LA City Planning 與 Getty 啟動非裔美國人歷史遺址項目

洛杉磯2021年4月7日 /美通社/ -- Getty 與 Los Angeles City Planning 宣佈推出 洛杉磯非裔美國人歷史遺址項目 ，這個雄心萬丈的項目旨在識別、保護和慶祝洛杉磯的非裔美國人遺產。

歷史保護可以透過授權當地社區進行積極變革來成為解決社會正義的強大力量。該項目將與當地社區和文化機構合作，以更充分認識和理解洛杉磯的非洲裔美國人經歷。

LA City Planning 的歷史資源辦公室 (OHR) 負責管理城市的歷史資源，將與 Getty 保護研究所合作領導該項目。這項強大的社區參與計劃將利用社區的鮮為人知歷史知識，為有意義的貢獻和本地合作夥伴關係創造空間。

LA City Planning 總監 Vince Bertoni 表示：「作為美國最大的規劃部門，City Planning 擁有獨特的地位，可以透過文化遺產和教育，為子孫後代設計更加公平、公正，甚至只屬於洛杉磯的規劃。我們很高興能突出更廣泛代表我們多元化城市的價值觀和歷史範圍。」

在開始該項目之前，Getty 和 LA City Planning 召集了一個由國家和地方思想領袖組成的虛擬圓桌會議，這些領導人在城市規劃、歷史保護、非裔美國人歷史及/或基層和社區組織方面經驗豐富。這些關於保存政策的多元和共融討論有助形成主動行動，以保護及保存對黑人社區至關重要的地方。

Getty 保護研究所總監 Tim Whalen、John E. 及 Louise Bryson 表示：「歷史保護是關於地點和故事的認可和提升。這項工作的目的是確保非裔美國人在洛杉磯的故事和地點比以前更加真實和完整。這項工作還涉及確保檢查保存方法的系統性偏倚，最終是在乎公平。」

LA City Planning 和 Getty 已經在當地遺產項目上合作了近二十年，雙方的合作項目包括 SurveyLA 及 HistoricPlacesLA 。在 2018 年，OHR 完成了一個用於識別洛杉磯非裔美國人的框架 。

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