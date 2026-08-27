La crème ProDen PlaqueOff® de Swedencare élue « Produit de l'année pour les soins dentaires félins » par les Pet Innovation Awards

Cette crème dentaire fonctionnelle, unique en son genre, offre aux chats une solution agréable et pratique pour leurs soins bucco-dentaires quotidiens

La crème ProDen PlaqueOff® est une crème dentaire fonctionnelle innovante et pionnière destinée aux chats, qui constitue un complément appétissant et facile à lécher au brossage et aux friandises dentaires à mâcher.

Grâce à A.N ProDen®, l'ingrédient à base d'algues 100 % naturel de Swedencare, cette crème agit par le biais de la salive pour réduire l'accumulation de plaque dentaire et de tartre et contribuer à une haleine plus fraîche.

MALMÖ, Suède, le 27 août 2026 /PRNewswire/ -- La crème ProDen PlaqueOff® de Swedencare, disponible sur , a été élue « Produit de l'année pour les soins dentaires félins » par les Pet Innovation Awards 2026 de l' , en reconnaissance de sa capacité à allier soins bucco-dentaires, appétence et praticité.

Swedencare’s ProDen PlaqueOff® Crème named Cat Dental Product of the Year by the Pet Innovation Awards.

La Crème, primée à plusieurs reprises, met à profit l'expertise reconnue de Swedencare en matière de santé bucco-dentaire dans une formule spécialement conçue pour les chats. Grâce à la technologie A.N ProDen®, Crème agit par le biais de la salive pour aider à réduire l'accumulation de plaque dentaire et de tartre et favoriser une haleine plus fraîche. Chaque sachet individuel contient 6 calories et 25 % de protéines de poulet ; lors des tests, 9 chats sur 10 ont apprécié son goût.

« Les chats peuvent se montrer réticents à accepter les produits dentaires traditionnels ; c'est pourquoi nous avons mis au point une formule très appétissante qui facilite les soins bucco-dentaires quotidiens pour les propriétaires d'animaux, tout en offrant les bienfaits de notre ingrédient éprouvé A.N ProDen® », a déclaré Sara Ahlström, responsable marketing international chez Swedencare.

La crème ProDen PlaqueOff® a été lancée sur certains marchés européens en début d'année dans le cadre de la gamme de produits de santé bucco-dentaire pour chiens et chats de Swedencare. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Espagne et France.

À propos de Swedencare

Swedencare développe, fabrique et commercialise des produits haut de gamme sur le marché mondial et en pleine expansion des soins de santé pour animaux de compagnie, en se concentrant sur les chats, les chiens et les chevaux. Sa vaste gamme de produits comprend des marques réputées telles que NaturVet®, Innovet, Pet MD®, Rx Vitamins®, Nutravet®, Rileys® et ProDen PlaqueOff®, la solution originale pour une bonne santé bucco-dentaire. Basée à Malmö, la société Swedencare commercialise ses produits dans environ 70 pays par l'intermédiaire de vétérinaires, d'animaleries et sur Internet. Le vaste réseau de distribution de l'entreprise comprend des filiales dans neuf pays, ainsi qu'un réseau international de détaillants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur , https://swedencare.com/ et.