitantes podrán disfrutar de un homenaje al espíritu y las tradiciones de las universidades y colegios Afroamericanos, junto a varios líderes de banda, entre ellos Mickey Mouse, acompañados por una extraordinaria banda de percusión.

D23 Day en Disneyland Resort (13 de agosto) y Disney Jr. Let's Play! Party (del 13 al 16 de agosto) – La cuenta regresiva para D23:The Ultimate Disney Fan Event comenzará con el D23 Day en Disneyland Resort, un evento de un solo día en el que todos los visitantes de Disneyland Park y Disney California Adventure Park podrán descubrir sorpresas mágicas, momentos temáticos y experiencias favoritas que celebran los mundos de Disney. Además, Disney Jr. Let's Play! Party regresa con un evento de un solo día especialmente diseñado para familias con niños pequeños en Disney California Adventure Park, con entretenimiento en vivo, personajes de Disney Jr., varias actividades y divertidas oportunidades para tomarse fotos, antes de extender la celebración a un evento de tres días en el Downtown Disney District.

Halloween Time en Disneyland Resort (del 21 de agosto al 31 de octubre) – El espíritu de Halloween regresa con sorpresas espeluznantes y calabazas tenebrosamente encantadoras para visitantes de todas las edades, con atracciones hechizantes de temporada, entretenimiento familiar y adornos y detalles otoñales en cada rincón del resort.

Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park (del 21 de agosto al 2 de noviembre) – Este año regresa la celebración anual de los lazos eternos de la familia y el espíritu del Día de los Muertos, inspirada en Coco, la película de Pixar Animation Studios premiada por la Academia.

Temporada de Fiestas en el Disneyland Resort (a partir del 18 de noviembre) – Las familias podrán celebrar las diversas y entrañables tradiciones navideñas durante esta mágica temporada invernal, que contará con encantadoras decoraciones, una alegre variedad de entretenimiento y deliciosas opciones gastronómicas especialmente creadas para la ocasión. Esta temporada de celebraciones también incluye el Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park.

Eventos que requieren boleto por separado programados para 2026

Los visitantes de todas las edades que prefieran disfrutar de la mágica diversión de Disney al caer el sol podrán optar por asistir a un evento nocturno. Estos eventos que requieren un boleto por separado contarán con temáticas especiales y ofrecerán acceso anticipado al parque antes del inicio del evento, tiempos de espera más cortos en ciertas atracciones, comidas y bebidas exclusivas, entretenimiento lleno de energía y descargas digitales ilimitadas de fotos tomadas durante el evento a través del servicio Disney PhotoPass.

Disneyland After Dark * presentará cinco fiestas nocturnas en el Disneyland Park en 2026, con el regreso de cuatro temáticas favoritas del público y el debut de una completamente nueva.

Sweethearts' Nite (22, 25 y 27 de enero; 3, 5, 8, 10, 12 y 17 de febrero) – El amor estará presente en cada rincón del parque durante esta mágica y encantadora velada, que incluirá la aparición especial de entrañables parejas de personajes de Disney, una gran variedad de deliciosas opciones dulces de comida y bebida, ¡y mucho más! En 2026, el parque ofrecerá nueve noches especiales para que parejas, familias y amigos celebren el amor y la amistad. La venta de boletos para los portadores del pase Inspire Magic Key comenzará el 9 de diciembre de 2025; para todos los portadores del pase Magic Key, el 10 de diciembre de 2025; y para el público en general, el 11 de diciembre de 2025 .

(22, 25 y 27 de enero; 3, 5, 8, 10, 12 y 17 de febrero) – El amor estará presente en cada rincón del parque durante esta mágica y encantadora velada, que incluirá la aparición especial de entrañables parejas de personajes de Disney, una gran variedad de deliciosas opciones dulces de comida y bebida, ¡y mucho más! En 2026, el parque ofrecerá nueve noches especiales para que parejas, familias y amigos celebren el amor y la amistad. La venta de boletos para los portadores del pase Inspire Magic Key comenzará el . ¡NUEVO! 70 Years of Favorites (3 y 5 de marzo) - Esta nueva celebración reúne lo mejor de los momentos más memorables de Disneyland a lo largo de los años, evocando escenas musicales, espectáculos y personajes favoritos. Los recuerdos más queridos de Disneyland volverán a brillar con toda su magia en cada rincón, mientras los visitantes emprenden un recorrido lleno de nostalgia con experiencias que rinden homenaje a la entrañable historia del parque. La venta de boletos para los portadores del pase Inspire Magic Key comenzará el 9 de diciembre de 2025; para todos los portadores del pase Magic Key, el 10 de diciembre de 2025; y para el público en general, el 11 de diciembre de 2025 .

(3 y 5 de marzo) - Esta nueva celebración reúne lo mejor de los momentos más memorables de Disneyland a lo largo de los años, evocando escenas musicales, espectáculos y personajes favoritos. Los recuerdos más queridos de Disneyland volverán a brillar con toda su magia en cada rincón, mientras los visitantes emprenden un recorrido lleno de nostalgia con experiencias que rinden homenaje a la entrañable historia del parque. La venta de boletos para los portadores del pase Inspire Magic Key comenzará el . Los detalles sobre la venta de boletos para los siguientes eventos se anunciarán más adelante:

Disney Channel Nite (12, 14 y 16 de abril) – Esta nostálgica celebración cobrará vida con experiencias temáticas inspiradas en las queridas series de Disney Channel que han acompañado a generaciones a lo largo de los años, con música vibrante, personajes inolvidables ¡y mucho más! Los detalles sobre la venta de boletos se anunciarán más adelante.

(12, 14 y 16 de abril) – Esta nostálgica celebración cobrará vida con experiencias temáticas inspiradas en las queridas series de Disney Channel que han acompañado a generaciones a lo largo de los años, con música vibrante, personajes inolvidables ¡y mucho más! Los detalles sobre la venta de boletos se anunciarán más adelante. Star Wars Nite (28 y 30 de abril; 4 y 6 de mayo) – La celebración temática de Star Wars regresa con entretenimiento galáctico, comidas y bebidas que parecen ser de otro mundo, y oportunidades únicas para tomarse fotos, tanto para los fans del Lado Luminoso como del Lado Oscuro. Los detalles sobre la venta de boletos se anunciarán más adelante.

(28 y 30 de abril; 4 y 6 de mayo) – La celebración temática de Star Wars regresa con entretenimiento galáctico, comidas y bebidas que parecen ser de otro mundo, y oportunidades únicas para tomarse fotos, tanto para los fans del Lado Luminoso como del Lado Oscuro. Los detalles sobre la venta de boletos se anunciarán más adelante. Pride Nite (16 y 18 de junio) – Este alegre evento celebra a la comunidad LGBTQIA+, reuniendo a aliados y miembros de la comunidad para disfrutar de coloridas decoraciones, experiencias temáticas especialmente diseñadas para la ocasión y entretenimiento vibrante lleno de energía y diversión. Los detalles sobre la venta de boletos se anunciarán más adelante.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party – En 2026, la fiesta nocturna de Halloween en Disney California Adventure Park ofrecerá más noches que nunca, con un total de 33 fechas diferentes:

Agosto: 18, 20, 23, 25, 27 y 30

Septiembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 y 29

Octubre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 y 31

Más experiencias mágicas llegarán en 2026

Además de los eventos por tiempo limitado, los festivales y los eventos con boleto por separado, el Disneyland Resort ofrecerá aún más momentos llenos de magia en 2026:

Una nueva misión desembarcará en Millennium Falcon: Smugglers Run en Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland park. La nueva historia, ambientada en el universo de "The Mandalorian and Grogu", llegará el 22 de mayo de 2026 , justo a tiempo para el estreno en salas de cine de la nueva película de Star Wars que tendrá lugar ese mismo fin de semana. Muy pronto tendremos más noticias emocionantes sobre las experiencias de Star Wars en Disneyland, incluyendo el regreso por tiempo limitado de Hyperspace Mountain a partir del 28 de abril .

en Disneyland park. La nueva historia, ambientada en el universo de "The Mandalorian and Grogu", llegará el , justo a tiempo para el estreno en salas de cine de la nueva película de que tendrá lugar ese mismo fin de semana. Muy pronto tendremos más noticias emocionantes sobre las experiencias de en Disneyland, incluyendo el regreso por tiempo limitado de Hyperspace Mountain a partir del . En conmemoración del 250.º aniversario de Estados Unidos, la atracción favorita del público, Soarin', presentará una nueva aventura aérea sobrevolando todo el país a partir del 2 de julio de 2026 en el Disneyland Resort. La atracción pasará a llamarse Soarin' Across America y mostrará parte de la impresionante belleza natural del país y algunos de sus paisajes urbanos más emblemáticos.

en el Disneyland Resort. La atracción pasará a llamarse Soarin' Across America y mostrará parte de la impresionante belleza natural del país y algunos de sus paisajes urbanos más emblemáticos. El recorrido guiado del Disneyland Resort Railroad regresará a Disneyland Park el 16 de enero de 2026. Las reservaciones estarán disponibles en DisneylandEspanol.com a partir del 8 de enero.

Después de la llegada de Disney Wonderful World of Sweets, Parkside Market, Disney Storyland Boutique y Nectar Life en 2025, el Downtown Disney District continuará con su fascinante transformación con la inauguración del nuevo complejo gastronómico Earl of Sandwich y Gordon Ramsay at The Carnaby, así como de la tienda de ropa deportiva lululemon, previstas para 2026. Para obtener la información más reciente, consulta la Guía Oficial de Downtown Disney.

Y, como se compartió anteriormente, los visitantes también podrán ver el inicio de varios proyectos emocionantes en 2026. Tanto en el área de la Explanada como en Disney California Adventure Park, comenzará la construcción de la futura expansión del Disneyland Resort, que incluirá la primera atracción inspirada en la película de Pixar Animation Studios, Coco, y el futuro espacio temático inspirado en Avatar. Además, la expansión de Avengers Campus ya se encuentra en marcha.

Las vacaciones en el Disneyland Resort ofrecen opciones para todos los gustos y presupuestos durante todo el año

Con tanto por hacer y descubrir, los visitantes pueden optar por extender sus vacaciones por varias noches y hospedarse en uno de los hoteles del Disneyland Resort o en alguno de los más de 50 hoteles Good Neighbor aprobados por Disney, que brindan aún más opciones a poca distancia de los parques.

Para recibir a la mayor cantidad posible de visitantes, el Disneyland Resort ofrece una variedad de opciones de boletos y ofertas especiales para quienes ya están planeando sus vacaciones de 2026, así como también promociones por tiempo limitado durante todo el año. Los visitantes pueden ahorrar planificando con anticipación y siendo flexibles con las fechas, ya que las reservaciones para los parques temáticos se pueden realizar con hasta 180 días de anticipación y algunos días ofrecen boletos desde tan solo $104. Los visitantes pueden consultar las ofertas disponibles durante todo el año en Disneyland.Espanol.com/ofertas.

Los padres pueden dejar que los hijos gobiernen este verano y adelantarse con la planificación de las vacaciones. El Disneyland Resort se complace en anunciar la Oferta de Boletos de Verano para Niños, por tiempo limitado, disponible para su compra a partir del 21 de enero de 2026, para visitas entre el 22 de mayo y el 7 de septiembre de 2026. Los niños de 3 a 9 años podrán visitar Disneyland Resort por tan solo $50 por niño con un boleto Park Hopper de 1 día. Los boletos de 2 y 3 días también estarán disponibles, con la opción de agregar el pase Lightning Lane Multi Pass por un cargo adicional.**

Los visitantes que deseen extender sus vacaciones de verano hospedándose en uno de los hoteles del Disneyland Resort podrán ahorrar hasta un 25% en estadías de 4 noches o más, entre el 22 de mayo y el 7 de septiembre de 2026. Las reservaciones podrán realizarse a partir del 21 de enero de 2026, sujetas a disponibilidad y restricciones.***

Para quienes deseen planificar su visita para comienzos del nuevo año, las siguientes ofertas estarán disponibles para su compra a partir del 3 de diciembre de 2025:

Los Residentes de California elegibles podrán ahorrar más del 50% al comprar boletos Park Hopper de 3 días por tan solo $83 por persona, por día (precio total de $249), o boletos Park Hopper de 3 días con el pase Lightning Lane Multi Pass por tan solo $117 por persona, por día (precio total de $351). Esta oferta será válida para visitas del 1 de enero al 21 de mayo de 2026.****

elegibles podrán ahorrar más del 50% al comprar boletos Park Hopper de 3 días por tan solo $83 por persona, por día (precio total de $249), o boletos Park Hopper de 3 días con el pase Lightning Lane Multi Pass por tan solo $117 por persona, por día (precio total de $351). Esta oferta será válida para visitas del 1 de enero al 21 de mayo de 2026.**** Ahorra hasta un 25% en estadías de 3 noches o más, del 1º de enero al 21 de mayo de 2026, en uno de los hoteles del Disneyland Resort. Oferta sujeta a disponibilidad y restricciones.*****

Para quienes estén pensando en visitar los parques una y otra vez a lo largo del año y aprovechar una excelente promoción, algunos pases Magic Key también estarán a la venta a partir del 12 de enero de 2026. Para consultar la disponibilidad actual de tipos de pase, registrarte para recibir alertas de ofertas o conocer más sobre el programa Magic Key, visita DisneylandEspanol.com/MagicKey.

Para obtener información sobre el calendario de eventos de 2026, visita www.disneylandespanol.com/eventos.

Acerca del Disneyland Resort

Ubicado en Anaheim, California, Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel, (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y Pixar Place Hotel. Cuando abrió sus puertas el 17 de julio de 1955, Disneyland presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar y continúa utilizando la creatividad, la tecnología y la innovación para llevar la narración de Disney a nuevas alturas. Abierto todos los días, todo el año. Para más información, los visitantes pueden visitar DisneylandEspanol.com.

Acerca de Bluey

Bluey es una perrita Blue Heeler adorable e inagotable, que vive con su madre, su padre y su hermana pequeña, Bingo. Bluey utiliza su energía ilimitada para jugar a juegos que se desarrollan de formas impredecibles y divertidas, trayendo a su familia y a todo el barrio a su mundo de diversión.

Bluey está creado y escrito por Joe Brumm y producido por el estudio Ludo Studio, ganador de un premio Emmy®, para ABC KIDS (Australia), y co-comisionado por ABC Children's y BBC Studios Kids & Family. Financiado en asociación con Screen Australia, Bluey está orgullosamente creado, escrito, animado y postproducido al 100% en Brisbane, Queensland, Australia, con financiación del Gobierno de Queensland a través de Screen Queensland y el Gobierno australiano. BBC Studios Kids & Family posee los derechos globales de distribución y merchandising.

En Australia, el programa se emite en ABC. La serie se emite y se transmite en streaming a audiencias de EE. UU. y de todo el mundo (fuera de Australia, Nueva Zelanda y China) a través de Disney Channel, Disney Jr. y Disney+ mediante un acuerdo global de emisión entre BBC Studios Kids & Family y Disney Branded Television.

Acerca de Ludo Studio

Ludo Studio is a BAFTA, multi-Emmy®, Logie and Peabody award-winning Australian studio and one of TIME's Most Influential Companies of 2024, that creates and produces original scripted drama, animation and digital stories that are authored by incredible local talent, distributed globally and loved by audiences everywhere. ludostudio.com.au.

